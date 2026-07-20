'বন্দে মাতরমে'র প্রতি ইচ্ছাকৃত অসম্মান, অবমাননা, বাধা দেওয়ার ঘটনায় এবার কড়া শাস্তি! কী থাকছে আইনে?

রাজীব চক্রবর্তী: জাতীয় গানের অবমাননায়ও শাস্তির বিধান-- আজ রাজ্যসভায় বিল পেশ করবেন অমিত শাহ। প্রসঙ্গত, 'বন্দে মাতরম্' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮২ সালে রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত একটি গান। যদিও গানটি লেখা হয়েছে আরও আগে। গানটি ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর (মতান্তরে ২০ ডিসেম্বর) কাঁঠালপাড়ায় রচিত হয়েছিল। তবে, ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। রচনার অব্যবহিত পরে বঙ্কিমচন্দ্র যদুভট্টকে গানটিতে সুরারোপ করার জন্য অনুরোধ করেন বলেও শোনা যায়।
‘বন্দে মাতরম’-এর অবমাননা
জাতীয় সংগীতের ('জনগণমন অধিনায়ক') পাশাপাশি জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’-এর অবমাননাকেও দণ্ডনীয় অপরাধের আওতায় আনতে সংসদে সংশোধনী বিল আনছে কেন্দ্র। সোমবার রাজ্যসভায় প্রিভেনশন অব ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পেশ করার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। প্রস্তাবিত আইনে জাতীয় গানের প্রতি ইচ্ছাকৃত অসম্মান, অবমাননা বা গানে বাধা দেওয়ার ঘটনায় শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।
সংশোধনী কার্যকর হলে
বর্তমান আইনে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের অবমাননার বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান থাকলেও, জাতীয় গান সেই সুরক্ষা পায় না। সংশোধনী কার্যকর হলে ‘বন্দে মাতরম’-ও একই আইনি সুরক্ষার আওতায় আসবে বলে কেন্দ্রের দাবি। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে সরকারের এই পদক্ষেপ ঘিরে সংসদে রাজনৈতিক বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করা হচ্ছে।
বন্দে মাতরম্
বন্দে মাতরম্ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৮২ সালে রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত একটি গান। সংস্কৃত-বাংলা মিশ্রভাষায় লিখিত গানটি বন্দনাগীতি এবং বাংলা মা তথা বঙ্গদেশের একটি জাতীয় মূর্তিকল্প। তবে মনে করা হয়, ১৮৭৬ সাল নাগাদ বন্দে মাতরম্ রচনার কথা ভেবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গানটি ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর (মতান্তরে ২০ ডিসেম্বর) কাঁঠালপাড়ায় রচিত হয়েছিল। তবে, ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়। রচনার অব্যবহিত পরে বঙ্কিমচন্দ্র যদুভট্টকে গানটিতে সুরারোপ করার জন্য অনুরোধ করেন।
মাতৃভূমির প্রতি স্তব
১৮৯৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গাওয়া হয় বন্দে মাতরম গানটি। উক্ত অধিবেশনে গানটি পরিবেশন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৫০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করলে বন্দে মাতরম্ গানটিকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বন্দে মাতরম্ গানটিকে 'বঙ্গদেশের জাতীয় সংগীত' বলে উল্লেখ করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কবিতাটি মাতৃভূমির প্রতি একটি স্তব।
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