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এবার টার্গেট গডকরী, ইথানল মেশানো পেট্রল বেচে লোক ঠকাচ্ছে কেন্দ্র: ফের আন্দোলনে আরশোলারা, গোপন মিটিঙে দীপকে

CJP E20 petrol protest: অভিজিৎ দিপকে বলেন, 'প্রথাগত রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা দিন দিন কমছে। ভারতের এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও দাবিদাওয়া তুলে ধরার জন্য একটি শক্তিশালী নাগরিক প্রেশার গ্রুপ (Jan-Dabav Samuha) প্রয়োজন। আমরা কোনও নির্বাচনী দল না হয়ে জনগণের আন্দোলন হিসেবেই কাজ করব।'

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 05, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:46 PM IST
এবার টার্গেট গডকরী, ইথানল মেশানো পেট্রল বেচে লোক ঠকাচ্ছে কেন্দ্র: ফের আন্দোলনে আরশোলারা, গোপন মিটিঙে দীপকে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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