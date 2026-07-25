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আন্দোলনের মধ্যেই অভিজিত্‍ দীপকের জীবনে নেমে এল চরম দুর্ভোগ, তবে কি শেষ আরশোলারা? দিল্লির বিক্ষোভের বড় আপডেট

CJP Protest: সিজেপি সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সমস্ত ‘ককরোচ’ সমর্থকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের নিষ্ঠাই এই আন্দোলনকে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 25, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:55 PM IST
আন্দোলনের মধ্যেই অভিজিত্‍ দীপকের জীবনে নেমে এল চরম দুর্ভোগ, তবে কি শেষ আরশোলারা? দিল্লির বিক্ষোভের বড় আপডেট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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