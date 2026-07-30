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এবার আরশোলাদের টার্গেট অমিত শাহ: ছাত্র পেটানোর দায়স্বীকার করে এক্ষুনি পদত্যাগ করুন, সোচ্চার অভিজিত্‍ দীপকে

Abhijit Dipke demands Amit Shah resignation: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর পর এবার সোচ্চার হলেন এই তরুণ ছাত্রনেতা। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া রাজধানী দিল্লিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিস এত বড় আক্রমণ চালাতে পারে না।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 30, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:08 PM IST
এবার আরশোলাদের টার্গেট অমিত শাহ: ছাত্র পেটানোর দায়স্বীকার করে এক্ষুনি পদত্যাগ করুন, সোচ্চার অভিজিত্‍ দীপকে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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