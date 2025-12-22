English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Kerala Mob Lynching: তুই কি বাংলাদেশি! পরিয়ায়ী শ্রমিককে মেরেই ফেলল জনতা, ময়না তদন্তে শিউরে ওঠার মতো তথ্য

Chhattisgarh Worker Mob Lynching in Kerala: রাম নারায়ণের ভাই শশীকান্ত সংবাদমাধ্যমে বলেন, কাজের খোঁজে মাত্র ৪ দিন আগে রাম কেরালায় এসেছিল। কাজ না পাওয়ায় সে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছিল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 22, 2025, 05:09 PM IST
Kerala Mob Lynching: তুই কি বাংলাদেশি! পরিয়ায়ী শ্রমিককে মেরেই ফেলল জনতা, ময়না তদন্তে শিউরে ওঠার মতো তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশি সন্দেহে কেরালায় পিটিয়ে মারা হল ছত্তীসগঢ়ের এক নির্মাণ শ্রমিককে। অথচ তিনি বাঙালিও নন, বাংলাদেশিও নন। শুধুমাত্র সন্দেহ করেই পালাক্কাড়ে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল জনতা। রাম নারায়ণ বাঘেল নামে ছত্তীসগঢ়ের ওই শ্রমিক পালাক্কাড়ে গিয়েছিলেন কাজের খোঁজে। কাজ পাচ্ছিলেন না। ফিরে আসার তোড়জোড় করছিলেন। তার মধ্য়েই এই ভয়ংকর কাণ্ড। 

Add Zee News as a Preferred Source

যে চিকিত্সক রাম নারায়ণের ময়না তদন্ত করেছেন সেই ডা. হিতেশ শঙ্কর সংবাদমাধ্য়মে বলেছেন, রাম নারায়ণের শরীরে এমন কোনও অংশ ছিল না যেখানে কোনও আঘাত ছিল না। শরীরের প্রায় সব দিক থেকে আঘাত করা হয়েছে। অর্থাত্ গণ পিটুনিতে যে মৃত্য হয়েছে তা এক প্রকার স্পষ্ট। একেবারে পশুকে যেভাবে পেটানো হয় সেভাবেই রাম নারায়ণকে মারা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৭ ডিসেম্বর পালাক্কাড়ের আট্টাপাল্লাম এলাকায় স্থানীয় লোকজন রাম নারায়ণকে চুরির অভিযোগে আটকে রেখে মারধর করে। পুলিস পরে জানায় যে, ওই ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় থাকলেও তিনি কিছু চুরি করেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গত ১৮ ডিসেম্বর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তার ওপর হওয়া ভয়াবহ নির্যাতনের ছবি সামনে আসে। রিপোর্টে বলা হয়, রাম নারায়ণ গণপিটুনির শিকার। অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাকে মারা হয়েছে। শরীরে ৮০টিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এর মধ্যে রাম নারায়ণের মাথার ক্ষত ছিল সবথেকে গুরুতর। শরীরে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। মূলত রক্তক্ষরণের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে।

রাম নারায়ণের ভাই শশীকান্ত সংবাদমাধ্যমে বলেন, কাজের খোঁজে মাত্র ৪ দিন আগে রাম কেরালায় এসেছিল। কাজ না পাওয়ায় সে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছিল। পুলিস ফোন করে বলেছিল রাম থানায় আছে এবং আমাকে দ্রুত আসতে হবে। কিন্তু সে যে মারা গেছে, সেটা আমাদের জানায়নি। রামের স্ত্রী ললিতা কেরালায় আসছেন। তার আট ও দশ বছর বয়সী দুটি সন্তান রয়েছে।

আরও পড়ুন-শাহবাগে সলতে পাকাচ্ছে কট্টররা! পদত্যাগের দাবি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার, এবার আঁচ লাগবে ইউনূসের গায়েও...

আরও পড়ুন-হামলার আগেই বান্ধবীকে ভয়ংকর কথা শুনিয়েছিল হাদির শ্যুটার, কে এই ফয়সাল মাসুদ

স্থানীয় সামাজ কর্মী জব্বার বলেন, পুলিশ প্রথমে সঠিক তদন্ত ছাড়াই মৃতদেহটি ফেরত পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। পরিবারটির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দরকার। কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও পুলিস কোনো স্পষ্ট তথ্য দিচ্ছে না। এমনকি আমরা কেন এই ঘটনায় মাথা ঘামাচ্ছি, তা নিয়ে পুলিস আমাদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তাকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে গালিগালাজ করা হয়। একেবারে পরিকল্পিত গণপিটুনি। চুরি অভিযোগ আসলে অজুহাত। আসল কারণ তা ছিল না।

ওই ভয়ংকর হামলার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে। সেখানে একজন রাম নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করছে, তুই কি বাংলাদেশি?

অন্যদিকে , ওই ঘটনায় সংঘ পরিবারেই দুষছে সিপিএম। পালক্কড়ের সিপিআই নেতা এমবি রাজেশের দাবি, ওই শ্রমিক আসলে সংঘ পরিবারের ঘৃণা ও বিদ্বেষের রাজনীতির শিকার। তাকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। আক্রমণকারীদের মধ্যে আরএসএস কর্মীরা ছিল, যাদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। কেবল জাতিগত বিদ্বেষের কারণে নির্মমভাবে পিটিয়ে মারা হয়েছে ওই শ্রমিককে।

ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেরালা পুলিস আট্টাপাল্লাম গ্রামের ৫ জনকে দ্রেফতার করেছে। তাদের নাম মুরলী, প্রসাদ, অনু, বিপিন এবং আনন্দনকে। পুলিস জানিয়ে দিয়েছে রাম নারায়ণের অপরাধের কোনও ইতিহাস ছিল না। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Bengali DeathBengali Labour killedKerala incident
পরবর্তী
খবর

Senior Citizen Bank FD Scheme: ফিক্সড ডিপোজিটে স্বপ্নের অতীত প্রাপ্তি সিনিয়র সিটিজেনদের! মাত্র ১ বছর জমিয়েই মিলবে লক্ষ লক্ষ টাকা...
.

পরবর্তী খবর

Bardhaman: বিজেপির পার্টি অফিসের ঠিকানায় এল বিহারের নম্বরপ্লেটওয়ালা ৫৫ বাইক, তুলকালাম বর্ধমা...