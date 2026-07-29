/GEN-Z-এর হার্টথ্রব, বিদেশ ফেরত, তুখোড় পড়াশোনায়, দেশের শিক্ষামন্ত্রী বদলে দেওয়া অভিজিত্‍ দীপকের বিয়ে কবে? বিরাট খবর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র দুই মাস আগেও তিনি সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি দেশের তরুণ প্রজন্ম তথা ‘জেন জি’র চোখে নতুন এক আইকন। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত তরুণ নেতা ও ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র মুখ, আন্দোলনের পুরোধা ২৬ বছর বয়সি অভিজিৎ দীপকে এখন জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। বহু মেয়ের হার্টথ্রব, জাতীয় ক্রাশ, ভালোলাগা আর প্রেমপুরুষ হয়ে উঠেছেন অচিরেই।
নিট (NEET-UG) প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা থেকে শুরু করে দিল্লির যন্তর মন্তরে ৩৬ দিনের টানা অনশন আন্দোলন-- তাঁর নেতৃত্বেই বিদ্রোহ এমন এক স্তরে পৌঁছয় যে শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হয়। তবে এই রাজনৈতিক উত্তাপ ও দেশজোড়া জনপ্রিয়তার মাঝেই এখন নতুন করে শুরু হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও বিয়ে নিয়ে জোর জল্পনা।
জীবনের কী প্ল্যান?
সিজেপি আন্দোলনের জেরে দেশের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়েছে অভিজিতের নাম। এরপর থেকেই নাকি সারা দেশের অভিভাবকেরা তাঁকে এই মুহূর্তে দেশের 'আদর্শ জামাই' হিসেবেই ভাবছেন। আর জেন-জি মেয়েরা? অভিজিতের নামে কপালে সিঁদূর পরার জোগাড়।
সংবাদ সংস্থা পিটিআই (PTI)-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে অভিজিতের মা অনিতা দীপকে খোলসা করেছেন ছেলের বিয়ে সংক্রান্ত নানা চাঞ্চল্যকর ও মজার তথ্য।
অনিতা দীপকে জানান, কেবল সাম্প্রতিক আন্দোলনের পরই নয়, গত প্রায় দুই বছর ধরে--এমনকি অভিজিৎ যখন বোস্টনে ছিলেন, তখন থেকেই তাঁর জন্য দেশ-বিদেশ থেকে পাত্রীর বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। বোস্টনে থাকাকালীন ফোনে বিয়ের কথা উঠলেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন।
বিয়ে কবে?
পরিবার তাঁকে সংসারে থিতু হতে বললেও অভিজিতের অবস্থান একেবারে পরিষ্কার। মা অনিতার কথায়, 'ও আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, আগে পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, ভালো রোজগার করবে, তারপরই বিয়ের কথা ভাববে। পরিবারের টাকা আছে জানালেও ও বলে, নিজের উপার্জনেই সংসার চালানো উচিত। ও এতটাই সৎ যে জামাকাপড় ছাড়া শ্বশুরবাড়ির থেকে কিছুই নেবে না।'
মায়েদের 'হট ফেভারিট' অভিজিৎ ও সৌরভ দাসে একদম মাত ‘জেন জি’। রাজনৈতিক ময়দানে কেবল অভিজিৎ দীপকে একা নন, তাঁর আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সঙ্গী সৌরভ দাসও এখন সমাজমাধ্যমে তরুণীদের 'ন্যাশনাল ক্রাশ'।
সৌরভের কথা বলার আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তা যেখানে তরুণীদের মন জয় করেছে, সেখানে অভিজিতের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের সরলতা দেখে দেশের মায়েরা তাঁকে জামাই করতে চাইছেন। রূপ বা সিক্স-প্যাক নয়, নারীরা যে পুরুষের চিন্তাভাবনা, স্বাবলম্বী হওয়ার মানসিকতা এবং নীতিবোধকে প্রাধান্য দেন--অভিজিৎ ও সৌরভকে ঘিরে এই উন্মাদনা তারই প্রমাণ।
সমাজসেবাই লক্ষ্য
অভিজিতের এই লড়াইয়ের পথ কিন্তু মসৃণ ছিল না। মা অনিতা দীপকে জানান, বোস্টনে থাকাকালীন যখন অভিজিৎ ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁকে প্রাণে মারার মারাত্মক হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কেবল অভিজিৎকেই নয়, ভারতে থাকা তাঁর পরিবারকেও নিশানা করার ভয় দেখানো হয়। বাধ্য হয়ে নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের কোঙ্কণে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে ১৫ দিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। ৬ জুন দেশে ফেরার পর তিনি পূর্ণমাত্রায় নিট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।
রাজনীতিতে আসার আগে থেকেই সমাজসেবায় যুক্ত ছিলেন অভিজিৎ। আগে আম আদমি পার্টির হয়ে কাজ করা এই তরুণ কোভিড অতিমারির চরম সংকটের সময় একাই ১৫টি দুস্থ আদিবাসী পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁদের সমস্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের, কখনও উচ্চস্বরে কথা বলেন না।
আগামী দিনের প্ল্যান
যন্তর মন্তরে আন্দোলন চলাকালীনই মারাত্মক টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিলেন অভিজিৎ। বর্তমানে তিনি কিছুটা সুস্থ হলেও এখনও নিজের বাড়িতে পৌঁছতে পারেননি। ভিডিয়ো কলে দিনে আধ ঘণ্টার মতো মায়ের সঙ্গে কথা বলেই ঘুমিয়ে পড়েন ক্লান্ত অভিজিৎ। পরিবার আশা প্রকাশ করেছে, চলতি বছরের ডিসেম্বর বা আগামী ২০২৭ সালের জানুয়ারির মধ্যে হয়তো তিনি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেন, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অভিজিতের ওপরই।
আপাতত আন্দোলনজনিত সমস্ত এফআইআর (FIR) প্রত্যাহার এবং সতীর্থ ছাত্রদের মুক্তির দাবিকেই সামনে রাখছেন অভিজিৎ। ভূরি ভূরি বিয়ের প্রস্তাবকে আপাতত দূরে সরিয়ে পড়াশোনা, সততা ও আত্মনির্ভরতাকেই জীবনের মূল স্তম্ভ বানিয়ে তরুণেরা কী ভাবে বিপ্লব আনতে পারে, তার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন সিজেপির এই প্রতিষ্ঠাতা।
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