/এবার টার্গেট গডকরী, ইথানল মেশানো পেট্রল বেচে লোক ঠকাচ্ছে কেন্দ্র: ফের আন্দোলনে আরশোলারা, গোপন মিটিঙে দীপকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষা বিতর্ক ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৩৭ দিনের দেশ জুড়ে সফল আন্দোলনের পর এবার আন্দোলনের পরিধি আরও বাড়াতে চলেছে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)। সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা যুব আন্দোলনকারী অভিজিৎ দিপকে এক ভিডিয়ো বার্তায় সংগঠনের পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে দলের কোর কমিটির দুই দিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছেন।
মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে এই বৈঠকে সংগঠনের ভবিষ্যত কৌশল, বিশেষ করে সরকারের ই২০ (E20) ইথানল-মিশ্রিত পেট্রোল নীতি, তীব্র বেকারত্ব এবং অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে।
১. রাজনৈতিক দল নয়, নাগরিক প্রেশার গ্রুপ হিসেবেই থাকবে সিজেপি
অনেকের ধারণা ছিল, নিট আন্দোলনের সাফল্যের পর সিজেপি হয়তো প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে। তবে অভিজিৎ দিপকে ও সিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা কোনও সংসদীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে ভোটে লড়বেন না।
অভিজিৎ দিপকে বলেন, 'প্রথাগত রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা দিন দিন কমছে। ভারতের এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও দাবিদাওয়া তুলে ধরার জন্য একটি শক্তিশালী নাগরিক প্রেশার গ্রুপ (Jan-Dabav Samuha) প্রয়োজন। আমরা কোনও নির্বাচনী দল না হয়ে জনগণের আন্দোলন হিসেবেই কাজ করব।'
২. পরবর্তী লক্ষ্য: ই২০ পেট্রোল নীতি, বেকারত্ব ও নিয়োগ দুর্নীতি
কোর কমিটির বৈঠকে নিট ইস্যুর পাশাপাশি যে নতুন বিষয়গুলো নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে, তা হল:
ই২০ (E20) পেট্রোল নীতি: পেট্রোলে ২০% ইথানল মেশানোর সরকারি নীতির ফলে পুরনো গাড়ি ও বাইকের ইঞ্জিনে ক্ষয়ক্ষতি এবং জ্বালানি দক্ষতার ওপর পড়া প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চলেছে এই সংগঠন।
বেকারত্ব ও নিয়োগ পরীক্ষা সংস্কার: ঝাড়খণ্ড-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম, প্রশ্ন ফাঁস এবং দীর্ঘসূত্রতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো।
শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি: বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সার্বিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
৩. নিট আন্দোলনের অসম্পূর্ণ দাবি
নিট ইস্যুতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং সরকারের মূল কিছু দাবি মেনে নেওয়ার পর আন্দোলন সাময়িক স্থগিত হলেও, সরকারের দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ করেছে সিজেপি।
সংগঠনের দাবি:
১. আন্দোলনে অংশ নেওয়া পরীক্ষার্থী ও যুবকদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত সব পুলিসি এফআইআর (FIR) অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।
২. মানসিক চাপে আত্মঘাতী হওয়া নিট পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে উপযুক্ত সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
যন্তরমন্তরের ৩৭ দিনের নিট আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে দলহীন ছাত্র-যুব জোটও সরকারের ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এখন ই২০ পেট্রোল এবং দেশব্যাপী বেকারত্বের বিরুদ্ধে সিজেপি-র এই নতুন উদ্যোগ সাধারণ মানুষের সমর্থন কতখানি আদায় করতে পারে, সেদিকেই নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল।
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