/Cockroach Janta Party Protest: NEET দুর্নীতির বিরুদ্ধে ককরোচ জনতা পার্টির গর্জন, দিল্লিতে সোনম ওয়াংচুকের ৪২ দিনের অনশনের হুঁশিয়ারি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে NEET-UG, CUET, CBSE এবং SSC GD-র মতো বড় বড় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগে উত্তাল রাজধানী। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের একক দাবিতে শনিবার দিল্লির যন্তর মন্তরে এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে যুবসমাজের নতুন সেনসেশন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)। আন্দোলনকে ঘিরে যাতে কোনো আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, তার জন্য আধা-সামরিক বাহিনীসহ ১০০০-এরও বেশি দিল্লি পুলিসকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। ড্রোন দিয়ে চালানো হচ্ছে কড়া নজরদারি।
সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের এক মন্তব্য থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ৩০ বছর বয়সী ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজিস্ট অভিজিৎ দীপকে আজ সকালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন থেকে দিল্লি এসে পৌঁছান। বিমানবন্দরে সমর্থকদের ভিড় না করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি সোজা যান পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়, আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ অনুমতি নিতে।
অনুমতি মেলার পর যন্তর মন্তরের প্রতিবাদী মঞ্চ থেকে হুংকার ছেড়ে অভিজিৎ বলেন, "বন্ধুরা, এটা এক দীর্ঘ লড়াই। গত এক মাস ধরে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করছি। কিন্তু এই সরকার এতটাই নির্লজ্জ যে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে আমাদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করছে, পোস্ট ডিলিট করছে! আপনারা আমাদের পোস্ট মুছে দিতে পারেন, কিন্তু এই রাজপথ থেকে আমাদের মুছে ফেলতে পারবেন না।" ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও বলেন, "গত ১০-১২ বছর ধরে দেশের যুবসমাজকে হিন্দু-মুসলিমে ব্যস্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু এই রাজনীতি কি কাউকে চাকরি দিতে পেরেছে?"
লাদাখ থেকে দিল্লি এসে এই ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন প্রখ্যাত শিক্ষাসংস্কারক ও পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। আন্দোলন শুরুর আগেই তিনি এক্স (X)-এ এক ভিডিও বার্তায় ঘোষণা করেছিলেন, যদি পুলিস অভিজিৎ দীপকে বা সিজেপি-র কোনো সদস্যকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে, তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ৪২ দিনের দীর্ঘ আমরণ অনশনে বসবেন।
আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অহিংসার বার্তা দিয়ে ওয়াংচুক এক অভিনব রণকৌশল সাজিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমার বিনীত অনুরোধ, এই আন্দোলনকে ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলুন। আন্দোলনে যোগ দিন, তবে সঙ্গে কোনো লাঠি বা পাথর আনবেন না। সঙ্গে রাখুন কেবল একটা জলের বোতল, মোবাইল ফোন আর কিছু ফুল।" এর পাশাপাশি কোনো বহিরাগত বা দুষ্কৃতী যাতে হিংসা ছড়াতে না পারে, তার জন্য কোনো সন্দেহভাজন দেখলেই ছবি তুলে বা লাইভ ভিডিও করে পুলিশকে জানানোর নির্দেশ দেন তিনি।
মূলত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে গত ১৬ মে ২০২৬-এ 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র জন্ম হয়। ইন্টারনেটে 'Chronically Online' বা বেকার যুবকদের নিয়ে করা উপহাসকে ইতিবাচকভাবে হাতিয়ার করে মাত্র কয়েকদিনেই লাখ লাখ তরুণদের একজোট করে এই সংগঠন। আজ যন্তর মন্তরের রাজপথে প্লাকার্ড, জাতীয় পতাকা এবং বই হাতে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের পাশাপাশি তরুণ চাকুরিজীবীরাও শামিল হন। আন্দোলনস্থল থেকে স্লোগান ওঠে, "ধর্মেন্দ্র প্রধান দূর হটো" এবং "সোনম ওয়াংচুককে দেশের শিক্ষামন্ত্রী করা হোক"। মাঝেমধ্যে কিছু বিরোধী স্লোগানকে কেন্দ্র করে সামান্য উত্তেজনা ছড়ালেও, কড়া পুলিশি পাহারায় ভারতের যুবসমাজ এক ঐতিহাসিক এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের নজির গড়ল দিল্লিতে।
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