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আস্তিন গুটিয়ে দাদাগিরি করতে গিয়ে পিছু হটল বার কাউন্সিল: NALSAR-এর ছাত্রদের সঙ্গে অতিপাকামো করায় সুপ্রিম তোপ সূর্যকান্তের

CJI Suryakanta on Nalsar Student: পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এইরকম ভয়ংকর শাস্তিমূলক নির্দেশিকা জারি হতেই সোশ্যাল মিডিয়া ও আইনজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। দেশজুড়ে ক্ষোভ ও বিরোধিতার মুখে পড়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয় বিসিআই। চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্র জানান, অধিকাংশ পড়ুয়াই নির্দোষ, তাই তাঁদের পেশাগত ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 14, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:31 PM IST
আস্তিন গুটিয়ে দাদাগিরি করতে গিয়ে পিছু হটল বার কাউন্সিল: NALSAR-এর ছাত্রদের সঙ্গে অতিপাকামো করায় সুপ্রিম তোপ সূর্যকান্তের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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