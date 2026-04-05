Zee News Bengali
  • Centre-State Relations: কেন্দ্রের উচিত রাজনীতি বাদ দিয়ে রাজ্যকে সমকক্ষ ভেবে সাহায্য করা: বড় কথা বলে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

Centre-State Relations: কেন্দ্রের উচিত রাজনীতি বাদ দিয়ে রাজ্যকে সমকক্ষ ভেবে সাহায্য করা: বড় কথা বলে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

SC Judge Justice BV Nagarathna on Centre States Relation: বিচারপতি নাগরত্ন মনে করেন, শক্তিশালী ভারত গড়ার চাবিকাঠি হল কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। রাজ্যগুলিকে ছোট করে না দেখে তাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকারটুকু দেওয়াই হল প্রকৃত রাজধর্ম।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 5, 2026, 06:20 PM IST
Centre-State Relations: কেন্দ্রের উচিত রাজনীতি বাদ দিয়ে রাজ্যকে সমকক্ষ ভেবে সাহায্য করা: বড় কথা বলে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি
কেন্দ্রের সমালোচনাই কি শোনা গেল বিচারপতির কণ্ঠে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পটনার 'চাণক্য ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি' (Chanakya Law University, Patna)-তে বক্তৃতা দেওয়ার সময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি.ভি. নাগরত্ন (Supreme Court judge Justice BV Nagarathna)  কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠার আহ্বান জানান। বিচারপতি বি.ভি. নাগরত্ন (Supreme Court judge Justice BV Nagarathna) কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ভারসাম্য নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখতে কেন্দ্রকে আরও উদার ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। ভোটবঙ্গের এই তপ্ত আবহে দাঁড়িয়ে এটা মনে হওয়া কি খুব অস্বাভাবিক যে, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে (Centre-State Relations) কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রের কিঞ্চিৎ সমালোচনাই যেন ধ্বনিত হল সুপ্রিম-বিতারপতির কণ্ঠে? খানিকটা কি রাজ্যগুলির পক্ষেই দাঁড়ালেন বিচারপতি নাগরত্ন? কেন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত কী কী নির্দেশ বিচারপতি নাগরত্নের?

আরও পড়ুন: Supreme Court judge on Election Commission independence: এবার নির্বাচন কমিশনের 'স্বাধীনতা' নিয়ে মুখ খুললেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি: বড় কথা বলে দিলেন, তোলপাড়

সহযোগিতা বনাম আধিপত্য

বিচারপতি নাগরত্ন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজ্যগুলিকে তাদের অধীনস্থ বা সাবর্ডিনেট (Subordinates) হিসেবে না দেখে সমমর্যাদার সহযোগী বা সমন্বয়কারী অর্থাৎ, কো-অর্ডিনেটর (Coordinates) হিসেবে বিবেচনা করা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুরক্ষা 

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি.ভি. নাগরত্ন  জোর দিয়ে বলেছেন, ভারত কোনো এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র নয়। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যগুলির নিজস্ব সত্তা ও স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। কেন্দ্র যদি রাজ্যগুলিকে কেবল নির্দেশ পালনকারী একটা সত্তা হিসেবে গণ্য করে, তবে তা গণতন্ত্রের মূল ভিতকেই দুর্বল করে দেবে!

উন্নয়নে অংশীদারিত্ব 

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পরিবেশ থাকা বাঞ্ছনীয় বলেও মনে করেন নাগরত্ন। রাজ্যগুলি যাতে কোনও রকম কুন্ঠাবোধ না করে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেন্দ্রেরই।

আরও পড়ুন: Record Rain in 130 Years: ১৩০ বছরে হয়নি এমন বিধ্বংসী বৃষ্টি; রেকর্ড রেইনফলে স্থলই সমুদ্র, ১৬ জেলায় জারি সতর্কতা

সাংবিধানিক ভারসাম্য

বি.ভি. নাগরত্নের বক্তব্যে উঠে এসেছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রসঙ্গও। তিনি জানান, তিনি মনে করেন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই ভারতের বৈচিত্র্যকে ধরে রাখার একমাত্র উপায়। কেন্দ্রকে 'বড় দাদা'-সুলভ মানসিকতা পরিহার করে প্রকৃত অর্থেই যুক্তরাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

'চাণক্য ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি'-তে 

পটনার চাণক্য ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি-তে একটি বক্তৃতা দেওয়ার সময় বিচারপতি নাগরত্ন এই কথা বলেন। সেখানেই কথাপ্রসঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠার আহ্বান জানান তিনি। ল ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বিচারপতি নাগরত্ন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি দলীয় মতপার্থক্য সরিয়ে রাখার আহ্বান জানান। তিনি দৃঢ় ভাবে বলেন, শাসনব্যবস্থা বা সুশাসন কখনওই 'কেন্দ্রে কোন দল ক্ষমতায় আছে আর রাজ্যে কোন দল শাসন করছে'—তার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

পরবর্তী
খবর

UP Shocker: পরপুরুষের নেশায় স্বামীকে খুনের নৃশংস প্ল্যানিং: হাতের ট্যাটু আর মদের বোতলের QR কোডেই হাড়হিম রহস্যফাঁস
.

পরবর্তী খবর

Maharashtra Shocker: কার সঙ্গে কথা বলব, সেটা ও ঠিক করবে: রাগে ৭ বছরের বড় প্রেমিকার গলায় চার...