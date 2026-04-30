নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 30, 2026, 12:51 PM IST
ICSE, ISC results 2026: অপেক্ষার অবসান: দশম শ্রেণির (ICSE) এবং দ্বাদশ শ্রেণির (ISC) পরীক্ষার রেজাল্ট আউট, সাফল্যে ছেলেদের টপকে গেল মেয়েরা
ICSE, ISC 2026 রেজাল্ট আউট

রাজীব চক্রবর্তী: প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ সকাল ১১টায় প্রকাশিত হল কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (CISCE) পরিচালিত ২০২৬ সালের দশম শ্রেণির (ICSE) এবং দ্বাদশ শ্রেণির (ISC) পরীক্ষার ফলাফল। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফল ঘোষণা করা হয়। এ বছরও অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে খাতা দেখা শেষ করে ফলাফল প্রকাশ করার নজির গড়ল সিআইএসসিই বোর্ড।

আজ সকাল ১১টায় বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট cisce.org এবং results.cisce.org-এ ফল প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের ইউনিক আইডি (Unique ID), ইনডেক্স নম্বর (Index Number) এবং ক্যাপচা কোড ব্যবহার করে ব্যক্তিগত রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছে। এ বছর আইসিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষা ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত এবং আইএসসি দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী এই দুই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।

অনলাইনেই ফল জানা যাচ্ছে। পরীক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের ইউনিক আইডি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ফল দেখতে পারছেন। পাশাপাশি, স্কুলগুলির মাধ্যমেও মার্কশিট সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এ বারও ফল ঘোষণার পর থেকেই ওয়েবসাইটে চাপ বাড়তে শুরু করেছে। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যা এড়াতে বিকল্প ব্যবস্থাও রেখেছে বোর্ড।

এ বছর ৪ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল।

ফল দেখার ওয়েবসাইট: পরীক্ষার্থীরা cisce.org এবং results.cisce.org-এ গিয়ে সরাসরি স্কোরকার্ড দেখতে পারবেন।

অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে

'Show Result' ক্লিক করলেই স্কোরকার্ড স্ক্রিনে দেখা যাবে।

DigiLocker অ্যাপ বা digilocker.gov.in-এ লগ ইন করে 'Education' সেকশন থেকে CISCE বেছে নিয়ে মার্কশিট ডাউনলোড করা যাবে।

এসএমএসে ফল জানার উপায়:

ICSE: ICSE <UID> লিখে 09248082883 নম্বরে পাঠাতে হবে

ISC: ISC <UID> লিখে একই নম্বরে পাঠাতে হবে

পরীক্ষা হয়েছিল:

ICSE (দশম): ১৭ ফেব্রুয়ারি – ৩০ মার্চ

ISC (দ্বাদশ): ১২ ফেব্রুয়ারি – ৩ এপ্রিল

আগামী ১ থেকে ৪ মে পর্যন্ত ফলাফল রিভিউয়ের আবেদন করা যাবে। 

এবারও কোনও মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে না।

এ বছরের সাফল্যের হার ও পরিসংখ্যান

প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছরও পাশের হারে ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। গত বছরের মতোই এবারও ফলাফল ঘোষণার ক্ষেত্রে বোর্ড গতানুগতিক ধারা বজায় রেখে এপ্রিলের শেষ দিনটিকেই বেছে নিয়েছে। বোর্ড সূত্রে খবর, এ বছর মেধার ভিত্তিতে শীর্ষস্থানাধিকারীদের তালিকায় একাধিক বড় শহরের পাশাপাশি মফস্বলের স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীরাও উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান দিয়েছে।

স্ক্রুটিনি  (Recheck & Improvement Exam)

যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী তাদের প্রাপ্ত নম্বরে সন্তুষ্ট নয়, তাদের জন্য বোর্ড পুনর্মূল্যায়ন বা 'রিচেক' (Recheck)-এর সুযোগ দিচ্ছে। ১ মে থেকে ৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইনে রিচেক-এর আবেদন করা যাবে। এর জন্য প্রতি পেপার পিছু ১০০০ টাকা ফি ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও, যারা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে নম্বর বাড়াতে চায়, তাদের জন্য মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা' (Improvement Exam)-এর রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে এবং জুন মাসে সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

স্কুলগুলোর প্রতিক্রিয়া কী: 

ফলাফল প্রকাশের পর স্কুলগুলোতে খুশির আমেজ দেখা গেছে। কলকাতার নামী স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকরা জানিয়েছেন, অতিমারি পরবর্তী সময়ে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত অফলাইন ক্লাসে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে এ বছর সামগ্রিক মেধার বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের বিষয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের গড় নম্বর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ
ফলাফল হাতে পাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা এখন উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে। বোর্ড জানিয়েছে, সাময়িকভাবে ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত মার্কশিটটি ভর্তির কাজে ব্যবহার করা যাবে, তবে মূল মার্কশিট ও প্রশংসাপত্র ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ স্কুল থেকে সংগ্রহ করতে পারবে।

আজকের এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে সিআইএসসিই বোর্ডের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্য যে শেষ পর্যন্ত মধুর ফল দেয়, আজকের এই ফলাফল তারই প্রমাণ।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

