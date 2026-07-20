/তোলপাড় দিল্লি: সোনমের মুক্তি, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা আর প্রতিটি NEET অপমৃত্যুর জন্য ১ কোটি-- CJP-র তিন দাবি ঘিরে রহস্য, তুলকালাম রাজনীতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনেই নিট (NEET) পরীক্ষার দুর্নীতি এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দিল্লির যন্তর মন্তর। ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP) নামে যুব ও ছাত্র সংগঠনের ‘সংসদ চলো’ অভিযান ঘিরে সোমবার সকাল থেকেই রাজধানী জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা। পুলিস আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং সংগঠনের মূল মুখ সৌরভ দাস-সহ ককরোচের একাধিক নেতাকে আটক করে। তবে এই দমনপীড়নের মাঝেও নিজেদের দাবিতে অনড় আন্দোলনকারীরা। সরকারের সঙ্গে আলোচনা প্রক্রিয়ার মধ্যেই সিজেপি-র পক্ষ থেকে মোদী সরকারের সামনে মূল ৩টি প্রধান দাবি পেশ করা হয়েছে।
সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের স্পষ্ট বার্তা, এই ৩টি দাবি না মানা পর্যন্ত রাজপথের লড়াই থামবে না। দাবিগুলি কী কী?
১. সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের নিঃশর্ত মুক্তি (Free Wangchuk):
আন্দোলনকারীদের প্রথম এবং অন্যতম প্রধান দাবি হলো লাদাখের পরিবেশ ও জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি। লাদাখের ষষ্ঠ তফসিলের মর্যাদা ও পরিবেশ সুরক্ষার দাবিতে দিল্লির বুকে দীর্ঘদিন ধরে অনশন আন্দোলন চালাচ্ছিলেন ওয়াংচুক। সম্প্রতি তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে দিল্লির একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং প্রশাসনের তরফে তাঁর ওপর এক প্রকার অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে বলে অভিযোগ। সিজেপি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোনম ওয়াংচুক দেশের যুব সমাজের এক বড় অনুপ্রেরণা। সরকার যতক্ষণ না তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছে এবং তাঁর দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে, ততক্ষণ এই প্রতিবাদ জারি থাকবে।
২. কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ (Sack Pradhan):
চলতি বছরে নিট (NEET-UG) এবং ইউজিসি-নেট (UGC-NET) পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারি দেশের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সিজেপি-র অভিযোগ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) এই বিশাল দুর্নীতি রুখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার নৈতিক দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অবিলম্বে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত বা পদত্যাগ করতে হবে। আন্দোলনকারীদের দাবি, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ ছাড়া এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার কোনও স্বচ্ছ বদল সম্ভব নয়।
৩. নিট কেলেঙ্কারির কারণে মৃত পড়ুয়াদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ (Rs 1 Crore for each NEET death):
প্রশ্ন ফাঁস এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর তৈরি হওয়া চরম অব্যবস্থা ও মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক নিট পরীক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। সিজেপি এই মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে ‘প্রাতিষ্ঠানিক হত্যাকাণ্ড’ বলে অভিহিত করেছে। তাদের তৃতীয় দাবি হল, এই দুর্নীতির কারণে যে সমস্ত মেধাবী পড়ুয়ারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে ১ কোটি টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। একই সঙ্গে দোষী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করতে হবে।
সোমবারের এই ছাত্র আন্দোলনে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব-সহ একাধিক বিরোধী দলের নেতারাও মাঠে নেমে সিজেপি-র এই ৩ দফাকে সমর্থন জানিয়েছেন। যন্তর মন্তরে ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড় সত্ত্বেও দেশের যুব সমাজ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই ৩টি দাবি পূরণের সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত দিল্লির রাজপথ থেকে তারা সরবেন না।
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