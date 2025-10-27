Supreme Court Chief Justice Of India: ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি কে? কাকে নিজের উত্তরসূরী বাছলেন CJI গাভাই...
Chief Justice Of India: দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি সূর্য কান্তের নাম প্রস্তাব করলেন সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। প্রথা মতই বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে তাঁর উত্তরসূরির নাম জানানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তার জবাব মিলেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই সোমবার বিচারপতি সূর্য কান্তকে তার উত্তরসূরী হিসেবে সুপারিশ করেছেন। বিচারপতি কান্ত বর্তমান সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র বিচারপতি। উল্লেখ্য, বি আর গাভাই ২৩ নভেম্বর অবসর গ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার নোটিফিকেশন জারি করার পর বিচারপতি সূর্য কান্ত ভারতের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হবেন।
জানা গিয়েছে, প্রথা মতই বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে তাঁর উত্তরসূরির নাম জানানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তার জবাব মিলেছে।
কী এই প্রথা?
দেশের প্রধান বিচারপতি তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে সেই সময়ে সুপ্রিম কোর্টের অন্য বিচারপতিদের মধ্যে থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ বিচারপতির নাম প্রস্তাব করেন। এটিই প্রচলিত রীতি।
এই বছরের ১৪ মে, বিচারপতি বি আর গাভাই ভারতের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বি আর গাভাই হলেন সংরক্ষিত জাতি (SC) সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় প্রধান বিচারপতি। প্রথম ছিলেন বিচারপতি কে. জি. বালাকৃষ্ণন (২০০৭–২০১০)।
বিচারপতি সূর্য কান্তর পরিচয়:
বিচারপতি সূর্য কান্ত ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে হরিয়ানার হিষার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে মহারিশি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, রোহতকের থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং হিষারের জেলা আদালতে আইনচর্চা শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি চণ্ডীগড়ে চলে যান এবং পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে আইনচর্চা শুরু করেন। তিনি সংবিধান, সেবা ও দেওয়ানি মামলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।
৭ জুলাই ২০০০ সালে তিনি হরিয়ানার সর্বকনিষ্ঠ অ্যাডভোকেট জেনারেল হন। জানুয়ারি ২০০৪ সালে বিচারপতি কান্তকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৫ অক্টোবর ২০১৮ সালে তিনি হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বও পালন করেন। ৯ মে ২০১৯ সালে, তৎকালীন CJI রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম তাকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগের সুপারিশ করে। ২৪ মে ২০১৯ সালে বিচারপতি কান্ত সুপ্রিম কোর্টের শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন।
