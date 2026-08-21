গোয়ালঘরে স্কুল? প্রশ্ন তুলতেই ককরোচদের 'নকশাল', 'দেশবিরোধী' তকমা দিয়ে মার! জামা ছিঁড়ে, ফোন ভেঙে তাণ্ডব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানের জয়পুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে তীব্র বাধার মুখে CJP এর নেতারা। আর এরপরই আচমকা শারীরিক হামলার শিকার হলেন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’।
শুক্রবার জয়পুরের বাগরু এলাকার রামপুরা-কনওয়ারপুরা গ্রামের একটি বিদ্যালয়ের বেহাল দশা খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন দলের প্রতিনিধিরা। সেখানে তাঁদের গাড়ি ঘিরে ধরে হামলা চালানো হয়, মারধর করা হয় কর্মীদের এবং গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার জেরে স্কুল পরিদর্শন না করেই ফিরে আসতে বাধ্য হন সিজেপি নেতৃত্ব।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজস্থানের শাসক দল বিজেপি এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে উঠেছে।
হামলার ঘটনা ও সিজেপির অভিযোগ
সিজেপির সহ-প্রতিষ্ঠাতা আশুতোষ রাঙ্কার নেতৃত্বে একটি দল রামপুরা-কনওয়ারপুরা গ্রামের ওই স্কুলে পৌঁছলে কিছু দুষ্কৃতী তাঁদের পথরোধ করে। রাঙ্কার অভিযোগ অনুযায়ী, দুষ্কৃতকারীরা তাঁদের গাড়ি ঘিরে ধরে এবং ‘শহুরে নকশাল’, ‘জাতীয়তাবিরোধী’ ও ‘পাকিস্তানি’ বলে কটূক্তি ও স্লোগান দিতে থাকে। দলের কর্মীদের ব্যাপক মারধর করা হয়, যার ফলে এক সদস্যের হাত ভেঙে যায় এবং রাঙ্কার নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলা হয়। প্রতিনিধি দলের এক মহিলা সদস্যের ওপরও হামলা চালানো হয় ও তাঁদের মোবাইল ফোন এবং গাড়ির কাচ ভেঙে ফেলা হয়।
ঘটনার পর আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, স্কুলটি দীর্ঘদিন ধরে একটি গোয়ালঘরে অনেক মোষের মাঝেই চলছে এবং সেই চরম অব্যবস্থা খতিয়ে দেখতেই তাঁরা গিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট জানান, স্থানীয় গ্রামবাসীদের অনুরোধেই তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন এবং পুলিসকেও আগেভাগে জানানো হয়েছিল।
তবে তাঁর অভিযোগ, বিজেপির এক কাউন্সিলর বাইরে থেকে দুষ্কৃতকারীদের এনে এই হামলা চালিয়েছেন এবং তাঁদের টাকা বিলি করতেও দেখা গেছে। একই সঙ্গে সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে রাজস্থান পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
পাল্টা দাবি ও স্থানীয় বিধায়কের প্রতিক্রিয়া
সিজেপির আনা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ খারিজ করেছে বিজেপি শিবির ও স্থানীয় কিছু গ্রামবাসী। স্থানীয় এক বাসিন্দার দাবি, ওই স্কুলে ২০ থেকে ২৫ জন পড়ুয়া রয়েছে এবং স্কুল ভবন সংস্কারের জন্য সরকারি তহবিল থেকে টাকা অনুমোদন হয়েছে। তাঁরা সিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অভিযোগ এনে জানান, বাইরের হস্তক্ষেপ তাঁরা চান না।
জয়পুরের স্থানীয় বিজেপি নেতা ও বিধায়ক স্বামী বালমুকুন্দাচার্য দাবি করেছেন, এই ঘটনার পেছনে কোনও বহিরাগতর হাত নেই, বরং গ্রামবাসীরাই সিজেপির সফরের বিরোধিতা করেছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যমে উল্লেখ করেন যে, স্থানীয়রা বুঝতে পেরেছেন সিজেপি গ্রামে অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছে বলেই তাঁরা এই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।
সরকারি নির্দেশিকা
উল্লেখ্য, এই ঘটনার আগেই রাজস্থানের বিজেপি পরিচালিত শিক্ষা দফতর সরকারি স্কুলগুলোতে বহিরাগতদের প্রবেশ এবং ভিডিয়ো বা ছবি তোলার ওপর কড়া বিধিনিষেধ জারি করে নির্দেশিকা এনেছিল। প্রধান শিক্ষকের পূর্বানুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করার এই সিদ্ধান্ত আগেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল।
সিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে রাজস্থান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা টিকা রাম জুলি অভিযোগ করেছেন, সরকারি স্কুলের পরিকাঠামোগত ব্যর্থতা ঢাকতেই সরকার বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিচ্ছে। অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসরাও দাবি করেছেন, আসল তথ্য ধামাচাপা দিতেই দলীয় কর্মীদের দিয়ে এই আক্রমণ করানো হয়েছে। সার্বিকভাবে, স্কুল পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই সংঘাত রাজস্থানের রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
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