/ককরোচরা মরে না! বিমান থেকে নাটুকে গ্রেফতারির পর মুক্ত সিজেপি নেতারা, ছাড়া পেলেন ধ্রুব রাঠীও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির আন্দোলনে সামিল হওয়ার আগে একেবারে বিমান থেকে আটক করা হয় সিজেপি কর্তা অভিজিত্ দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কাকে। অবশেষে রবিবার তাঁদের তিনজনকে মুক্তি দিল দিল্লির এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। গত শনিবার দিল্লিতে ফ্লাইট ল্যান্ডের পরই বিমানের ভিতর থেকে তাঁদের আটক করেছিল দিল্লি পুলিস। এক বছর শান্তি বজায় রাখার শর্তে রবিবার সকালে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের অ্যাডিশনাল সিটি ম্যাজিস্ট্রেট (এসিএম) আদালত তাঁদের এই জামিন মঞ্জুর করে।
নেতাদের মুক্তির পর সিজেপি তাদের এক্স হ্যান্ডলে বার্তা দেয়, পুলিস তাঁদের ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং 'ককরোচরা কখনও মরে না।' অন্য দিকে, এই বিক্ষোভের আগে গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে আটক জনপ্রিয় ইউটিউবার-ইনফ্লুয়েন্সার ধ্রুব রাঠীকে রবিবার ভোররাত ৩টে নাগাদ ছেড়ে দেওয়া হয়। এর আগে দলের লিগ্যাল হেড রত্না সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, পুলিস তাঁকে আগেই আদালতে হাজির করানোর বিষয়টি জানিয়েছিল এবং আইনি সহায়তার জন্য তিনি আইনজীবীদের দল নিয়ে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় উপস্থিত থাকছেন।
ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে সিজেপি এবং অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা) যন্তরমন্তরে এই বিক্ষোভের ডাক দেয়। কিন্তু নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে দিল্লি পুলিস জমায়েতের অনুমতি দেয়নি। শীর্ষ নেতৃত্ব আটক থাকা অবস্থাতেই রবিবার সকাল ১০টায় যন্তরমন্তরে নতুন করে জমায়েতের ডাক দেয় সিজেপি। তারা স্পষ্ট জানায়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে এই লড়াই চলবে।
বিক্ষোভ রুখতে গত শনিবার গোটা দিল্লি কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলে প্রশাসন। রাজধানী জুড়ে মোতায়েন করা হয় ২০ হাজারের বেশি পুলিস ও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী। এর মধ্যে শুধু যন্তরমন্তর এলাকাতেই ছিলেন প্রায় সাড়ে ৬ হাজার জওয়ান। বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয় ব্যারিকেড ও চেকপয়েন্ট। নজরদারি বাড়াতে খোলা হয় অস্থায়ী আটক শিবিরও।
শনিবার দিনভর অভিযানে ৩ হাজারের বেশি মানুষকে আটক করে পুলিস। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশকে পরে ছেড়ে দেওয়া হলেও দীপকে, দাস এবং রাঙ্কাকে রাতেও হেফাজতে রাখা হয়। কনট প্লেসে জড়ো হওয়া প্রায় ১৫০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়। পাশাপাশি আগাম সতর্কতা হিসেবে অপরাধের রেকর্ড থাকা ৬০০ জনের বেশি ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।
এই কড়া নিরাপত্তার জেরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে সাধারণ জনজীবন। দিল্লি-নয়ডা সীমান্তে কড়া তল্লাশি চালানো হয়। বেশ কয়েকটি মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয় এবং ট্রেন চলাচল বাতিল করা হয়। জনপথ ও কর্তব্য পথ এলাকার চার কিলোমিটারের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। অবশ্য শনিবার গভীর রাতে মেট্রো স্টেশনের গেট খুলে দেওয়া হয় এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
আইনি দিক থেকে এটি ছিল মূলত প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন বা প্রতিরোধমূলক আটক। কোনও ব্যক্তি যাতে শান্তি ভঙ্গ বা অপরাধ করতে না পারেন, সেই লক্ষ্যেই পুলিস এই পদক্ষেপ করে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৭০ ধারা অনুযায়ী, পুলিশ পরোয়ানা ছাড়া সর্বাধিক ২৪ ঘণ্টার জন্য কাউকে আটকাতে পারে। এরপর শান্তি বজায় রাখার বন্ড সই করাতে বিএনএসএস-এর ১২৬ ধারা অনুযায়ী এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয়, যা আগে সিআরপিসির ১০৭ ও ১৫১ ধারার অধীনে ছিল। সেই আইনি সুরক্ষাকবচ মেনেই এদিন তিন নেতাকে আদালতে পেশ করে মুক্তি দেওয়া হয়।