লাঠিচার্জ-কাঁদানে গ্যাসের মধ্যে ব্যারিকেড ধরে আছাড় CJP-র বিক্ষোভকারীদের, 'ককরোচ'-দের সংসদ ভবন অভিযানে রণক্ষেত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী দেখা করতে গিয়েছেন অমিত শাহর সঙ্গে। অন্যদিকে, ককরোচ জনতা পার্টির(CJP) মুখপাত্র সৌরভ দাস গিয়েছেন দিল্লির ডেপুটি পুলিস কমশিনারের সঙ্গে। এর মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিল্লি। ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থকরা আচমকা উঠে চলতে শুরু করেন সংসদ ভবনের দিকে। সেখানে চলছে বাদল অধিবেশন। আর তাতেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সংসদভবন চত্বরে।
ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ ভবন অভিযান শুরু হতেই তেড়ে আসে আরপিএফ। তারা লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের উপরে, উল্টো পুলিসকে তাড়া করেন বিক্ষোভকারীরা। ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভকারীদের আটকাতে ফাটানো হয় টিয়ার গ্যাসের সেল। তৈরি রাখা হয়েছে জল কামান। পুলিস ব্যারিকেড দিয়ে বিক্ষাভকারীদের আটকানোরা চেষ্টা করলে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। তারা ব্যারিকেড তুলে আছাড় দেওয়ার চেষ্টা করেন।
সংসদ ভবনের চারপাশের সুরক্ষা বলয় এলাকায় কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জমায়েত হন। এরপর যন্তর মন্তর, কনট প্লেস, রেল ভবন, শাস্ত্রী ভবন এবং জনপথের বিভিন্ন অংশসহ একাধিক জায়গায় পুলিস ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ বাধে।
#WATCH | Delhi | Protesters gathered for CJP's protest march clash with RPF personnel at Jantar Mantar; RPF personnel & police use lathis for crowd control pic.twitter.com/gijaCjJksW— ANI (@ANI) July 20, 2026
আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠলে বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনের কাছাকাছি চরম সুরক্ষিত এলাকায় বসানো একাধিক ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়, যাতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী এবং পুলিসকর্মী আহত হন।
বিশাল বিক্ষোভকারী দলের মুখোমুখি বিপুল সংখ্যক পুলিস মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভিড়ের একাংশ ব্যারিকেড ভেঙে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করলে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ার আগে কর্তৃপক্ষ বারবার তাদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার অনুরোধ জানায়। পরবর্তীতে বিক্ষোভকারীরা যাতে কোনোভাবেই সংসদ ভবনের দিকে এগোতে না পারেন, সেজন্য নিরাপত্তা কর্মীরা ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আরও জোরদার করেন।
নয়াদিল্লির ডিসিপি সচিন শর্মা জনগণের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছেন, সকলকে যন্তর মন্তরের নির্দিষ্ট ধর্না বা প্রতিবাদস্থলের মধ্যেই অবস্থান করার অনুরোধ জানাচ্ছি, অন্য কোনো এলাকায় না যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। বর্তমানে বিএনএসএস (BNSS)-এর ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। আমরা সবাইকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানাচ্ছি।
দিল্লি পুলিস সূত্রে খবর, দিল্লির মান্ডি হাউস, জনপথ, সংসদ মার্গ এবং যন্তর মন্তরের মতো প্রধান এলাকাগুলোতে প্রায় ১৫,০০০ মানুষের বিশাল ভিড় জমেছে।
প্যাটেল চক মেট্রো স্টেশনের বাইরের দিকে বেরোনোর গেটগুলো বন্ধ করে দিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ভিড় সামলাতে দিল্লি পুলিস এই স্টেশন থেকে যাত্রীদের বাইরে বের হতে কঠোরভাবে নিষেধ করছে।
প্রচুর সংখ্যক আন্দোলনকারী সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট এবং কৃষি ভবন মেট্রো স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে যন্তর মন্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।
বিশাল জমায়েত হওয়া সত্ত্বেও, পুলিস সূত্রের খবর অনুযায়ী পার্লামেন্ট বা সংসদের দিকে কোনো অনুমোদনহীন মিছিল বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেওয়া হবে না।
কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দিয়েছে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, কেরল ভবনের আশেপাশের এলাকা পার হয়ে তাদের এগোতে দেওয়া হবে না।
সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে দিল্লি পুলিশ উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে এবং পুরো নয়াদিল্লি জেলা জুড়ে টানা নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।
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