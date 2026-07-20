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'বন্দে মাতরমে'র প্রতি ইচ্ছাকৃত অসম্মান, অবমাননা, বাধা দেওয়ার ঘটনায় এবার কড়া শাস্তি! কী থাকছে আইনে?

Amit Shah on Vande Mataram: বর্তমান আইনে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের অবমাননার বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু জাতীয় গান, মানে 'বন্দে মাতরম'সেই সুরক্ষা পায় না। সংশোধনী কার্যকর হলে 'বন্দে মাতরম'-ও এবার থেকে সেই একই আইনি সুরক্ষার আওতায় আসবে বলে কেন্দ্রের দাবি। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে সরকারের এই পদক্ষেপ ঘিরে সংসদে রাজনৈতিক বিতর্কের সম্ভাবনা কি আছে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 20, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:59 AM IST
'বন্দে মাতরমে'র প্রতি ইচ্ছাকৃত অসম্মান, অবমাননা, বাধা দেওয়ার ঘটনায় এবার কড়া শাস্তি! কী থাকছে আইনে?
Image Credit: এবার থেকে &#039;বন্দে মাতরমে&#039;র অবমাননা করলে জেল পর্যন্ত হতে পারে (ফাইল ছবি)? Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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