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ককরোচরা মরে না! বিমান থেকে নাটুকে গ্রেফতারির পর মুক্ত সিজেপি নেতারা, ছাড়া পেলেন ধ্রুব রাঠীও

দিল্লির আদালত সিজেপির তিন শীর্ষ নেতাকে মুক্তি দিল। এক বছর শান্তি বজায় রাখার শর্তে তাঁদের ছাড়া হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করায় তাঁদের আটক করা হয়েছিল। এই একই ঘটনায় আটক ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীকেও পুলিস ছেড়ে দিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 11, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 11:34 AM IST
ককরোচরা মরে না! বিমান থেকে নাটুকে গ্রেফতারির পর মুক্ত সিজেপি নেতারা, ছাড়া পেলেন ধ্রুব রাঠীও

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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