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দিল্লিতে আন্দোলন ছাড়লেন দীপকে! সৌরভ-আশুতোষকে দায়িত্ব দিয়ে কোথায় গেলেন CJP প্রধান?

CJP Protest: মহারাষ্ট্র থেকে দিল্লিতে নামতেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিস। ততক্ষণে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ঘটে গিয়েছে বড় ঘটনা...

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 11, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 01:45 PM IST
দিল্লিতে আন্দোলন ছাড়লেন দীপকে! সৌরভ-আশুতোষকে দায়িত্ব দিয়ে কোথায় গেলেন CJP প্রধান?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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