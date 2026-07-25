/আন্দোলনের মধ্যেই অভিজিত্‍ দীপকের জীবনে নেমে এল চরম দুর্ভোগ, তবে কি শেষ আরশোলারা? দিল্লির বিক্ষোভের বড় আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে সর্বভারতীয় ছাত্র আন্দোলন এক নতুন মোড় নিয়েছে। আন্দোলনরত ‘কাকরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে (Abhijeet Dipke) মারাত্মক টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে শারীরিক অসুস্থতা ও চিকিৎসকদের কড়া বিধিনিষেধ সত্ত্বেও আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে নারাজ তিনি। শনিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিয়ো বার্তায় স্যালাইন (IV drip) চলাকালীন অবস্থাতেই তিনি ঘোষণা করেন-- কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত অসুস্থ শরীরেও তাঁদের এই অনশন ও প্রতিরোধ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
অসুস্থতার মধ্যেও দৃঢ় বার্তা
ভিডিয়ো বার্তায় ৩০ বছর বয়সী তরুণ নেতা অভিজিৎ দীপকে জানান, গত কয়েকদিন ধরে তিনি তীব্র জ্বর ও শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। রক্তের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টে তাঁর টাইফয়েড ধরা পড়ে। বর্তমানে তাঁকে দিনে দু’বার করে স্যালাইন ও কড়া ওষুধ নিতে হচ্ছে। তবে নিজের শরীরের চেয়ে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়েই বেশি সোচ্চার তিনি।
সিজেপি সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সমস্ত ‘ককরোচ’ সমর্থকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের নিষ্ঠাই এই আন্দোলনকে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছে। আমি অসুস্থ হলেও আমাদের লড়াই থামবে না। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'
কী কারণে এই অভূতপূর্ব আন্দোলন?
চলতি বছরে নিট (NEET)-সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ব্যাপক অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা দেশ। লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মুখে পড়ায় রাজপথে নামেন ছাত্র-যুব ও চাকরিপ্রার্থীরা। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে প্রশাসনিক ও সামাজিক কটাক্ষের জবাব দিতে রসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক নাম হিসেবে গড়ে ওঠে ‘কাকরোচ জনতা পার্টি’। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি ভারতের সর্ববৃহৎ ছাত্র অধিকার রক্ষা মঞ্চে পরিণত হয়। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি তিনটি:
১. পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনা।
২. প্রশ্নফাঁসজনিত মানসিক চাপে প্রাণ হারানো শিক্ষার্থীদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান।
৩. ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবিলম্ব পদত্যাগ।
সোনম ওয়াংচুকের ভূমিকা ও
এই আন্দোলন কেবল যন্তর মন্তরেই থমকে থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্য থেকে রাজ্যে। বিশিষ্ট সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে টানা ২৬ দিন অনশন করেন। পরবর্তীতে সরকারের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস পাওয়ার পর তিনি অনশন প্রত্যাহার করেন।
সরকারের প্রতিক্রিয়া
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে সোনম ওয়াংচুককে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অনুরোধ জানান। একই সাথে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করেন যে, প্রশ্নফাঁস কোনো সাধারণ অপরাধ নয়। সরকার এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে। অপরাধীদের দ্রুত শাস্তির লক্ষ্যে প্রতিটি রাজ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রশ্নফাঁসের সাথে যুক্ত প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ কোটি টাকা জরিমানার মতো কঠোর বিধান আনা হয়েছে।
আন্দোলনের ভবিষ্যৎ গতিপথ
সরকারের আইনি কড়াকড়ি ও আশ্বাস সত্ত্বেও যন্তর মন্তরের অবস্থান বিক্ষোভ থেকে সরছে না সিজেপি। সম্প্রতি জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সাথে সিজেপি প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়। ক্ষতিপূরণ ও আইনি ব্যবস্থার বিষয়ে কেন্দ্র নীতিগত সম্মতি প্রকাশ করলেও, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের প্রশ্নে কোনো স্পষ্ট অবস্থান নেয়নি। সিজেপি মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা জানিয়েছেন, সরকারের কাছ থেকে গোলমেলে প্রতিশ্রুতি নয়, বরং স্পষ্ট ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ উত্তর চান তারা।
চিকিৎসকদের মতে, টাইফয়েড মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ, যা পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও সঠিক চিকিৎসা না পেলে বিপজ্জনক হতে পারে। তবে সিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, অভিজিৎ দীপকে চিকিৎসার অধীনে থাকলেও আন্দোলনের গতি শ্লথ হবে না। অন্যান্য কর্মীরা সমান উদ্যমে মাঠে থেকে কর্মসূচি পরিচালনা করবেন। সব মিলিয়ে, প্রতিশ্রুতি ও আইনি সংস্কারের বাইরে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনড় ছাত্রসমাজ, যা আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)