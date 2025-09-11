English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Couple Mysterious Death: হোটেলের রুমে পাওয়া গেল মৃত প্রেমিকাকে! বাড়িতে বয়ফ্রেন্ডও তখন... ভয়ংকর ঘটনা...

Chennai: একসঙ্গে সকালে হোটেলে যান। তারপর আচমকাই সন্ধেবেলা প্রেমিক সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। হোটেলের ওই ঘর প্রেমিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরে প্রেমিকও নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেন বলে পুলিস সূত্রে খবর।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 11, 2025, 02:50 PM IST
Couple Mysterious Death: হোটেলের রুমে পাওয়া গেল মৃত প্রেমিকাকে! বাড়িতে বয়ফ্রেন্ডও তখন... ভয়ংকর ঘটনা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হোটেলে উদ্ধার কুড়ির তরুণীর ঝুলন্ত দেহ। কিছুক্ষণ পরই তরুণীর প্রেমিকেরও দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে। ঘটনাটি চেন্নাইয়ের। 

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে জানা যায়, আন্না নগর পশ্চিমে নাদুভাঙ্করাইয়ের তৃষা এবং তিরুভাল্লুর জেলার রবিন সম্পর্কে ছিলেন। তাঁরা দুজন একটি পোশাকের দোকানে কাজ করতেন এবং সেখান থেকেই তাঁদের প্রেমের সূত্রপাত। গত চার ধরে তাঁরা চুটিয়ে প্রেম করেন। এমনকী সম্প্রতি দুজনের বাবা-মা তাঁদের সম্পর্কে সম্মত জানায় এবং বিয়ে দেবে বলে ঠিকও করা হয়।

আরও পড়ুন:Kolkata: ৯ নাবালিকাকে পাচার করে এনে দেহব্যবসায় নামানোর ছক! কলকাতার বড়তলায় ধুন্ধুমার...

৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার সকালে তৃষা ও রবিন একটি হোটেলে যান। ওদিন সন্ধ্যেবেলা রবিন হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। বেরোনোর সময় রবিন তাঁদের এক চেনা বন্ধু শ্বেতাকে ফোন করে জানান, তৃষা আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছে। আর এই কারণেই তিনি তাঁকে ঘরে আটকে রেখেছেন। এই বলে রবিন ফোন কেটে দেন।

অন্যদিকে, উদ্বিগ্ন বন্ধু শ্বেতা হোটেলে এসে পৌঁছান। তখন তিনি দেখতে ঘরটি ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি এবং হোটেল কর্মীরা দরজা ভেঙে ঢুকে দেখেন, তৃষা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তৃষাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকেরা। 

অন্যদিকে, রবিনকে পরে তাঁর তিরুভাল্লুরের বাড়ি থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুলিস জানায়, তিনিও আত্মহত্যা করেছেন। ভেপেরি ও তিরুভাল্লুর থানায় পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে কী কারণে এই যুগল চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও জানা যায়নি।

এখন প্রশ্ন উঠছে, রবিন কি তৃষাকে খুন করে সেখান থেকে পালিয়ে যান। তারপর নিজে বাড়িতে গিয়ে অনুশোচনায় পড়ে আত্মহত্যা করে নেন। নাকি দুজনে পরিকল্পনা করেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন? 

আরও পড়ুন:RJD Leader Death: সামনেই বিধানসভা ভোট! তার আগেই হেভিওয়েট নেতাকে গুলিতে ঝাঁঝরা... রক্তাক্ত অবস্থায়...

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯

দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Chennai hotel deathwoman found deadboyfriend suicidesuicide prevention helplinepolice investigation
পরবর্তী
খবর

Nepal Unrest: ২০২৩ সালেই নেপালের ভয়ংকর বিক্ষোভের ভবিষ্যদ্বাণী করেন জ্যোতিষী কিনি, হাড়হিম কথা ভারত সম্পর্কেও...
.

পরবর্তী খবর

Amta Child Rescue: 'বাচ্চার জন্য টাকা পাবেন, কাগজ নিয়ে আসুন', হাসপাতালে দিদার কাছ...