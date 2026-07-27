/FIR প্রত্যাহারের লিখিত প্রতিশ্রুতি চায় CJP, চুক্তি না হলে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জন্তর মন্তরে ৩৬ দিন ধরে চলা ছাত্র ও যুব আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পর, এবার কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে বল ঠেলে দিল 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)। বিক্ষোভকারী এবং সংগঠকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত ফৌজদারি মামলা (FIR) বাতিল করার বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে দ্রুত লিখিত আশ্বাসপত্র বা চুক্তির দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে এই লিখিত প্রতিশ্রুতি না পাওয়া গেলে এবং আটক আন্দোলনকারীদের ছেড়ে না দিলে ফের দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করার কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে সিজেপি।
সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, "সরকারের সঙ্গে আমাদের তৃতীয় দফা আলোচনার সময় স্পষ্ট সম্মত হয়েছিল যে, দেশের যেখানেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র বা সংগঠকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে, তা অবিলম্বে তুলে নেওয়া হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনো আইনি পদক্ষেপ বা হয়রানি করা যাবে না।"
VIDEO | New Delhi: Addressing a press conference, Cockroach Janta Party (CJP) spokesperson Ashutosh Ranka says, "During our third round of talks with JP Nadda ji and Jitendra Singh ji on July 25, it was agreed that all FIRs filed against protesters and organisers in connection… pic.twitter.com/StAq3PzGqz— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
তিনি আরও জানান, সিজেপি-র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে একটি খসড়া চুক্তিপত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা এবং ড. জিতেন্দ্র সিংয়ের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। আইনি পরামর্শ নেওয়ার পর মঙ্গলবারের মধ্যে সরকার তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল।
তবে আন্দোলন স্থগিত হলেও বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় আন্দোলনকারীদের আটক ও হয়রানি করার খবর সামনে এসেছে। এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সিজেপি মুখপাত্র জানান, "আমরা আশা করব সরকারের শীর্ষ ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা দেওয়া কথা রাখবেন এবং দ্রুত সমস্ত এফআইআর বাতিল করবেন। কিন্তু যদি মঙ্গলবারের মধ্যে লিখিত চুক্তি না পৌঁছায় এবং আটক ব্যক্তিদের মুক্তি না দেওয়া হয়, তবে আমরা বাধ্য হয়ে পুনরায় রাজপথে নামব।"
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