/কোথা থেকে এল বিদেশে উচ্চশিক্ষার এত এত টাকা? আন্দোলনের ফান্ডিং কীভাবে? বড় সত্যি ফাঁস করলেন অভিজিৎ দীপকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাধারণ কর্মচারীর ছেলে। বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা। কোটি টাকার ফান্ডিং! কোথা থেকে এল এই টাকা? টাকার উৎস জানতে চেয়ে দায়ের হয়েছে আরটিআই। তারই জবাবে এবার নিজের বস্টন ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ প্রকাশ করলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।
১ অগাস্ট সুরাটের বাসিন্দা অমিত তিওয়ারি অভিজিৎ দীপকের বাবা ভগবানরাও দীপকের সম্পত্তি ও আর্থিক উৎসের বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে আরটিআই করেন। ভগবানরাও দীপক মহারাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (MIDC) একজন অবসরপ্রাপ্ত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। অমিত তিওয়ারি প্রশ্ন তোলেন, মাসে মাত্র ৬০,০০০ থেকে ৬৫,০০০ টাকা বেতন পাওয়া একজন সরকারি কর্মচারী কীভাবে তাঁর সন্তানদের যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাতে পারেন।
যার জবাবে অভিজিৎ দীপকে তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপের চিঠি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার বড় অংশই বস্টন ইউনিভার্সিটির দেওয়া স্কলারশিপের মাধ্যমে। বাকি টাকার জন্য তিনি একটি এডুকেশন লোন নিয়েছিলেন, যা তিনি বর্তমানে পরিশোধ করছেন। দীপকের পড়াশোনার পাশাপাশি আন্দোলনে ফান্ডিং নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
দলের ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন ও নিট প্রশ্নফাঁস বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা নিয়ে অভিজিৎ দীপকে জানিয়েছেন সিজেপি 'ক্রাউডফান্ডিং'-এর মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করবে। আর তার প্রতিটি হিসেব জনসমক্ষে তুলে ধরবে। নিট প্রশ্নফাঁস বিরোধী আন্দোলনে জনসাধারণের সমর্থন উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, আন্দোলন চলাকালে সাধারণ মানুষই তাঁদের খাবার ও জলের বোতল দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।
প্রসঙ্গত, নিট আন্দোলনে গ্রেফতার হওয়া বিক্ষোভকারীদের জন্য প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল ১ কোটি টাকার আইনি সহায়তা তহবিল ঘোষণা করার পরই সিজেপি-র আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিতর্ক আরও তীব্র হয়। সিজেপি মুখপাত্র বৈষ্ণবী গৌর RTI-এর তীব্র সমালোচনা করে তোপ দাগেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত শিক্ষার খরচ নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টানাহেঁচড়া করা হচ্ছে।
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