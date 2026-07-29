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GEN-Z-এর হার্টথ্রব, বিদেশ ফেরত, তুখোড় পড়াশোনায়, দেশের শিক্ষামন্ত্রী বদলে দেওয়া অভিজিত্‍ দীপকের বিয়ে কবে? বিরাট খবর

Abhijit Dipke marriage: অনিতা দীপকে জানান, কেবল সাম্প্রতিক আন্দোলনের পরই নয়, গত প্রায় দুই বছর ধরে--এমনকি অভিজিৎ যখন বোস্টনে ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর জন্য দেশ-বিদেশ থেকে পাত্রীর বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। বোস্টনে থাকাকালীন ফোনে বিয়ের কথা উঠলেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 29, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:49 PM IST
GEN-Z-এর হার্টথ্রব, বিদেশ ফেরত, তুখোড় পড়াশোনায়, দেশের শিক্ষামন্ত্রী বদলে দেওয়া অভিজিত্‍ দীপকের বিয়ে কবে? বিরাট খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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