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কোথা থেকে এল বিদেশে উচ্চশিক্ষার এত এত টাকা? আন্দোলনের ফান্ডিং কীভাবে? বড় সত্যি ফাঁস করলেন অভিজিৎ দীপকে

Abhijit Dipke: ১ অগাস্ট সুরাটের বাসিন্দা অমিত তিওয়ারি অভিজিৎ দীপকের বাবা ভগবানরাও দীপকের সম্পত্তি ও আর্থিক উৎসের বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে আরটিআই করেন। মাসে মাত্র ৬০,০০০ থেকে ৬৫,০০০ টাকা বেতন পাওয়া একজন সরকারি কর্মচারী কীভাবে তাঁর সন্তানদের যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাতে পারেন!

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 03, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:31 PM IST
কোথা থেকে এল বিদেশে উচ্চশিক্ষার এত এত টাকা? আন্দোলনের ফান্ডিং কীভাবে? বড় সত্যি ফাঁস করলেন অভিজিৎ দীপকে

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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