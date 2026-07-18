/যন্তরমন্তরের তুলকালাম: সোনম ওয়াংচুককে জোর করে তুলে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিস, এবার আমরণ অনশনে CJP এর অভিজিত্‍ দিপকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট (NEET-UG) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নানা অনিয়মের প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর-মন্তরে সারা দেশে আলোড়ন ফেলে দেওয়া যে ছাত্র আন্দোলন, তা শনিবার ১৮ জুলাই, নাটকীয় ও উত্তপ্ত মোড় নিয়েছে। দীর্ঘ ২১ দিন ধরে অনশনরত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও জলবায়ু বিশারদ সোনম ওয়াংচুককে (Sonam Wangchuk) নাটকীয় কায়দায় দিল্লি পুলিস তুলে নিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করার পরেই, আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে আমরণ অনশনের ঘোষণা করেছেন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে (Abhijeet Dipke)। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, আগামী ২০ জুলাই সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে পূর্বপরিকল্পিত 'সংসদ চলো' (Chalo Sansad) পদযাত্রা কোনও অবস্থাতেই স্থগিত হবে না।
সোনম ওয়াংচুককে জোর করে সরানোর অভিযোগ:
শনিবার সকালে যন্তর-মন্তরের প্রতিবাদ স্থলে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সিভিল পোশাকে কিছু পুলিস কর্মী এসে নিজেদের মেডিকেল টিম বলে পরিচয় দেয় এবং সবাইকে সরে যেতে বলে। এরপরই দিল্লির হাইকোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শের দোহাই দিয়ে সোনম ওয়াংচুককে কার্যত জোরপূর্বক প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ২১ দিন ধরে অনশনের ফলে তাঁর রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গিয়েছিল এবং ওজন প্রায় ৯ কেজি হ্রাস পেয়েছিল।
দিল্লি পুলিসের ডেপুটি কমিশনার (DCP New Delhi) শচীন শর্মা অবশ্য লাঠিচার্জ বা জোর খাটানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোনম ওয়াংচুকের আশঙ্কাজনক স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আদালতের নির্দেশ মেনে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে পুলিস যন্তর-মন্তরে উপস্থিত অন্যান্য আন্দোলনকারীদের দ্রুত ও শান্তিপূর্ণভাবে অনশনের স্থান খালি করার অনুরোধ জানিয়েছে।
অভিজিৎ দীপকের অনশন:
সোনম ওয়াংচুককে সরিয়ে দেওয়ার পর সিজেপি (CJP) প্রধান অভিজিৎ দীপকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'X'-এ একটি তাঁর বক্তব্য লিখে অনশন শুরু করেন। তিনি বলেন, 'আমি এই মুহূর্ত থেকেই আমরণ অনশন শুরু করছি। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, কেউ পিছপা হবেন না, এই আন্দোলন আরও বড় আকার ধারণ করবে।'
অভিজিৎ দীপকে আরও অভিযোগ করেছেন যে, যন্তর-মন্তরে আসার সময় দিল্লি পুলিস তাঁকে মাঝরাস্তায় আটকে মারধর করেছে এবং ডিটেনশনে (আটক) রেখেছিল। পরে তিনি দেওয়াল টপকে প্রতিবাদস্থলে পৌঁছন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'সোনম স্যারকে অপরাধীর মতো চাদর দিয়ে লুকিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে সরকার নিজেদের স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রমাণ দিয়েছে। যদি সরকার আমাকে যন্তর-মন্তর থেকে সরিয়ে দেয়, তবে দেশবাসীকে বলব দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে যন্তর-মন্তর তৈরি করে আন্দোলন জারি রাখতে।'
আন্দোলনের দাবি:
গত ২০ জুন থেকে যন্তর-মন্তরে এই আন্দোলন শুরু করেছে যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠন সিজেপি। এতদিন তাদের মূল দাবি ছিল নীট কেলেঙ্কারির দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। তবে শনিবারের ঘটনার পর অভিজিৎ দীপকে তাঁর সুর আরও চড়িয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ দাবি করেছেন।
আগামী ২০ জুলাই থেকে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সিজেপি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দেশজুড়ে লক্ষাধিক ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের ন্যায়বিচারের দাবিতে ২০ জুলাইয়ের সংসদ অভিযান বা মার্চ কোনওভাবেই থামবে না। তারা দেশের সকল স্তরের সাধারণ মানুষকে ওই দিন যন্তর-মন্তরে এসে এই শান্তিপূর্ণ মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
হাসপাতালের বক্তব্য ও ওয়াংচুকের স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া:
এদিকে সফদরজং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, দীর্ঘ অনশন ও জল না খাওয়ার কারণে সোনম ওয়াংচুক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তবে বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল এবং শারীরিক প্যারামিটারগুলো স্বাভাবিক করার জন্য তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে. আংমো ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, তাঁর বা তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসকদের সম্মতি ছাড়া যেন ওয়াংচুককে কোনও ওরাল বা ইন্ট্রাভেনাস (IV) ইনজেকশন বা ওষুধ না দেওয়া হয়। অন্যথায় কোনও অঘটন ঘটলে তার দায় প্রশাসনকে নিতে হবে।
অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব এবং সুপ্রিয়া সুলে-সহ একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক নেতার সমর্থনের পর, এই আন্দোলন এখন আর কেবল ছাত্রদের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে প্রায় বন্দি করা এবং অভিজিৎ দীপকের নতুন করে অনশনে বসার ঘটনা ২০ জুলাইয়ের সংসদ অভিযানের আগে দিল্লির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তাপমাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
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