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FIR প্রত্যাহারের লিখিত প্রতিশ্রুতি চায় CJP, চুক্তি না হলে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

জন্তর মন্তরে ৩৬ দিনের টানা ধর্না প্রত্যাহারের পর, ককরোচ জনতা পার্টি (CJP) সরকারের কাছে বিক্ষোভকারী এবং সংগঠকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত এফআইআর (FIR) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহারের জন্য একটি লিখিত অঙ্গীকারপত্রের দাবি জানিয়েছে। দলটির জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে তৃতীয় দফা আলোচনার সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া সমস্ত আইনি পদক্ষেপ বাতিল করা হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো নতুন মামলা দায়ের করা হবে না। সিজেপি হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, মঙ্গলবার বিকালের মধ্যে সরকার যদি লিখিত চুক্তি প্রকাশ না করে এবং বন্দি আন্দোলনকারীদের মুক্তি না দেয়, তবে তারা সারা দেশে পুনরায় আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হবে।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 27, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:33 PM IST
FIR প্রত্যাহারের লিখিত প্রতিশ্রুতি চায় CJP, চুক্তি না হলে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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