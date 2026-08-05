বিরাট খবর: 'ককরোচ' সৌরভ দাসের প্রাসাদোপম ২০ লাখি ভাড়ার বাংলোর দরজা ভেঙে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল তারা, চক্রান্তের ভয়ংকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট-ইউজি (NEET-UG) বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র মুখ্য মুখপাত্র সৌরভ দাসের তাঁর দিল্লির বাড়ির দরজা ভেঙে অজানা লোকের হানা। হঠাত্ এই ঘটনায় তিনি গোপনীয়তা লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিল্লি পুলিসকে ট্যাগ করে জরুরি 'SOS' বার্তা দিয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, একদল ইউটিউবার ও কিছু সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাড়িতে ঢুকে অনুমতি ছাড়াই ছবি তুলেছে এবং তা অনলাইনে ছড়িয়ে দিয়েছে মিথ্যা তথ্য রটাচ্ছে।
ঘটনার বিবরণ
সৌরভ দাস 'এক্স'-এ ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, ১৫ থেকে ২০ জন ব্যক্তি এবং কিছু ইউটিউবার আচমকা তাঁর বাসভবনে চলে আসে। এমনকি তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আগের রাত থেকেই বাড়ির বাইরে নজরদারি করছিল।
তিনি জানান,অজানা ব্যক্তিরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে ভিডিয়ো করে এবং বাড়ির ভিতরের সব ছবি অনলাইনে 'ডক্সিং' (Doxxing) করে। দিল্লি পুলিসকে ট্যাগ করে সৌরভ দাস লেখেন:
'এ শুধু আমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ নয়, বরং আমার ও আমার পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুতর হুমকি। এই ভিডিয়োর মাধ্যমে দুষ্কৃতীদের উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আমার পরিবার হঠাত্ কোনও আক্রমণের শিকার হলে সরাসরি এই ইউটিউবার এবং তাদের ট্রোল হ্যান্ডলাররাই দায়ী থাকবে।'
মহারাষ্ট্রের বৈঠক
ঘটনার সময় সৌরভ দাস নিজে বাড়িতে ছিলেন না। সংগঠনের দুই দিনের কোর কমিটির বৈঠকে অংশ নিতে তিনি বর্তমানে মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে রয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই এই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
সংসদে প্রতিবাদের আশ্বাস
এই বিষয়টি সামনে আসার পরেই রাজনৈতিক মহলে জোর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সংসদ সদস্য ডেরেক ও'ব্রায়েন সৌরভ দাসের এক্স পোস্টের জবাবে জানান, এই অন্যায় ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টি তারা দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা অর্থাৎ রাজ্যসভায় জোরালোভাবে উত্থাপন করবেন।
সিজেপি-র ভবিষ্যত অবস্থান
মহারাষ্ট্রের এই বৈঠকের আগে সৌরভ দাস ও সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে জানান যে, নিট আন্দোলন স্থগিত হলেও দেশজুড়ে যুব সমাজ ও পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে তাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে।
নাগরিক প্রেশার গ্রুপ: সিজেপি কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে একটি শক্তিশালী 'সিটিজেন প্রেশার গ্রুপ' (নাগরিক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী) হিসেবে কাজ করবে।
মেন্টরশিপ ও সহায়তা: বিখ্যাত পরিবেশবিদ সোনাম ওয়াংচুক সংগঠনের মেন্টর বা পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে যাবেন।
আইনি ও চিকিৎসা সাহায্য: নিট আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত এফআইআর (FIR) প্রত্যাহারের দাবিতে তারা সরকারের সাথে কথা বলছেন এবং আহত আন্দোলনকারীদের আইনি ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করছেন।
গণতান্ত্রিক দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও আন্দোলনের অধিকার যেমন সুরক্ষিত থাকা দরকার, তেমনই কোনও আন্দোলনকারীর বাড়ি বা পরিবারকে এভাবে সামাজিক মাধ্যমের ট্রোলিং ও নিরাপত্তাহীনতার মুখে ফেলা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। পুলিস প্রশাসন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক সমাজ থেকে এই জাতীয় অনুপ্রবেশ রোধে দ্রুত আইনি পদক্ষেপের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
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