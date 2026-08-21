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গোয়ালঘরে স্কুল? প্রশ্ন তুলতেই ককরোচদের 'নকশাল', 'দেশবিরোধী' তকমা দিয়ে মার! জামা ছিঁড়ে, ফোন ভেঙে তাণ্ডব

CJP Protest in Jaipur: শুক্রবার জয়পুরের বাগরু এলাকার রামপুরা-কনওয়ারপুরা গ্রামের একটি বিদ্যালয়ের বেহাল দশা খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন দলের প্রতিনিধিরা। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 21, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:03 PM IST
গোয়ালঘরে স্কুল? প্রশ্ন তুলতেই ককরোচদের 'নকশাল', 'দেশবিরোধী' তকমা দিয়ে মার! জামা ছিঁড়ে, ফোন ভেঙে তাণ্ডব

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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