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৭২ ঘণ্টায় ৩ লাখের বেশি ফলোয়ার্স: প্রধান বিচারপতির ‘মাছি’ মন্তব্যের পরই রাজনীতিতে নতুন দল 'মাছি জনতা পার্টি', ককরোচদের সঙ্গে জোটের ডাক

Makhi Janta Party: মাছি মারতে হাতুড়ি নয়-- সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের পরই তৈরি ‘মাছি জনতা পার্টি’। ৩ দিনে লাখ লাখ ফলোয়ার্স, সিজেপির সঙ্গে জোটের জল্পনা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 14, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 04:55 PM IST
৭২ ঘণ্টায় ৩ লাখের বেশি ফলোয়ার্স: প্রধান বিচারপতির ‘মাছি’ মন্তব্যের পরই রাজনীতিতে নতুন দল 'মাছি জনতা পার্টি', ককরোচদের সঙ্গে জোটের ডাক

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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৭২ ঘণ্টায় ৩ লাখের বেশি ফলোয়ার্স: প্রধান বিচারপতির ‘মাছি’ মন্তব্যের পরই নতুন দল MJP
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