/জনসংযোগে বেরিয়েই বমি, তীব্র অসুস্থ দীপকে! এখন কেমন আছেন CJP সুপ্রিমো?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনসংযোগের মাঝেই আচমকা অসুস্থ সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে। টাইফয়েডের পরেই বাড়ল অস্বস্তি। মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে নিজের বাসভবনের পার্কিং এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করার সময় আচমকা তীব্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন কাকরোজ জনতা পার্টি-র প্রতিষ্ঠাতা ৩০ বছরের অভিজিৎ দীপকে।
শনিবার বেলা পৌনে ১২টা নাগাদ উপস্থিত মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎই প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করেন অভিজিৎ। তীব্র শারীরিক অসুস্থতার কারণে বাসভবনের পেছনেই তিনি বমি করে ফেলেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনও কথা না বলেই তিনি সোজা নিজের ঘরে ফিরে যান। কিছুদিন আগেই চিকিৎসকদের পরীক্ষায় তাঁর টাইফয়েড ধরা পড়েছিল। গত ২৫ জুলাই দিল্লিতে যন্তর মন্তরে আন্দোলন চলাকালীনই তিনি জানান যে, তিনি বেশ কয়েক দিন ধরে অসুস্থ এবং তাঁর চিকিৎসা চলছে। সে সময় স্যালাইনের মাধ্যমে ওষুধ দেওয়া হচ্ছিল তাঁকে।
চিকিৎসকদের নজরদারিতে নেতা
অভিজিতের বাবা ভগবান দীপকে জানিয়েছেন, ছেলের অসুস্থতার কথা জেনেই দ্রুত বাড়িতে চিকিৎসকদের ডাকা হয়। বর্তমানে চিকিৎসকদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর বাসভবনে গিয়ে শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখছেন। তবে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কয়েক দিন আগেই এক ভিডিয়ো বার্তায় অভিজিৎ দীপকে জানিয়েছিলেন—শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলন থামবে না। শারীরিক অসুস্থতা কোনোভাবেই তাঁদের লড়াইকে দমাতে পারবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন সিজেপি নেতা।
Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra: Abhijit Deepke, founder president of the Cockroach Janata Party, fell ill suddenly. Doctors have reached his residence and are examining his health condition. The reason behind his deteriorating health is not yet known. Further details will… pic.twitter.com/Cu6oVuYQ3w— IANS (@ians_india) August 1, 2026
প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে এক কিশোরীর বিরুদ্ধে পুলিসি পদক্ষেপের পরেই সরব হয়েছেন অভিজিৎ দীপকে। প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দেশের আইনি ব্যবস্থায় 'দ্বিমুখী নীতি' চলছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স -এ একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে সোচ্চার হন সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে। তিনি প্রশ্ন তোলেন—"কুরুচিকর ভাষা ব্যবহারের জন্য যদি মামলা হতে পারে, তবে বিজেপি আইটি সেলের যেসব সদস্য বছরের পর বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে আসছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কবে মামলা দায়ের হবে?"
দীপকে অভিযোগ করেন, বিজেপির বহু আইটি সেল কর্মী তাঁদের প্রোফাইল বায়োতে সগর্বে লিখে রাখেন 'Followed by PM Modi'। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রোফাইলগুলো থেকেই প্রতিনিয়ত নারীদের উদ্দেশ্যে চরম অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করা হয়। অতীতে বিজেপি নেতাদের একাধিক নারীবিদ্বেষী মন্তব্যের উদাহরণ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হলেও বিজেপি নেতা ও কর্মীদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয় কেন?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)