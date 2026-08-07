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যন্তর মন্তরের পর এবার দেশজুড়ে ঘাঁটি শক্ত করছে CJP, শীর্ষ নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ!

Cockroach Janta Party: প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে চর্চায় আসা 'কাকরোচ জনতা পার্টি' তাদের জাতীয় কমিটি ঘোষণা করেছে। ৩০ বছর বয়সী প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে হয়েছেন জাতীয় আহ্বায়ক। এখনই কোনও রাজনৈতিক দল না হলেও, আগামী ৬ মাসে দেশজুড়ে রাজ্য ও শহরভিত্তিক ইউনিট গঠন এবং বিনামূল্যে অনলাইন সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে তারা তৃণমূল স্তরে কাজ বাড়াবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 07, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:25 PM IST
যন্তর মন্তরের পর এবার দেশজুড়ে ঘাঁটি শক্ত করছে CJP, শীর্ষ নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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