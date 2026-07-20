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তোলপাড় দিল্লি: সোনমের মুক্তি, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা আর প্রতিটি NEET অপমৃত্যুর জন্য ১ কোটি-- CJP-র তিন দাবি ঘিরে রহস্য, তুলকালাম রাজনীতি

CJP Protest in Delhi: প্রশ্ন ফাঁস এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর তৈরি হওয়া চরম অব্যবস্থা ও মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক নিট পরীক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। সিজেপি এই মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে ‘প্রাতিষ্ঠানিক হত্যাকাণ্ড’ বলে অভিহিত করেছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 20, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:51 PM IST
তোলপাড় দিল্লি: সোনমের মুক্তি, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা আর প্রতিটি NEET অপমৃত্যুর জন্য ১ কোটি-- CJP-র তিন দাবি ঘিরে রহস্য, তুলকালাম রাজনীতি
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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সোনমের মুক্তি, প্রধানের ইস্তফা আর প্রতিটি NEET অপমৃত্যুর জন্য ১ কোটি: CJP-র তিন দাবি
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