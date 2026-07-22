/আমরা কোথাও যাব না, এখানে আসবে সরকার! যন্তর মন্তর থেকে অভিজিত্‍ দীপকের রণহুংকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে দিল্লিতে রণক্ষেত্র। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল রাজধানী। গত মঙ্গলবার হাজার হাজার ছাত্র আন্দোলনকারী সংসদ ভবন অভিযানের চেষ্টা করেন। সেই সময় পুলিসের সঙ্গে তাদের তুমুল সংঘর্ষ হয়।
অন্যদিকে, এই ঘটনার পর বুধবার যন্তর মন্তরে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি ৩২ তম দিনে পা দিয়েছে। 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, আলোচনার উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে। তারা এখানেই বসে থাকবে। অন্যদিকে সরকার সূত্র জানিয়েছে, আন্দোলনকারীরা এলে তারা কথা বলতে প্রস্তুত। ফলে এই পরিস্থিতিতে মূল প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে- কে আগে পিছু হটবে বা নমনীয় হবে।
শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতেই লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভে নামেন। কারণ নিট (NEET) পরীক্ষাই হল ভারতে মেডিক্যালে ভর্তির একমাত্র মাধ্যম। আন্দোলনের প্রধান ৩০ বছর বয়সী অভিজিৎ দীপকে সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, সরকারের অহংকার শেষ হওয়া দরকার। সরকার যদি আলোচনা করতে চায়, তবে তাদের শর্ত মেনেই এগোতে হবে। সিজেপি (CJP)-র মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কাও একই কথা বলেছেন। তিনি জানান, কথা বলতে হলে সরকারকে যন্তর মন্তর অথবা কোনো নিরপেক্ষ জায়গায় আসতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি থেকে তারা একচুলও নড়বেন না। আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দুপুরে দ্বিতীয় পর্বের বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে।
এদিকে গত মঙ্গলবারের বৈঠক নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ এনেছেন অভিজিৎ দীপকে। গত সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার বাড়িতে সিজেপি-র দুই প্রতিনিধি আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাস গিয়েছিলেন। নাড্ডা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আন্দোলনকারীদের দাবি নিয়ে সরকার ভেতরে কথা বলবে। কিন্তু অভিজিৎ দীপকের দাবি, পুরো বিষয়টাই ছিল সময় নষ্ট করার ফাঁদ। তিনি জানান, জেপি নাড্ডার বাড়িতে দুই প্রতিনিধিকে পাঁচ ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। এক প্রকার গৃহবন্দি করে রাখা হয় তাদের।
অভিজিৎ দীপকে আরও বলেন, এটি সরকারের একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল। মূল নেতাদের আটকে রেখে আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তিনি প্রশ্ন তোলেন, একদিকে আলোচনার কথা বলা হচ্ছে, আর অন্যদিকে ছাত্রদের ওপর লাঠি আর টিয়ার গ্যাস দিয়ে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। তবে এই গুরুতর অভিযোগ নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সংসদ ভবন যাওয়ার পথে পুলিস লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। এই সহিংসতার জন্য পুলিস ও আন্দোলনকারী- দুই পক্ষই একে অপরকে দায়ী করেছে। বর্তমানে কড়া পুলিসি নিরাপত্তার মধ্যে যন্তর মন্তরে ছাত্রদের বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
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