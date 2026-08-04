Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /এক কামড়েই নিভে যাচ্ছে কচি প্রাণ! বিরল মারণ ভাইরাসে প্রাণ গেল ২২ শিশুর! কড়া সতর্কবার্তা স্বাস্থ্য দফতরের

এক কামড়েই নিভে যাচ্ছে কচি প্রাণ! বিরল মারণ ভাইরাসে প্রাণ গেল ২২ শিশুর! কড়া সতর্কবার্তা স্বাস্থ্য দফতরের

Chandipura Virus Outbreak in Gujarat: এখনও পর্যন্ত চাঁদিপুরা ভাইরাসের কোও সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক টিকা বা অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষকে গুজব এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 04, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:38 PM IST
এক কামড়েই নিভে যাচ্ছে কচি প্রাণ! বিরল মারণ ভাইরাসে প্রাণ গেল ২২ শিশুর! কড়া সতর্কবার্তা স্বাস্থ্য দফতরের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়াল বন্যা! জেলায় জেলায় জারি অ্যালার্ট! সতর্কতা ৫ বাঁধে! ফুলছে সমুদ্র! মারণস্রোত আ
2
3
4
5