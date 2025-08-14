Robbery at ex judge's home : জজ-ব্যারিস্টারেরও ছাড় নেই! বিচারপতির বাড়ি খুনে ডাকাতদের হানা, মারতে রেডি... ভয়ংকর VDO...

Robbery at ex judge's home : জজ-ব্যারিস্টারেরও ছাড় নেই! বিচারপতির বাড়ি খুনে ডাকাতদের হানা, মারতে রেডি... ভয়ংকর VDO...
Robbery at Indore: আতঙ্কিত পরিবারের সদস্যরা দুষ্কৃতীদের সব কথা মেনে নিলে ডাকাতেরা পুরো বাড়ি তছনছ করে। প্রতিটি আলমারি ও লকার ভেঙে লুঠ করে নিয়ে যায় সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী। প্রাথমিক অনুমান, কয়েক লক্ষ টাকার নগদ এবং কয়েক কিলোগ্রাম সোনার গয়না লুঠ হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্দোরে প্রাক্তন বিচারপতির বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতি।
রাখিবন্ধনের মতো একটি পবিত্র ও পারিবারিক উৎসবে যখন গোটা দেশ মেতে উঠেছে, ঠিক সেই সময়েই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ঘটে গেল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। দুষ্কৃতীদের দুঃসাহসিক ডাকাতি প্রাক্তন বিচারপতি রমেশ গর্গের বাড়িতে। শহরের অন্যতম সুরক্ষিত এলাকায় প্রবীণ বিচারপতির বাড়িতে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য। অস্ত্র দেখিয়ে লুঠ করা হয়েছে নগদ টাকা এবং বিপুল পরিমাণ গয়না। এই ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ঘটনার সূত্রপাত:
পুলিস সূত্রে খবর, বুধবার সন্ধ্যায় বিচারপতি রমেশ গর্গের পরিবারে রাখিবন্ধনের উৎসব চলছিল, তখনই এই ঘটনা ঘটে। ওই সময় বিচারপতিও বাড়িতেই ছিলেন। আচমকা তিন থেকে চারজন মুখোশপরা দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢোকে। তাদের হাতে ছিল বন্দুক ও ধারালো অস্ত্র। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্কৃতীরা বিচারপতির পরিবারের সদস্যদের, এমনকি বাড়ির পরিচারকদেরও অস্ত্র দেখিয়ে বন্দী করে।
সকলের হাত-পা বেঁধে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। পরিবারের সদস্যরা প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়তো কোনও পরিচিত মজার ছলে এমন করছে। কিন্তু যখন দুষ্কৃতীরা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নগদ টাকা ও গয়না কোথায় রাখা আছে তা জানতে চায়, তখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁরা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন।
দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব:
আতঙ্কিত পরিবারের সদস্যরা দুষ্কৃতীদের সব কথা মেনে নিলে ডাকাতেরা পুরো বাড়ি তছনছ করে। প্রতিটি আলমারি ও লকার ভেঙে লুঠ করে নিয়ে যায় সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী। প্রাথমিক অনুমান, কয়েক লক্ষ টাকার নগদ এবং কয়েক কিলোগ্রাম সোনার গয়না লুঠ হয়েছে। ডাকাতির পর দুষ্কৃতীরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তারা চলে যাওয়ার পর কোনওমতে পরিবারের এক সদস্য নিজেকে মুক্ত করে প্রতিবেশীদের খবর দেন। এরপরই প্রতিবেশীরা এসে পুলিসকে খবর দেয়।
পুলিসি তত্পরতা:
ঘটনার খবর পেয়েই ইন্দোর পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) এবং পুলিস সুপার (এসপি) নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিস ফরেনসিক দল ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞদেরও তলব করে। প্রাথমিকভাবে পুলিসের ধারণা, এই ঘটনার পেছনে কোনও পেশাদার চক্রের হাত রয়েছে। এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিস ইতোমধ্যেই বিচারপতির পরিবার ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।
প্রবীণ বিচারপতির বাড়িতে এমন নৃশংস ডাকাতির ঘটনা ইন্দোরের নাগরিকদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করেছে। বিশেষত, যখন শহরের এই এলাকায় সাধারণত এমন অপরাধের ঘটনা ঘটে না, তখন এটি আরও বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিস অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে যে খুব শীঘ্রই দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হবে। তবে প্রশ্ন একটাই—সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যদি এই দশা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে ইন্দোরের পুলিস ও প্রশাসন।
দেখুন সেই ভয়ংকর ভিডিয়ো-
Thieves in Indore robbed jewelry and cash from the locker while the family slept unaware #indore #crime #robbery pic.twitter.com/FlMhwLJSE0
— Trolls Officials (@trollsofficials) August 13, 2025
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)