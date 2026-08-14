/আস্তিন গুটিয়ে দাদাগিরি করতে গিয়ে পিছু হটল বার কাউন্সিল: NALSAR-এর ছাত্রদের সঙ্গে অতিপাকামো করায় সুপ্রিম তোপ সূর্যকান্তের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হায়দরাবাদের বিখ্যাত আইন বিশ্ববিদ্যালয় নালসার (NALSAR)-এর ২০২৬ ব্যাচের পাসআউট পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ‘বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া’ (বিসিআই)-র নেওয়া কড়া পদক্ষেপ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন একটি ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ জানানোর সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে এবং এই বিষয়ে বার কাউন্সিলের নাক গলানো বা হস্তক্ষেপ করার কোনও দরকার নেই। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, নালসারের কোনও পড়ুয়া বা অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে কোনওরকম শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।
বিতর্কের সূত্রপাত
ঘটনার সূত্রপাত নালসার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। ২০২৬ সালের উত্তীর্ণ ব্যাচের কিছু শিক্ষার্থী একটি চিঠি লিখে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে তাঁদের সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাকার বিরোধিতা করেছিলেন।
শিক্ষার্থীদের এই প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়ায় গত ১৩ আগস্ট নালসার কর্তৃপক্ষকে গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেয় বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (বিসিআই)। শুধু তা-ই নয়, একটি বিতর্কিত সার্কুলার জারি করে সমস্ত রাজ্য বার কাউন্সিলকে নির্দেশ দেওয়া হয়-- পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত যেন নালসারের ২০২৬ ব্যাচের কোনও পড়ুয়াকে আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্ত (Enrolment) না করা হয়।
ব্যাপক সমালোচনায় বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার
পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এইরকম ভয়ংকর শাস্তিমূলক নির্দেশিকা জারি হতেই সোশ্যাল মিডিয়া ও আইনজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। দেশজুড়ে ক্ষোভ ও বিরোধিতার মুখে পড়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয় বিসিআই। চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্র জানান, অধিকাংশ পড়ুয়াই নির্দোষ, তাই তাঁদের পেশাগত ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়।
সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ও শীর্ষ আদালতের কড়া বার্তা
বিসিআই-এর ওই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে একটি আবেদন দাখিল করা হয়। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।
শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি বিসিআই-এর ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন:
প্রতিবাদের অধিকার: প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এটি আমার ও ছাত্রদের মধ্যকার আলোচনার বিষয়। এখানে বার কাউন্সিলের কী ভূমিকা থাকতে পারে?'
অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ: বিসিআই-এর প্রত্যাহার করে নেওয়া সার্কুলারকে ‘একেবারেই অপ্রয়োজনীয়’ বলে অভিহিত করে প্রধান বিচারপতি জানান, বার কাউন্সিল অহেতুক বিষয়টিতে নাক গলিয়েছে।
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়: সুপ্রিম কোর্ট সাফ নির্দেশ দিয়েছে, বিসিআই বা রাজ্য বার কাউন্সিলগুলোর নির্দেশে নালসারের কোনও পড়ুয়া বা শিক্ষকের ওপর কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চাপানো যাবে না।
পরবর্তী নির্দেশ
শুনানি চলাকালীন বিসিআই-এর আইনজীবী আদালতকে জানায় যো, বিতর্কিত সার্কুলারটি ইতোমধ্যেই ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট বিসিআই-কে নোটিশ জারি করে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছে এবং আগামী দু’সপ্তাহ পর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।