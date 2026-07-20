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লাঠিচার্জ-কাঁদানে গ্যাসের মধ্যে ব্যারিকেড ধরে আছাড় CJP-র বিক্ষোভকারীদের, 'ককরোচ'-দের সংসদ ভবন অভিযানে রণক্ষেত্র

CJP march Parliament: আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠলে বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনের কাছাকাছি চরম সুরক্ষাবেষ্টিত এলাকায় বসানো একাধিক ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 20, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:31 PM IST
লাঠিচার্জ-কাঁদানে গ্যাসের মধ্যে ব্যারিকেড ধরে আছাড় CJP-র বিক্ষোভকারীদের, 'ককরোচ'-দের সংসদ ভবন অভিযানে রণক্ষেত্র
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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