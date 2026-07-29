/ফেসবুক থেকে মোদীর ভিডিয়ো সরায় কড়া সরকারের বড় পদক্ষেপ! অশালীন পোস্ট চিহ্নিত করে নোটিস পাঠাল পুলিসও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো ফেসবুক থেকে সরানোর ঘটনায় আরও কড়া সরকার। এবার আইটি এবং কমিউনিকেশন বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির তরফে ডেকে পাঠানো হল মেটা, স্ন্যাপচ্যাট, এক্স, গুগলকে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের রেগুলেশন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় হাজির থাকত বলা হয়েছে এইসব সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের। কমিটির চেয়ারম্যান নিশিকান্ত দুবে জানিয়েছেন, আগামী ৩ অগাস্টের এই বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন।
প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভিডিয়ো পেজ থেকে সরিয়ে দিতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে সরকার। সঙ্গে সঙ্গেই তলব করা হয় মেটা ও ইনস্টাগ্রামের কর্তাদের। কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের তলবে শোরগোল পড়ে যায়। বিপাকে পড়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভিডিয়ো ফিরিয়ে এনে ক্ষমা চায় মেটা। ক্ষমা চেয়ে মেটা জানায়, টেকনিক্যাল সমস্যার কারণেই ভিডিয়ো সরে গিয়েছিল। এরপরই বড় আপডেট। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের রেগুলেশন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে মেটা, স্ন্যাপচ্যাট, এক্স, গুগলের শীর্ষ আধিকারিকদের।
ওদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে একাধিক এক্স হ্যান্ডেল নোটিস পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিস। অভিযোগ, ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন ছাত্র আন্দোলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আপত্তিকর ও অশালীন পোস্ট করা হয়েছে। দিল্লি পুলিসের সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং টিমের তরফে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট, ভিডিয়ো এবং কমেন্ট করা সেই প্ল্যাটফর্মগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই বিভিন্ন X হ্যান্ডলকে নোটিস পাঠিয়ে বিতর্কিত পোস্টগুলো দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট কয়েকটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে বলেও খবর। তদন্তে পুলিস প্রায় ৪৫০টি এমন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করেছে, যেখান থেকে AI দিয়ে তৈরি কৃত্রিম ছবি, ভিডিয়ো ও ডিপফেক কনটেন্ট ছড়ানো হয় বলেও অভিযোগ। প্রসঙ্গত, নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে নামে CJP। ২১ জুলাই সংসদ অভিযানের চেষ্টার সময় পুলিসের সাথে সংঘর্ষের পর আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়।
এরপর সরকার ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ সহ মোট ৩ দাবি মেনে নেওয়ায় যন্তর মন্তর থেকে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। তবে আন্দোলন স্থগিত হলেও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিতর্কিত পোস্টের বিরুদ্ধে পুলিসের আইনি ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।
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