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আমরা কোথাও যাব না, এখানে আসবে সরকার! যন্তর মন্তর থেকে অভিজিত্‍ দীপকের রণহুংকার

নাড্ডা তখন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তবে অভিজিৎ ডিপকের দাবি, ওই বৈঠকের নামে আসলে সময় নষ্ট করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রতিনিধি দলকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছিল, তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং কার্যত গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 22, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:30 PM IST
আমরা কোথাও যাব না, এখানে আসবে সরকার! যন্তর মন্তর থেকে অভিজিত্‍ দীপকের রণহুংকার
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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