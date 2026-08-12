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'যন্তর মন্তর সিজন ২ আসছে দ্রুত', দেশজুড়ে নয়া কর্মসূচির ঘোষণা অভিজিত্‍ দীপকের

ইনস্টাগ্রাম জুড়ে একটাই প্রশ্ন— 'যন্তর মন্তর সিজন ২' কবে আসছে? জবাব দিলেন CJP প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। সিজেপির মূল লক্ষ্য এখন শিক্ষা সংস্কার! স্বাধীনতা দিবস থেকেই দেশজুড়ে সরকারি স্কুলগুলোর হালহকিকত তুলে ধরতে 'সামাজিক নিরীক্ষা'র ডাক দিয়েছে দল। যুবসমাজই গড়ে তুলবে নতুন ভবিষ্যৎ। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 12, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:16 PM IST
'যন্তর মন্তর সিজন ২ আসছে দ্রুত', দেশজুড়ে নয়া কর্মসূচির ঘোষণা অভিজিত্‍ দীপকের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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