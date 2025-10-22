Son Killed Mother: পর পর ১৬ বার কোপ, বইল রক্তগঙ্গা... দীপাবলির সকালেই ছেলের হাতে নৃশংস খুন মা!
Chandigarh Crime News: স্ত্রী-মেয়ের থেকে আলাদা। কয়েক মাস আগেই মায়ের কাছে থাকতে আসে। দিওয়ালির সকালে ১৬ বার কুপিয়ে ছুরি হাতে পালাল ছেলে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ষাট বছরের মায়ের উপর চরম নৃশংসতা ছেলের। দিওয়ালির সকালে বাড়িতেই মাকে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায় চল্লিশ বছর বয়সী ছেলে। ঘটনাটি চণ্ডিগড়ের। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায়, বৃদ্ধাকে ১৬ বার কোপানো হয়েছে। মাকে খুনের পর ছেলে সেই অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। যা পরে হরিয়ানার সোনিপাত জেলা থেকে উদ্ধার করে পুলিস।
তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধার নাম সুশীলা। তিনি উত্তরাখণ্ডের মানুষ, কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি চণ্ডিগড়ের সেক্টর ৪০-তে থাকতেন। সেক্টর ৩৯ থানার পুলিস জানায়, সকালে প্রায় ৭টার দিকে তাঁর প্রতিবেশী আকাশ বেইনস চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পান সুশীলার বাড়ি থেকে।
তিনি এবং আরও কয়েকজন মিলে সেখানে পৌঁছান। তখন দেখেন, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। তারা ছাদ দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখতে পান সুশীলার ছেলে, রবীন্দ্র নেগি ওরফে রবি, হাতে ছুরি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।
ভেতরে গিয়ে তাঁরা দেখেন, সুশীলা রক্তের মধ্যে পড়ে আছেন, তাঁর গলা কাটা। পরে ১১২ নম্বরে কল করে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। সেক্টর ৩৯ থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটিকে জিএমএসএইচ-১৬ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং সুশীলার বড় ছেলেকে বিষয়টি জানায়। যিনি সেক্টর ৪১-এ থাকেন।
প্রতিবেশী আকাশের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস রবির বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত রবি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। তার স্ত্রী এবং মেয়ে আলাদা থাকেন। এবং সে ছয় মাস আগে তার মায়ের সঙ্গে থাকতে আসে।
তার বাবা দশ বছর আগে মারা গিয়েছেন। আরও জানা যায়, পুলিস আসার আগেই রবি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু পরে ওই দিনই হরিয়ানা পুলিসের সহায়তায় সোনিপতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে অপরাধে ব্যবহৃত ছুরিটি জব্দ করা হয়েছে। তাকে স্থানীয় আদালতে হাজির করা হয় এবং ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়। ফরেনসিক দল অপরাধস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। পুলিস মামলাটি আরও তদন্তের জন্য দল গঠন করেছে। সূত্রের খবর, রবিকে পূর্বে চিকিৎসার জন্য GMCH-32-তে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিবারের সদস্য এবং অন্যদের সঙ্গে প্রায়শই ঝগড়া লেগে থাকত রবির বলে জানা গিয়েছে।
