Metro Stuck: পাতালপথে আটকে পড়েছে মেট্রো, অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরেই হাঁটা লাগালেন যাত্রীরা! সাতসকালে বিভীষিকা...

Chennai Metro: যাত্রীরা বাইরে তাকাচ্ছেন কী হয়েছে বোঝার জন্য। ট্রেন থেমে যাওয়ার প্রায় ১০ মিনিট পরে ঘোষণা করা হয়, যাত্রীরা হাই কোর্ট স্টেশন পর্যন্ত হাঁটবেন, যা প্রায় ৫০০ মিটার দূরে। অনেক যাত্রী টানেলের মধ্যে হেঁটে স্টেশনে পৌঁছান। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 2, 2025, 10:52 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের মেট্রো বিভ্রাট। কিন্তু এইবারে যাত্রীরা কেউ আশা করেনি যে এইরকম অভিজ্ঞতা হবে। মাঝপথে সাবওয়েতে আটকে যায় মেট্রো। তারপর যাত্রীরা সাবওয়ের ভিতর দিয়েই রেললাইন দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। ঘটনাটি চেন্নাইয়ের।

চেন্নাই মেট্রো রেল-এর ব্লু লাইন, যা উইমকো নগর ডিপো এবং চেন্নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এর মধ্যে চলাচল করে, মঙ্গলবার ভোরে প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখোমুখি হয়। ট্রেনটি সেন্ট্রাল মেট্রো এবং হাই কোর্ট স্টেশনের মধ্যে সাবওয়েতে আটকে যায়। যাত্রীরা ট্রেনে বৈদ্যুতিক সমস্যা (লাইট না থাকা) নিয়ে অভিযোগ করেন।

ভাইরাল একটি ভিডিয়োতে দেখা গেছে, যাত্রীরা হ্যান্ডরেল ধরে আছেন এবং আচমকা কী হয়েছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করছে। প্রায় ১০ মিনিট মেট্রোতে আটকে থাকার পর একটি ঘোষণা আসে যাত্রীদের কাছে- মেট্রো স্টেশন হাই কোর্ট পর্যন্ত হাঁটতে বলা হয়, যা ট্রেন থেমে যাওয়ার জায়গা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে। অন্য একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, যাত্রীরা হাই কোর্ট স্টেশন পৌঁছাতে টানেলের মধ্যে হাঁটছেন। উল্লেখযোগ্য, ব্লু লাইনটি উইমকো নগর ডিপো এবং চেন্নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মধ্যে চলাচল করে।

সম্ভাব্যভাবে এই বিঘ্ন ঘটেছে বিদ্যুৎ সমস্যা বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে। চেন্নাই মেট্রো রেল এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, 'প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে হাই কোর্ট স্টেশন এবং পুরাতচি থলাইভার ডঃ এম.জি. রামাচন্দ্রন সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের মধ্যে মেট্রো ট্রেন থেমে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে যাত্রীদের নিরাপদে সরানো হয়েছে এবং ট্রেন লাইন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকাল ০৬:২০ টায় স্বাভাবিক সেবা শুরু হয়েছে।' চেন্নাই মেট্রো রেল আরও বলেছে, 'অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।' কিছু সময় পর ব্লু লাইন মেট্রো চলাচল পুনরায় চালু হয়।

উল্লেখ্য, সোমবার চেন্নাই এবং এর আশেপাশের জেলা সাইক্লোন দিতোয়ার দুর্বলতা থাকার কারণে নাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। যার ফলে রাস্তাঘাট, হাইওয়ে এবং নিচু জায়গা এলাকায় জল জমে গিয়েছে। শহরের অনেক অংশে, যেমন কাথিপারা ফ্লাইওভারে ব্যাপক যানজট দেখা গিয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চেন্নাই এবং তিরুভল্লুর জেলায় মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারি বৃষ্টি হতে পারে, কারণ সাইক্লোনের অবশিষ্টাংশ তামিলনাড়ু–পুদুচেরি উপকূলে কাছাকাছি অবস্থান করছে।

