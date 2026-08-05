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বিরাট খবর: 'ককরোচ' সৌরভ দাসের প্রাসাদোপম ২০ লাখি ভাড়ার বাংলোর দরজা ভেঙে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল তারা, চক্রান্তের ভয়ংকর তথ্য

CJP Saurav Das house security threat: মহারাষ্ট্রের এই বৈঠকের আগে সৌরভ দাস ও সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে জানান যে, নিট আন্দোলন স্থগিত হলেও দেশজুড়ে যুব সমাজ ও পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে তাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 05, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:36 PM IST
বিরাট খবর: 'ককরোচ' সৌরভ দাসের প্রাসাদোপম ২০ লাখি ভাড়ার বাংলোর দরজা ভেঙে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল তারা, চক্রান্তের ভয়ংকর তথ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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