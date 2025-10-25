China Builds Air Defence Site Near India: ভারতের একেবারে ঘাড়ের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি কেন গড়ল চিন! ভয়ংকর টেনশনে দেশ?

China Builds Air Defence Site Near India: ভারতের একেবারে ঘাড়ের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি কেন গড়ল চিন! ভয়ংকর টেনশনে দেশ?
China Builds Air Defence Site Near India: স্যাটেলাইটচিত্রগুলি একটি নতুন চিনা বিমান প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্সের রূপরেখা দেখাচ্ছে, যেখানে কমান্ড ও কন্ট্রোল ভবন, ব্যারাক, যানবাহন রাখার শেড, গোলাবারুদ মজুত করার স্থান এবং রাডার অবস্থান রয়েছে। খুবই দুশ্চিন্তার। কোথায় এটি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিব্বতের (Tibet) প্যাংগংয়ের (At the banks of Pangong Lake) তীরে আবার টেনশন ভারতের। ২০২০ সালে চিন-ভারত যে-সীমান্ত-সংঘাত (2020 border clashes) ঘটেছিল, সেই স্থান থেকে মাত্র ১১০ কিমির মধ্যেই এই চিনা ঘাঁটি। সেখানে হাঁ হাঁ করে চলছে নির্মাণকাজ। একটি উপগ্রহছবি (Satellite imagery) থেকে জানা গিয়েছে এই ঘটনার কথা। সেখানে চিন একটি নতুন বায়ুসেনা ঘাঁটি (new Chinese air-defence complex) বানাচ্ছে।
আরও পড়ুন: Tomato Price Rise: অ্যাঁ? ১ কেজি টমেটোর দাম ৬০০ টাকা? কেন টমেটোর দাম ৪০০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গেল? অবিশ্বাস্য...
চিনা বিমান প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স
প্রাপ্ত স্যাটেলাইট চিত্রগুলি একটি নতুন চিনা বিমান প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্সের রূপরেখা দেখাচ্ছে। যেখানে রয়েছে কমান্ড ও কন্ট্রোল ভবন, ব্যারাক, যানবাহন রাখার শেড, গোলাবারুদ মজুতের স্থান এবং রাডারের ব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারটি হল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের একটি সেট। মনে করা হচ্ছে এগুলি এমন 'প্রত্যাহারযোগ্য ছাদ' বা রিট্র্যাক্টেবল রুফ দিয়ে সাজানো যা 'টেল' বা 'ট্রান্সপোর্টার ইরেক্টর লঞ্চার' যানগুলির জন্য তৈরি-- যা ক্ষেপণাস্ত্র বহন, সেগুলিকে উপরে তোলা এবং নিক্ষেপ করার যোগ্য।
আরও পড়ুন: Shani Margi 2025: বক্রীর ১৩৮ দিন পরে অবিশ্বাস্য শনি! রুষ্ট দেবতার বিরল কৃপা পেতে চলেছেন কয়েকটি রাশির জাতক! সামনে শুধু টাকা আর টাকা...
প্যাংগংয়ের হ্রদের পূর্ব প্রান্তে
তিব্বতে প্যাংগং হ্রদের পূর্ব প্রান্ত, যেটি, ২০২০ সালের ভারত-চিন সীমান্ত-সংঘর্ষের সংঘাতপূর্ণ স্থান থেকে প্রায় ১১০ কিলোমিটার দূরে-- সেখানে এই নির্মাণকাজ চলছে। গোয়েন্দা বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই শক্তিশালী আশ্রয়স্থলগুলি চিনের দূরপাল্লার HQ-9 ভূমি থেকে বায়ু ক্ষেপণাস্ত্র (SAM) সিস্টেমের জন্য। নকশাটি প্রথম চিহ্নিত করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিও-ইন্টেলিজেন্স সংস্থা অল-সোর্স অ্যানালিসিসের গবেষকরা। তাঁরা এ-ও লক্ষ্য করেন, এই কমপ্লেক্সটির একটি প্রতিরূপ গার কাউন্টিতেও তৈরি হয়েছে, যা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (LAC) থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে এবং ভারতের ন্যোমা বিমানঘাঁটির ঠিক বিপরীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গোয়েন্দা সংস্থা স্যাটেলাইট চিত্রগুলি এই সন্দেহজনক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ স্থানগুলির উপর স্লাইডিং ছাদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। যার প্রত্যেকটি অন্তত দুটি যানকে ধারণ করার মতো বড়।
আচ্ছাদিত ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের স্থান
আচ্ছাদিত এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ স্থানগুলিতে হ্যাচ-সহ একটি ছাদ রয়েছে, যা লঞ্চারগুলিকে গোপন ও সুরক্ষিত রাখে এবং হ্যাচ খোলা হলে সেগুলির মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা যায়। তারা আরও যোগ করেছে, এই কনফিগারেশনটি কমপ্লেক্সের মধ্যে টিইএল বা টেলগুলির উপস্থিতি বা সঠিক অবস্থান শনাক্ত করার সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং সেগুলিকে সম্ভাব্য হামলা থেকে রক্ষা করে। ভারত-তিব্বত সীমান্তে এই ধরনের সুরক্ষিত উৎক্ষেপণ অবস্থান একটি নতুন খবর হলেও, দক্ষিণ চিন সাগরের বিতর্কিত দ্বীপগুলিতে অবস্থিত চিনা সামরিক চৌকিগুলিতে এর আগে একই রকম সুবিধার খবর পাওয়া গিয়েছে।
আরও পড়ুন: Premananda Maharaj: কেউ যখন মারা যান তখন কী ঘটে? যমদূত এসে কী বলেন? ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে? স্বামী প্রেমানন্দের আশ্চর্য কথা...
গত জুলাইয়ের শেষের দিকে
প্যাংগং হ্রদের কাছে দ্বিতীয় সুবিধাটির প্রাথমিক পর্যায়ের নির্মাণকাজ প্রথম চিহ্নিত করা হয়েছিল গত জুলাই মাসের শেষের দিকে, যদিও সেই সময়ে আচ্ছাদিত ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ স্থানগুলির প্রকৃতি জানা ছিল না। মনে করা হচ্ছিল HQ-9 বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানকে এর কমান্ড-ও-কন্ট্রোল কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে। প্যাংগং হ্রদের কাছে অবস্থিত এই নির্মাণটির কিছু অংশ এখনও নির্মাণাধীন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)