/এবার আরশোলাদের টার্গেট অমিত শাহ: ছাত্র পেটানোর দায়স্বীকার করে এক্ষুনি পদত্যাগ করুন, সোচ্চার অভিজিত্‍ দীপকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির জন্তর মন্তরে নিট (NEET) প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর গত ২০ জুলাইয়ের চরম পুলিসি পদক্ষেপ হয়। এরপর দিল্লি পুলিস, হাইকোর্ট, কেন্দ্র সব মিলিয়ে প্রটুর জল গড়িয়েছে। ছাত্রদের বিরুদ্ধে এই পুলিসি দমনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করেছেন 'ককরোজ জনতা পার্টি' (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপক।
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর পর এবার সোচ্চার হলেন এই তরুণ ছাত্রনেতা। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া রাজধানী দিল্লিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিস এত বড় আক্রমণ চালাতে পারে না।
অমিত শাহের পদত্যাগ
দিল্লি থেকে নিজের শহর মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে ফিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অভিজিৎ দীপক। সেখানে তিনি প্রশ্ন তোলেন, '২০ জুলাই ‘সংসদ চলো’ অভিযানে যোগ দেওয়া নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের রক্তাক্ত করার এবং বলপ্রয়োগ করার নির্দেশ কেবল অমিত শাহের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। তাই তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।' অভিজিৎ আরও বলেন, 'শাসকদলের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে সিজেপি বা এই ছাত্র আন্দোলন বাইরে বা বিদেশ থেকে করানো হচ্ছে কিংবা এখানে বাইরে থেকে ফান্ডিং আসছে। যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থেকেও এমন কিছু ঘটে থাকে, তবে সেটা অমিত শাহেরই চরম ব্যর্থতা। যদি এত বড় আন্দোলন বাইরে থেকে চালিত হয়, তবে উনি কিসের ‘চাণক্য’? সেই নিরিখেও তাঁর দায়িত্ব স্বীকার করে পদত্যাগ করা উচিত।'
দিল্লি পুলিস ও ষড়যন্ত্রের গুরুতর অভিযোগ
সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লি পুলিসের ভূমিকা নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তোলেন সিজেপি প্রধান। তিনি দাবি করেন, ২০ জুলাইয়ের আন্দোলনের ঠিক আগের দিন ও সকালে দিল্লি পুলিস নিজেরাই পাথর ভর্তি ট্রাক এবং দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া একটি গাড়ি যন্তর মন্তরে নিয়ে আসে। অভিজিতের অভিযোগ, 'শিক্ষার্থীদের বলির পাঁঠা করতে এবং তারা পাথর ছুড়ছে-- এমন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পুলিসি লাঠিচার্জ ও পেলেট গান ব্যবহারের অজুহাত তৈরি করতেই এই ছক কষা হয়েছিল। আমি বিষয়টি নিয়ে ডিসিপি-র সঙ্গে দেখা করলে আমাকে বলা হয় সেগুলি নাকি কোনও বাড়ি বানানোর ভাঙাচোরা অংশ (Debris)। কিন্তু আসলে পুলিস ও শাসকদলের উসকানিতেই পুরো ষড়যন্ত্রটি করা হয়েছিল।'
নব্য শিক্ষামন্ত্রী প্রলহাদ জোশীকে নিশানা
শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর নতুন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া প্রলহাদ জোশীকেও তীব্র আক্রমণ করেন অভিজিৎ দীপক। রাহুল গান্ধীর সুরে সুর মিলিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, 'যিনি অতীতে বিলকিস বানোর ধর্ষকদের সমর্থন বা প্রশংসা করেছিলেন, এমন একজন মানুষকে শিক্ষামন্ত্রী করা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এক নেতাকে সরিয়ে এমন একজনকে বসিয়ে সরকার দেশের তরুণ সমাজকে কী বার্তা দিতে চাইছে?'
গণতন্ত্র রক্ষায় গণআন্দোলনের আহ্বান
দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, পুলিস প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিজিৎ বলেন, সিবিআই ও ইডি-কে যেভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে দল ভাঙতে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দেশের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করছে। পুলিস কর্তাদের সংবিধান মেনে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, কেবল বিরোধীরা নয়, দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র বাঁচাতে এবার সমগ্র দেশবাসীকে একযোগে রাজপথে নামতে হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)