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Cockroach Janta Party Protest: NEET দুর্নীতির বিরুদ্ধে ককরোচ জনতা পার্টির গর্জন, দিল্লিতে সোনম ওয়াংচুকের ৪২ দিনের অনশনের হুঁশিয়ারি

Cockroach Janta Party Jantar Mantar Protest: নিট ও অন্যান্য সরকারি পরীক্ষার বেনিয়মের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে আছড়ে পড়ল 'ককরোচ জনতা পার্টি'র আন্দোলন। আমেরিকা থেকে ফিরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অভিজিৎ দীপকে। পাশে দাঁড়িয়ে ৪২ দিনের অনশনের হুঁশিয়ারি দিলেন সোনম ওয়াংচুক। হাতে লাঠি নয়, ফুল আর জলের বোতল নিয়ে অভিনব অহিংস প্রতিবাদের নজির গড়ল দেশের যুবসমাজ!

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 06, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:36 PM IST
Cockroach Janta Party Protest: NEET দুর্নীতির বিরুদ্ধে ককরোচ জনতা পার্টির গর্জন, দিল্লিতে সোনম ওয়াংচুকের ৪২ দিনের অনশনের হুঁশিয়ারি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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