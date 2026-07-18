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যন্তরমন্তরের তুলকালাম: সোনম ওয়াংচুককে জোর করে তুলে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিস, এবার আমরণ অনশনে CJP এর অভিজিত্‍ দিপকে

Sonam Wangchuk hunder strike in Jantar Mantar: সোনম ওয়াংচুককে সরিয়ে দেওয়ার পর সিজেপি (CJP) প্রধান অভিজিৎ দীপকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'X'-এ একটি তাঁর বক্তব্য লিখে অনশন শুরু করেন। তিনি বলেন, 'আমি এই মুহূর্ত থেকেই আমরণ অনশন শুরু করছি। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, কেউ পিছপা হবেন না, এই আন্দোলন আরও বড় আকার ধারণ করবে।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 18, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:09 PM IST
যন্তরমন্তরের তুলকালাম: সোনম ওয়াংচুককে জোর করে তুলে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিস, এবার আমরণ অনশনে CJP এর অভিজিত্‍ দিপকে
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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