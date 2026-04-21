  • Metro Rail Big Updates: বড় খবর: মেট্রোয় সাবধান, মোবাইলে রিলস বা VDO দেখলেই এবার দিতে হবে বিরাট জরিমানা

Metro Rail Big Updates: বড় খবর: মেট্রোয় সাবধান, মোবাইলে রিলস বা VDO দেখলেই এবার দিতে হবে বিরাট জরিমানা

Chennai Metro big Update: অনেক সময় দেখা যায়, সহযাত্রীরা হেডফোন ব্যবহার না করেই মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রোল করছেন, রিল দেখছেন অথবা উচ্চশব্দে মিউজিক ভিডিয়ো চালাচ্ছেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 21, 2026, 11:40 AM IST
Metro Rail Big Updates: বড় খবর: মেট্রোয় সাবধান, মোবাইলে রিলস বা VDO দেখলেই এবার দিতে হবে বিরাট জরিমানা
মোট্রোয় জরিমানা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্মার্টফোনের যুগে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাসে, ট্রামে, মেট্রোতে বহু মানুষ যখন তখন মোবাইলে VDO, রিল দেখতে শুরু করে। আশেপাশের মানুষের সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে কি না তা তাদের দৃষ্টিতে আসে না। অনেক লোকেরই শব্দদূষণের সমস্যা হয়। অন্য কোনও কাজে মনোনিবেশ করতেও পারেন না। দিন দিন রাস্তাঘাটে রিলস বানানো আর লাউডস্পিকারে রিলস দেখার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। হেডফোন ব্যবহার করার প্রয়োজনটুকুও তারা মনে করেন না। আর গণপরিবহনে সেই স্মার্টফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার প্রায়ই সহযাত্রীদের বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মেট্রোর মতো ভিড় এবং বন্ধ পরিবেশে উচ্চস্বরে রিল দেখা, গান চালানো বা লাউডস্পিকারে কথা বলার প্রবণতা বাড়ছে। এই সমস্যা সমাধানে এবার নজিরবিহীন এবং কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এখন থেকে হেডফোন ছাড়া মেট্রোয় ভিডিয়ো দেখা বা শব্দদূষণ করলে যাত্রীদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা।

তবে কলকাতা মেট্রো নয়, এই সরকারি সিদ্ধান্ত চেন্নাই মেট্রো রেল লিমিটেডের  (CMRL)

অভিযোগ

মেট্রো রেল বা লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের একটি বড় অভিযোগ হল-- অন্যান্য যাত্রীদের মোবাইলের উচ্চশব্দ। অনেক সময় দেখা যায়, সহযাত্রীরা হেডফোন ব্যবহার না করেই মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রোল করছেন, রিল দেখছেন অথবা উচ্চশব্দে মিউজিক ভিডিয়ো চালাচ্ছেন। এতে ট্রেনের শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এবং ক্লান্ত যাত্রীদের জন্য তা চরম অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চেন্নাই মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে দীর্ঘদিন ধরেই অসংখ্য অভিযোগ জমা পড়ছিল। অনেক যাত্রী দাবি জানিয়েছিলেন যে, মেট্রো সফরকে শান্তিপূর্ণ করতে কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে কঠোর হওয়া উচিত।

মেট্রোর নতুন নির্দেশিকা

যাত্রীদের সেই স্বস্তিদায়ক সফর নিশ্চিত করতে চেন্নাই মেট্রো কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি নতুন গাইডলাইন বা নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে:

১. মেট্রো রেক বা মেট্রো চত্বরে হেডফোন ছাড়া কোনো ধরনের অডিয়ো বা ভিডিয়ো চালানো যাবে না।

২. ফোনে কথা বলার সময় লাউডস্পিকার বা স্পিকার মোড ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

৩. এমন কোনও আচরণ করা যাবে না যা অন্য যাত্রীর ব্যক্তিগত শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়।

জরিমানা 

চেন্নাই মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই নিয়ম কেউ ভাঙলে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেট্রো রেলওয়ে অ্যাক্ট ২০০২-এর ৫৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনও যাত্রী যদি সহযাত্রীদের অসুবিধার সৃষ্টি করেন বা ট্রেনের পরিবেশ নষ্ট করেন, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এই আইনের অধীনে নতুন নিয়মে অপরাধী যাত্রীকে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, যদি কোনো যাত্রী বারবার নিয়ম লঙ্ঘন করেন বা জরিমানার পরও আচরণ না বদলান, তবে তাকে ট্রেন বা মেট্রো চত্বর থেকে বের করে দেওয়ার ক্ষমতাও কর্তৃপক্ষের রয়েছে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য 

চেন্নাই মেট্রো রেল লিমিটেডের (CMRL) আধিকারিকদের মতে, একটি উন্নত ও সুশৃঙ্খল গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে অফিস টাইমে যখন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন, তখন ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের শব্দ অন্যের জন্য মাথাব্যথার কারণ হতে পারে না। এই নিয়ম কার্যকর করার জন্য মেট্রোর ভেতরে বিশেষ তদারকি চালানো হবে এবং বিভিন্ন স্টেশনে পোস্টার ও ঘোষণার মাধ্যমে যাত্রীদের সচেতন করা হবে।

মেট্রোর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। নিয়মিত যাতায়াতকারী এক যাত্রীর কথায়, 'অফিস থেকে ফেরার পথে একটু শান্তিতে ফিরতে চাই, কিন্তু পাশে বসে কেউ উচ্চস্বরে রিল দেখলে খুব বিরক্ত লাগে। এই জরিমানা চালু হওয়ায় আশা করি মানুষ সচেতন হবে।'

চেন্নাই মেট্রোর এই উদ্যোগ ভারতের অন্যান্য মেট্রো পরিষেবাগুলোর জন্যও একটি উদাহরণ হতে পারে। কলকাতায় বা দিল্লিতেও মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায়। তবে চেন্নাই মেট্রো যেভাবে শব্দদূষণ রুখতে কড়া অবস্থান নিল, তা যদি সফলভাবে কার্যকর হয়, তবে ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য প্রান্তেও এমন নিয়ম চালুর সম্ভাবনা তৈরি হবে। আপাতত ৫০০ টাকার জরিমানা ও কড়া নজরদারি চেন্নাইয়ের মেট্রো সফরকে কতটা শান্ত ও স্বস্তিদায়ক করতে পারে, সেটাই দেখার।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

