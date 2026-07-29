Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ফেসবুক থেকে মোদীর ভিডিয়ো সরায় কড়া সরকারের বড় পদক্ষেপ! অশালীন পোস্ট চিহ্নিত করে নোটিস পাঠাল পুলিসও

ফেসবুক থেকে মোদীর ভিডিয়ো সরায় কড়া সরকারের বড় পদক্ষেপ! অশালীন পোস্ট চিহ্নিত করে নোটিস পাঠাল পুলিসও

Narendra Modi: কাঠগড়ায় সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টরা! মেটা, গুগল, এক্স-কে সংসদীয় কমিটির তলব। ওদিকে অশালীন পোস্টের দায়ে চিহ্নিত ৪৫০টি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। সমস্ত কুরুচিকর অশালীন পোস্ট মুছতে বলা হয়েছে পুলিসের তরফে।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 29, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:30 AM IST
ফেসবুক থেকে মোদীর ভিডিয়ো সরায় কড়া সরকারের বড় পদক্ষেপ! অশালীন পোস্ট চিহ্নিত করে নোটিস পাঠাল পুলিসও

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
যেকোনও মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে মৃত্যু! ইউক্রেনে রণক্ষেত্রের মাঝে ১৩ ভারতীয়
Indian seafarers trapped Ukraine20 min ago
2
Assam floods1 hr ago
3
Govt Employees Transfer Rule1 hr ago
4
US Senate Russia sanctions1 hr ago
5
assam flood2 hrs ago