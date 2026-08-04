/এক কামড়েই নিভে যাচ্ছে কচি প্রাণ! বিরল মারণ ভাইরাসে প্রাণ গেল ২২ শিশুর! কড়া সতর্কবার্তা স্বাস্থ্য দফতরের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মারাত্মক রূপ নিচ্ছে চাঁদিপুরা ভাইরাস। সোমবার গুজরাতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফুল পানসেরিয়া জানান, এখনও পর্যন্ত ১৮৪ জনের মধ্যে ৩৫ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত। মারণ এই ভাইরাসের কোপে প্রাণ হারিয়েছে ২২ শিশু। একই সঙ্গে এখনও ১১ জনের পরীক্ষার রিপোর্ট আসা বাকি রয়েছে।
বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন সিভিল হাসপাতালে বর্তমানে আক্রান্ত ৭ জন শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে। এছাড়া চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে আরও ৬ জন শিশু। আক্রান্ত শিশুদের রাখা হয়েছে গান্ধীনগর, সবরকাণ্ঠা-হিম্মতনগর, পোটন, রাজকোট এবং ভাবনগরের হাসপাতালে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে সেখানে তাদের বিশেষ চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানান যে, আক্রান্তদের সকলের বয়সই ১৫ বছরের নীচে। কোনও নির্দিষ্ট গ্রাম বা জেলায় এই সংক্রমণ সীমাবদ্ধ নেই, বরং গুজরাতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই সংক্রমণের খবর আসছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। রোগের বিস্তার রোধে জোরদার নজরদারির পাশাপাশি পশু পালন করা এলাকাগুলোতে ব্যাপক কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে।
কারণ, এই ভাইরাসের প্রধান বাহক বালিমাছি (স্যান্ডফ্লাই) প্রধানত এসব এলাকাতেই জন্মায়। পোকাদের প্রজনন বন্ধ করতে মাটির ঘর ও দেওয়ালের ফাটল দ্রুত বন্ধ করার জন্য সাধারণ মানুষকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জরুরি নির্দেশিকায় সরকারি ও বেসরকারি সব শিশু হাসপাতালকে আইসিইউ প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। কোনো শিশুর তীব্র জ্বর, বমি, খিঁচুনি বা চেতনা হারানোর মতো লক্ষণ দেখা গেলে তাকে অবিলম্বে অক্সিজেন ও ভেন্টিলেটর সুবিধাযুক্ত আইসিইউতে ভর্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
চিকিৎসকরা জানান, রোগ জটিল আকার ধারণ করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকেজো হওয়া প্রতিরোধ করতে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা জরুরি। এখনও পর্যন্ত চান্ডিপুরা ভাইরাসের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক টিকা বা অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষকে গুজব এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। শিশুদের মধ্যে লক্ষণ দেখামাত্রই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগ প্রতিরোধমূলক কাজে সহযোগিতা করার অনুরোধ করা হয়েছে।
চাঁদিপুরা এনসেফালাইটিস একটি বিরল ধরনের ভাইরাল রোগ, যা প্রধানত মস্তিষ্কে প্রদাহ তৈরি করে। এটি ছড়ায় বালিমাছির কামড়ের মাধ্যমে। ১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুর জেলার চাঁদিপুরা গ্রামে প্রথম এই ভাইরাসের সন্ধান মেলে। শিশুরাই এতে বেশি আক্রান্ত হয় এবং দ্রুত সঠিক চিকিৎসা না পেলে এই রোগ অত্যন্ত মারাত্মক রূপ নিতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)