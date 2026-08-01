Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /জনসংযোগে বেরিয়েই বমি, তীব্র অসুস্থ দীপকে! এখন কেমন আছেন CJP সুপ্রিমো?

জনসংযোগে বেরিয়েই বমি, তীব্র অসুস্থ দীপকে! এখন কেমন আছেন CJP সুপ্রিমো?

CJP's Abhijeet Dipke falls sick: জনসংযোগের সময় বমি করে তীব্র অসুস্থ হয়ে পড়েন সিজেপি প্রধান ৩০ বছরের অভিজিৎ দীপকে। সম্প্রতি টাইফয়েডে আক্রান্ত এই নেতা বর্তমানে চিকিৎসকদের নজরদারিতে রয়েছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও নিট-ইউজি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি, বিজেপি আইটি সেলের কুরুচিকর মন্তব্যে পুলিসি নিষ্ক্রিয়তার দ্বিমুখী নীতি নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 01, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:39 PM IST
জনসংযোগে বেরিয়েই বমি, তীব্র অসুস্থ দীপকে! এখন কেমন আছেন CJP সুপ্রিমো?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তিন মাসের পুঁচকে পোষ্য ভেসে যাচ্ছে: সইতে না পেরে পাগলপারা জলে ঝাঁপ ক্লাস সেভেনের পড়
2
3
4
5