Nuclear device lost in the Himalayas: ৬০ বছর আগে CIA-র কালো কীর্তি, নন্দাদেবীতে ফেলে আসে মারাত্মক নিউক্লিয়ার ডিভাইস! তাই বিপর্যস্ত হিমালয়?

Nuclear device lost in the Himalayas: ৬০ বছর আগে CIA-র কালো কীর্তি, নন্দাদেবীতে ফেলে আসে মারাত্মক নিউক্লিয়ার ডিভাইস! তাই বিপর্যস্ত হিমালয়?
Nuclear device lost in the Himalayas: ওই কথা শুনে পর্বত আরোহীরা পাহাড়ের উপরেই ওইসব সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখে প্রাণ নিয়ে নীচে ফিরে আসেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তখন আমেরিকা-রাশিয়া ঠান্ডা যুদ্ধের সময়। ১৯৬৫ সালে তা একেবারে চরমে। আচমকাই পরমাণু বোমা পরীক্ষা করে বসল চিন। নড়েচড়ে বসল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। তারা ঠিক করল চিনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার উপরে নজর রাখবে চিনের উপরে। আর তার জন্যই তারা হিমালয়ে নন্দাদেবীর উপরে বসাল এক পমমাণু শক্তি চালিত একটি অ্যান্টেনা বা ডিভাইস। আর সেই ডিভাইস হারিয়ে গেল বরফের মধ্যে। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে অনেককিছু। ওই ডিভাইসে থাকা মারাত্মক তেজস্কৃয়ী পদার্থের জন্যই কি হামালয় এলাকায় ধস, ভাঙল, ফ্লাশ ফ্লাড!
ওই ডিভাইসটি বসানোর জন্য ভারত ও আমেরিকার লোকজন পর্বত আরোহীদের নিয়ে মালপত্র-সহ পাহাড়ে উঠলেন। তারা নিয়ে গেলেন একটি অ্যান্টেনা, কেবল, ১৩ কেজি ওজনের একটি জেনারেটর যার নাম SNAP-19C। এর ভেতরেই ছিল তেজস্কীয় পদার্থ প্লুটেনিয়াম। এর থেকেই তৈরি হত বিদ্যুত্। পাহাড়ে উঠে পর্বত আরোহীরা যখন ওইসব সরঞ্জাম লাগাতে যাবেন তখনই প্রবল বেগে ধেয়ে এল এক তুষার ঝড়। গোটা পাহাড়টাই তুষারে চাপা পড়ে গেল। এমটাই জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস।
সেইসময় নীচে অ্যাডভান্সড বেস ক্য়াম্পে মিশনের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় অফিসার ক্যাপ্টেন এম এস কোহলি। রেডিও হাতে তুলে নিয়ে তিনি বলেন, অ্যাডভান্সড বেস থেকে বলছি। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ?তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। এক মিনিটও নষ্ট কোরো না। সরঞ্জামগুলি ঠিক করে রাখো। ওগুলো নীচে নামানোর দরকার নেই।
ওই কথা শুনে পর্বত আরোহীরা পাহাড়ের উপরেই ওইসব সরঞ্জাম লুকিয়ে রেখে প্রাণ নিয়ে নীচে ফিরে আসেন। তারা নন্দাদেবীর উপরে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম রেখে আসেন তা নাগাসাকিতে যে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল তার তিন ভাগ ওজনের একভাগ তেজস্কৃীয় পদার্থ ছিল ওই ডিভাইসে। তার পর থেকে ওই ডিভাইসের কোনও খবর নেই। আমেরিকাও ওই মিশনের কোনও উল্লেখ করেনি।
কবে পরিকল্পনা
ওই অভিযানের পরিকল্পনা হয়েছিল একটি ককটেল পার্টিতে। মার্কিন বিমান বাহিনীর প্রধান জেনারেল কার্টিস লেমে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের চিত্রগ্রাহক এবং এভারেস্ট আরোহী ব্যারি বিশপের সঙ্গে তিনি কথা বলে ছিলেন। বিশপ তাদের বলেন, হিমালয়ের চূড়াগুলি থেকে তিব্বত এবং চিনের বিরাট অংশ দেখা যায়। ওই পার্টির পরই সিআইএ বিশপকে একটি কোভার্ট অভিযানের আয়োজন করতে বলে। তাকে পর্বতারোহী নিয়োগ করতে হবে, একটা গল্প তৈরি করতে হবে। একেবারে গোপনে চালাতে হবে গোটা মিশন।
এতে রাজি হয়ে যান বিশপ। তিনি একটি ভুয়ো সিকিম বৈজ্ঞানিক অভিযান নামে মিশন তৈরি করেন। জিম ম্যাকার্থি নামে এক আমেরিকান পর্বতারোহী জোগাড় করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই কাজের জন্য তাকে সিআইএ মাসে ১ হাজার ডলার দিত।
১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের ভারতও নীরবে এই অভিযানে যোগ দেয়। এই প্রচেষ্টার নেতৃত্বদানকারী ভারতীয় পর্বতারোহী ক্যাপ্টেন এম.এস. কোহলি অবশ্য এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন গোটা অভিযানটাই বোগাস জিনিস।
সিআইএ ঠিক করে ওই ডিভাইসটি বসানো হবে কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরে। বাধ সাধেন কোহলি। শেষ পর্যন্ত, নন্দা দেবীকেই বেছে নেওয়া হয়। আরোহণ শুরু হয় ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে। আরোহীদের সঠিক আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ না দিয়েই দ্রুত হেলিকপ্টারে করে উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্তু প্লুটোনিয়াম তাদের উষ্ণতা দিয়েছিল। তেজস্ক্রিয় জ্বালানি তাপ তৈরি করত। কোহলি বলেন, শেরপারা এটি বহন করার জন্য নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি করত। সেই সময়, এর বিপদ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না।
এরপর ১৬ অক্টোবর, চূড়ার কাছাকাছি, তুষারঝড় শুরু হয়। ভারতীয় পর্বতারোহীদের মধ্যে একজন, সোনাম ওয়াংয়াল বলেছিলেন, আমরা ৯৯ শতাংশ মরে গিয়েছিলাম। আমাদের পেট খালি ছিল, জল ছিল না, খাবার ছিল না, এবং আমরা পুরোপুরি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।
তুষার ঝড় উঠলে কোহলি সরঞ্জামগুলো পাহাড়েই ফেলে আসার নির্দেশ দেন। তখন ম্যাকার্থি ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, ওই জেনারেটরটা নীচে নিয়ে আনতেই হবে। বিশাল বড় ভুল করছ। পরের বছর, দলটি ডিভাইসটি পুনরুদ্ধার করতে ফিরে আসে। কিন্তু সেটি উধাও! পুরো কিনারা, বরফ, পাথর, সরঞ্জাম—সবকিছু একটি তুষারধসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কোহলির সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, সিআইএ কর্মকর্তারা তখন বলেছিল মাই গড! ওগুলি হল প্লুটোনিয়াম ক্যাপসুল!
ক্যাপসুল খোঁজা শুরু
ওই কথা জানার পর ওই ক্যাপসুলটি খোঁজা শুরু হল। রেডিয়েশন ডিটেক্টর, ইনফ্রারেড সেন্সর ব্যবহার করা হল। কোনও ফল হল না। ম্যাকার্থি বলেছিলেন, জিনিসটা খুব গরম ছিল। এটা নিজের চারপাশের বরফ গলিয়ে ধীরে ধীরে নীচের দিকে ডুবে যেতে থাকে। গোটা অভিযানটির কথা ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত গোপন ছিল। হাওয়ার্ড কন নামে একজন তরুণ সাংবাদিক এই গল্পটি প্রকাশ করেন 'আউটসাইড' ম্যাগাজিনে। সঙ্গে সঙ্গেই এই কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে শুরু হয়ে য়ায় বিক্ষোভ। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেসাই গোপনে একসঙ্গে বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়ার কাজটি করেন।
ভয়ংকর রেডিও অ্যাকটিভ ওই ডিভাইসটি যারা নন্দাদেবীর মাথায় তুলেছিলেন তারা আজ বুড়ে হয়েছেন। নয়তো মারা গিয়েছেন। নব্বই জিম ম্যাকার্থি এখনও এনিয়ে রাগে ফেটে পড়েন। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, গঙ্গার জল যে হিমবাহ থেকে যায় তার পাশে প্লুটোনিয়াম ফেলে আসা যায় না। ক্যাপ্টেন কোহলিও মৃত্যুর আগে, এনিয়ে আফসোস করতেন।
কোহলি বলেছিলেন আমি ওই অভিযানে অংশ নিতাম না। সিআইএ আমাদের অন্ধকারে রেখেছিল।তাদের পরিকল্পনা ছিল বোকাদের মতো। তাদের যারা পরামর্শ দিয়েছিল তারাও ছিল নির্বোধ। আর এর মধ্যে আমি ফেঁসে গিয়েছিলাম।
কেন এই ঘটনা অত্যান্ত বিপজ্জনক
ওই রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ থেকে বিপদ মারাত্মক। কারণ নন্দা দেবীর হিমবাহগুলি ঋষি গঙ্গা এবং ধৌলিগঙ্গার মতো নদীগুলিতে জল সরবরাহ করে। ওই নদীর জল আবার অলকানন্দা এবং অবশেষে ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়ে গঙ্গা তৈরি করে। গঙ্গা উত্তর ভারতের জীবনরেখা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বরফের গভীরে চাপা থাকা একটি অক্ষত, ভালোভাবে সুরক্ষিত রেডিওআইসোটোপ থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর বর্তমানেও ঝুঁকির কারণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর আবরণে কোনো ফাটল ধরলে, তা তেজস্ক্রিয় পদার্থকে বরফ গলা জল এবং পলিমাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে, যা জনবহুল সমভূমির দিকে বয়ে যাবে। যখনই উত্তরাখণ্ডের ভঙ্গুর উপত্যকাগুলিতে বন্যা, তুষারধস বা পাথর-বরফের ধস হয়, তখনই এই “কম সম্ভাবনা, কিন্তু ব্যাপক প্রভাব”-এর পরিস্থিতি পরিবেশবাদী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়।
