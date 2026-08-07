/যন্তর মন্তরের পর এবার দেশজুড়ে ঘাঁটি শক্ত করছে CJP, শীর্ষ নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রশ্নপত্র ফাঁস-এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশন আন্দোলনের পর, অভিজিৎ দীপকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'কাকরচ জনতা পার্টি' তাদের জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। ৩০ বছর বয়সী দীপকে জাতীয় আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যদিকে সিজেপি-র মুখপাত্র সৌরভ দাস (২৭) এবং আশুতোষ রঙ্কা (৩০) সংগঠনটির সহ-আহ্বায়ক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সংগঠন স্পষ্ট জানিয়েছে যে, এখনই একে কোনও রাজনৈতিক দলে রূপান্তর করার ইচ্ছা তাদের নেই, তবে তারা গ্রাসরুট স্তরে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে যাবে।
কাকরচ জনতা পার্টির জাতীয় পদাধিকারীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা
জাতীয় আহ্বায়ক: প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে
সহ-আহ্বায়ক: আশুতোষ রঙ্কা
মুখপাত্র: সৌরভ দাস
জাতীয় সংস্থা বা সাংগঠনিক ইন-চার্জ: অজিঙ্ক শিন্দে
সংগঠনিক কো-ইন-চার্জ: দীপক বালিয়ান ়
জাতীয় সম্পাদক: আফরিন নওয়াজ
মিডিয়া প্রধান: বিজয় রেড্ডি মল্লাঙ্গি
আইনি বিষয়াবলী প্রধান: রত্না সিং
গবেষণা ও নীতি প্রধান: বৈষ্ণবী গৌর
প্রযুক্তি প্রধান: রোহান দেশপান্ডে
অর্থ প্রধান: যোগেশ ইঙ্গালে
সাংগঠনিক সম্প্রসারণের রোডম্যাপ
আগামী ৬ মাসের মধ্যে সিজেপি সারা ভারত জুড়ে রাজ্য সমন্বয় কমিটি এবং লোকসভা ও শহরভিত্তিক সমন্বয় ইউনিট গঠন করবে। নিজেদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা মেম্বারশিপ ড্রাইভ শুরু করবে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ পেশাজীবী ও শ্রমজীবীদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সিজেপি নিশ্চিত করেছে যে, এই সদস্য সংগ্রহ অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য কারও কাছ থেকে কোনো অর্থ বা ফান্ড সংগ্রহ করা হবে না। এখনই প্রত্যক্ষ নির্বাচনী রাজনীতিতে নামার কোনও পরিকল্পনা নেই। মুখপাত্র সৌরভ দাস পিটিআই-কে বলেন, "বর্তমানে নতুন আরেকটি রাজনৈতিক দল তৈরি করা দরকারি বলে মনে করছি না। আমরা তৃণমূল স্তরে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।"
তরুণদের ভূমিকা ও আগামী পদক্ষেপ
নিজেদের এই পদপ্রদানের পর সৌরভ দাস এক্স-এ লেখেন, "আমাদের আগের প্রজন্ম এই প্রজাতন্ত্র নির্মাণ করেছে। আর এখন জেন-জি ও তরুণ প্রজন্ম নিশ্চিত করবে যাতে এটি চিরস্থায়ী হয়।" অন্যদিকে, সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রঙ্কা জানান, ঝাড়খণ্ডে বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ১২ দিন পেরিয়ে ১৩ দিনে পড়েছে, সেখানে ৬ জন আমরণ অনশনে বসেছেন। সিজেপি-র একটি প্রতিনিধি দল শীঘ্রই সেই আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করতে যাবে।
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