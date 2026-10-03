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জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ১০ অক্টোবর দিল্লি অভিযানের ডাক, যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ CJP-র

CJP Protest: এবার দিল্লিতে বড় আন্দোলনের ঘোষণা করল ককরোচ জনতা পার্টি। দলের প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকের দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে আগামী ১০ অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে দেশজুড়ে কর্মী-সমর্থক ও আন্দোলনকারীরা জমায়েত হবেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 03, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 12:37 PM IST
জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ১০ অক্টোবর দিল্লি অভিযানের ডাক, যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ CJP-র
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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