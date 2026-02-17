Couple Death: 'ছেলে ছিল আমাদের পৃথিবী, আমার জন্যই ও চলে গেল'! আদিত্যের বিদায় বার্ষিকীতে চরমপথে বাবা-মাও...

Couple Death: 'ছেলে ছিল আমাদের পৃথিবী, আমার জন্যই ও চলে গেল'! আদিত্যের বিদায় বার্ষিকীতে চরমপথে বাবা-মাও...
Chhattisgarh: ছেলে যেতে চায়নি মন্দিরের কাজে। জোর করে পাঠিয়ে ছিলেন বাবা। পথেই ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একমাত্র ছেলে আদিত্যের। সেই আক্ষেপ-শোকে একবছর পর আত্মঘাতী হতভাগ্য বাবা-মা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একমাত্র ছেলের মৃত্যুর শোক আর সইতে পারলেন না বাবা-মা। এক বছর ধরে তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার পর অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন ছত্তীসগঢ়ের এক দম্পতি। ঘরের উঠোনে নিম গাছের ডালে শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে চরম সিদ্ধান্ত কৃষ্ণ প্যাটেল (৪৮) ও তাঁর স্ত্রী রমা বাঈ (৪৭)। ঘটনাটি ছত্তীসগঢ়ের জাঞ্জগির-চম্পা জেলার শিবরিনারায়ণ থানা এলাকার ধরদেই গ্রামে।
সোমবার সকালে প্রতিবেশীরা দম্পতিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিস এসে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিস তল্লাশি চালিয়ে চার পাতার একটি সুইসাইড নোট এবং একটি ভিডিয়ো বার্তা উদ্ধার করেছে। সেখান থেকে জানা যায় ২০২৪ সালে এক পথ দুর্ঘটনায় তাঁদের একমাত্র ছেলে আদিত্য (২১) মারা যান। আদিত্যই ছিল এই দম্পতির বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।
চারপাতার সুইসাইড নোট:
পেশায় রাজমিস্ত্রি কৃষ্ণ প্যাটেল চারপাতার শেষ নোটে লিখেছেন, ঘটনার দিন তিনি নিজেই আদিত্যকে মন্দিরের কাজে পাঠিয়েছিলেন। ছেলে যেতে না চাইলেও তিনি জোর করেছিলেন। কৃষ্ণর আক্ষেপ, 'সেটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।' গত এক বছর ধরে ওই দম্পতি গ্রাম থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। চিঠিতে তাঁরা লিখে গিয়েছেন, 'আমরা বেঁচে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু জীবন ছিল না।' কৃষ্ণ তাঁর আরও চিঠিতে লিখেছিলেন যে, আদিত্য ছিল তাঁদের টজীবনের ভিত্তি ও বেঁচে থাকার জগৎ... এক বাধ্য সন্তান এবং বন্ধুর মতো।ট তিনি আদিত্যকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যে তাঁদের ঘর হাসিতে ভরিয়ে রাখত এবং নিজের বাবা-মায়ের মতো তাঁদের যত্ন নিত।
শেষ ভিডিয়ো বার্তা:
মৃত্যুর আগে রেকর্ড করা ভিডিয়োতে তাঁরা ধীরস্থিরভাবে তাঁদের আইনজীবীকে একটি অনুরোধ জানিয়েছেন। ছেলের দুর্ঘটনার পর যে ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার কথা, তা যেন তাঁদের বড় ভাইদের দেওয়া হয়।
রাহোদ পুলিস ফাঁড়ির ইনচার্জ সত্যম চৌহান জানিয়েছেন, সুইসাইড নোটে দম্পতি পরিষ্কার লিখেছেন যে এই মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। তাঁরা স্বেচ্ছায় 'মহাদেবের চরণে' নিজেদের সমর্পণ করছেন। পুলিস একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। গ্রামের মানুষরাও জানিয়েছে, আদিত্য চলে যাওয়ার পর ওই বাড়িতে কোনAদিন আলো জ্বলেনি, হাসিও শোনা যায়নি। শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম এখন ওই দম্পতির শেষ বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
