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যন্তর মন্তর ২.০: রাজধানীর বুকে ককরোচদের বিক্ষোভ! আটক ইউটিউবার ধ্রুব রাঠী

CJP Protest: গুরগাঁওয়ের বাড়ি থেকেই আটক করা হয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীকে। ককরোচদের কর্মসূচিকে ঘিরে মাল্টিলেয়ার ব্যারিকেডে মুড়ে ফেলা হয়েছে দিল্লি শহরকে। শুক্রবার রাতে প্রায় ১০০০ জন সিজেপি সমর্থককে আটক করা হয়েছে

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 10, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 11:29 AM IST
যন্তর মন্তর ২.০: রাজধানীর বুকে ককরোচদের বিক্ষোভ! আটক ইউটিউবার ধ্রুব রাঠী

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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