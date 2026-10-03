/জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ১০ অক্টোবর দিল্লি অভিযানের ডাক, যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ CJP-র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মুম্বইয়ের পর এবার দিল্লিতে বড় বিক্ষোভের ডাক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে, আগামী ১০ অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা করেছে ককরোচ জনতা পার্টি। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্দোলনকারীরা দিল্লিতে পৌঁছে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ করবেন। ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জবাবদিহির দাবিকে সামনে রেখেই এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে।
মুম্বইয়ে বিক্ষোভের পর দিল্লির ডাক
৩ অক্টোবর মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে CJP-এর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। দলের দাবি, পুলিসি বিধিনিষেধের মধ্যেও সেখানে বহু মানুষ জড়ো হন। ওই কর্মসূচির পরই দিল্লিতে বৃহত্তর প্রতিবাদের ঘোষণা করা হয়। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে জানিয়েছেন, ১০ অক্টোবর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ দিল্লিতে এসে যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করবেন।
‘আটকালেও আন্দোলন চলবে’
দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, দিল্লি পুলিস যদি বিক্ষোভকারীদের যন্তর মন্তরে যেতে বাধা দেয়, তাহলে যেখানে তাঁদের আটকে দেওয়া হবে, সেখানেই প্রতিবাদ কর্মসূচি চালানো হবে। দীপকের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁদের আন্দোলন অহিংস ও শান্তিপূর্ণ হবে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের পথ অনুসরণ করার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারকে সম্মান করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।
‘গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই’ দাবি
CJP নেতৃত্বের বক্তব্য, এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বজায় রাখা। তাঁদের দাবি, ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগের জবাব এবং নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। তবে CEC জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি এবং CJP-এর দাবিগুলি দলের বক্তব্য হিসেবেই উল্লেখযোগ্য; এগুলিকে প্রমাণিত ঘটনা হিসেবে দেখানো উচিত নয়। ১০ অক্টোবরের কর্মসূচিকে ঘিরে দিল্লিতে প্রশাসনের অবস্থান কী হবে এবং বিক্ষোভের জন্য কী ধরনের অনুমতি দেওয়া হবে, তা-ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
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