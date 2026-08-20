Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বিরাট পদক্ষেপ কেন্দ্রের! নাগরিকত্বের তৃতীয় সংশোধনী বিধি কার্যকর করল নয়া দিল্লি! নতুন বিধিতে কী আছে?

বিরাট পদক্ষেপ কেন্দ্রের! নাগরিকত্বের তৃতীয় সংশোধনী বিধি কার্যকর করল নয়া দিল্লি! নতুন বিধিতে কী আছে?

Citizenship Third Amendment Rules 2026: নাগরিকত্বের তৃতীয় সংশোধনী বিধি জারি, ক্ষমতা পেলেন জেলা শাসকরা। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আবেদনের প্রক্রিয়ায় বড়সড় পরিবর্তন আনল কেন্দ্র। ১৯ আগস্ট, ২০২৬-এ গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে The Citizenship (Third Amendment) Rules, 2026 কার্যকর করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 20, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:39 PM IST
বিরাট পদক্ষেপ কেন্দ্রের! নাগরিকত্বের তৃতীয় সংশোধনী বিধি কার্যকর করল নয়া দিল্লি! নতুন বিধিতে কী আছে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিরাট পদক্ষেপ কেন্দ্রের! নাগরিকত্বের তৃতীয় সংশোধনী বিধি কার্যকর করল নয়া দিল্লি! নতুন
2
3
4
5