সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 3, 2025, 02:08 PM IST
Sonali Khatun Returns: কেন্দ্রের গড়িমসিতে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশে পাঠানো সোনালি খাতুনকে ফেরাতে হবে বীরভূমেই...

রাজীব চক্রবর্তী: অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা করে দেওয়া হয়েছিল বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি খাতুনকে। কারণ তাঁর অপরাধ তিনি বাঙালি। তিনি বাংলায় কথা বলেন। দিল্লিতে থাকতেন। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ সোনালিকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করে পুলিস। আর বিজেপি সরকারের কাছে বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি। অর্থাত্ তাদের গন্তব্য বাংলাদেশ। কলকাতা হাইকোর্ট আদেশ দিলেও সোনালিকে ফেরতে চায়নি কেন্দ্র সরকার। এবার সুপ্রিম কোর্টের ধাক্কায় সেই সোনালিকে ফেরাতে রাজি হল কেন্দ্র।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানিয়ে দেয় মানবিকতার খাতিরে সোনালি খাতুনকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে প্রস্তুত কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রের তরফে সুপ্রিম কোর্টে ওই কথা জানান সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা। এরপরই সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ, সোনালি খাতুন ও তার ৮ বছরের ছেলেকে ফিরিয়ে আনুন।

বিচারপতির নির্দেশ শুনে তুষার মেহতা বলেন, দিল্লি থেকেই সোনালিকে তোলা হয়েছিল। তাই তাকে দিল্লিতেই ফেরানো হোক। কিন্তু আদালতের নির্দেশ, সোনালিকে ফেরাতে হবে তার বীরভূমের বাড়িতে। সোনালি খাতুনকে সব রকম মেডিক‍্যাল অ‍্যাসিস্ট‍্যান্স এবং ছেলের জীবনধারনের জন‍্য রাজ‍্যকে সহযোগিতা করার নির্দেশ কোর্টের। সলিসিটর জেনারেল জানালেন, এই ঘটনাকে প্রিসিডেন্স হিসেবে দেখা উচিত হবে না। এবং তাঁদের এক্তিয়ার থাকবে সোনালি এবং তাঁর ছেলেকে সার্ভিলেন্সে রাখার।

উল্লেখ্য়, সোনালিকে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ কারাগারে। সেখান থেকে সোমবার সোনালিকে জানমিন দেয় বাংলাদেশের আদালত। বাংলাদেশের আদালতের মন্তব্য, নিজেদের দোষে তাঁরা বাংলাদেশে পৌঁছায়নি। তাই তারা জামিন পাওয়ার যোগ্য।

