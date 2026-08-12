'যন্তর মন্তর সিজন ২ আসছে দ্রুত', দেশজুড়ে নয়া কর্মসূচির ঘোষণা অভিজিত্‍ দীপকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইনস্টাগ্রামের কমেন্ট বক্সে বারংবার একই প্রশ্ন— "যন্তর মন্তর সিজন ২ কবে শুরু হচ্ছে?" সাধারণ মানুষের এই দীর্ঘদিনের প্রশ্নের উত্তর দিলেন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ‘জন্তর মন্তর সিজন ২’ খুব দ্রুত আসছে। আর এই বার্তার পরেই জাতীয় রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলন নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা।
ইনস্টাগ্রামে লাগাতার আসা প্রশ্নের কথা স্বীকার করে অভিজিৎ দীপকে জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণ প্রজন্ম জানতে চেয়েছিল আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ কবে শুরু হবে। তাদের সেই বিপুল সাড়াকে সম্মান জানিয়েই সিজেপির এই নতুন পদক্ষেপ। সিজেপির বক্তব্য অনুযায়ী, নিছক কোনো প্রতিবাদী সমাবেশ নয়, বরং দেশজুড়ে সরকারের নানা খামতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যে গণবিক্ষোভ চলছে, সেটাই মূলত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের রূপরেখা তৈরি করছে।
অভিজিৎ দীপকের এই ঘোষণার পর দলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরবর্তী পরিকল্পনা স্পষ্ট করেছেন সিজেপির প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস। তিনি জানান, 'যন্তর মন্তর সিজন ২' আসলে আলাদা কোনও দূরের ঘটনা নয়, দেশে ইতোমধ্যেই তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়ে গেছে। সরকারের ব্যর্থতা এবং অদক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভারতের কোণায় কোণায় মানুষ যেভাবে রাস্তায় নামছেন, সেটাই এই দ্বিতীয় পর্বের আসল শক্তি।
সৌরভ দাস বলেন, "জনগণের প্রতিবাদই এই সিজন ২-এর মূল ভিত্তি। সিজেপির পক্ষ থেকে আমরা এবার দেশজুড়ে একটি ‘লিসনিং ট্যুর’ বা জন-শুনানি সফর শুরু করতে যাচ্ছি, যাতে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর, তাদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও দাবি সরাসরি শোনা যায়।"
সিজেপির এই নতুন অভিযানের কেন্দ্রে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা। ভারতের সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকেই সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে দলটি। সেই লক্ষ্যে আসন্ন স্বাধীনতা দিবস থেকেই এক অভূতপূর্ব প্রচার কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে। দলের পক্ষ থেকে দেশের অভিভাবক ও সচেতন নাগরিকদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানানো হয়েছে, যেন তারা নিজ নিজ এলাকার সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরেজমিনে যান।
এই অভিযানের অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষকে সরকারি স্কুল পরিদর্শনের মাধ্যমে একটি 'সামাজিক নিরীক্ষা' বা সামাজিক মূল্যায়ন পরিচালনা করার অনুরোধ করা হয়েছে। স্কুলের পরিকাঠামো, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয়ের পরিস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত এবং শিক্ষার মান ঠিক কেমন— তা সরাসরি ক্যামেরা ও মোবাইল বন্দি করে সত্য তথ্য জনসমক্ষে নিয়ে আসার ডাক দিয়েছে সিজেপি। দলটির দাবি, সরকারি খাতা-কলমে যে উন্নয়ন দেখানো হয়, বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তার অনেক তফাত। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সেই আসল ছবিটা উন্মোচিত হবে এবং তা শুধরে নেওয়ার চাপ তৈরি করা সম্ভব হবে।
সিজেপি মুখপাত্রের মতে, দেশের তরুণেরা আজ নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিতে প্রস্তুত। প্রশাসনিক উদাসীনতার ভরসায় বসে না থেকে যুবসমাজ নিজেই পরিবর্তনের কারিগর হয়ে উঠছে। শিক্ষা ও সামাজিক কাঠামোর এই বুনিয়াদি সংস্কারের ওপর ভিত্তি করেই সত্যিকারের একটি 'বিকশিত ভারত' খুব দ্রুত গড়ে উঠবে বলে আশাপ্রকাশ করেছে দলটি।
সামাজিক মাধ্যমে 'যন্তর মন্তর সিজন ২' নিয়ে অভিজিৎ দিপকের এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই নেটিজেনদের মধ্যে বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। একদিকে স্কুল স্তরে কাঠামোগত পরিবর্তনের ডাক, আর অন্যদিকে দেশজুড়ে জন-সম্পর্ক অভিযান— সব মিলিয়ে সিজেপির এই নতুন কৌশল আগামী দিনে ভারতের ছাত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিমুখ বদলে দেয় কি না, সেদিকেই এখন নজর সচেতন মহলের।
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