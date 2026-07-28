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যন্তর মন্তরে অভুক্ত কর্মীরা, নেতারা ব্যস্ত নাচ-গানে! CJP-র সৌরভের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই কাঠগড়ায় আরশোলারা

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর ককোরোচ জনতা পার্টি নেতারা উদযাপনে নাচ-গানে মেতে উঠলেও, দিল্লিতে অনাহারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সাধারণ কর্মীরা। আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক মেঘনাদ এস অভিযোগ করেন, জয়ের পর নেতাদের অসংবেদনশীলতার কারণেই যন্তর মন্তরে বিপাকে পড়েন কর্মীরা। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে দল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 28, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:27 AM IST
যন্তর মন্তরে অভুক্ত কর্মীরা, নেতারা ব্যস্ত নাচ-গানে! CJP-র সৌরভের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই কাঠগড়ায় আরশোলারা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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