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অভিজিৎ আটক হতেই CJP আন্দোলনের রাশ গেল কার হাতে? রাজপথে নেহা বোরা-যোগেন্দ্র যাদব, জোরবাগ থেকে দিল্লি হাট মিছিলে উত্তাল রাজধানী

CJP Protest in Delhi: দিল্লি পুলিসের যুগ্ম কমিশনার নূপুর প্রসাদের দাবি, সিজেপি কোনও নিয়ম মানেনি। বড় কর্মসূচির জন্য অন্তত ১০ দিন আগে আবেদন জানাতে হয়, অথচ তারা ৭ অক্টোবর আবেদন জমা দিয়েছিল। জুন-জুলাইয়ের আন্দোলনের শর্তভঙ্গের অভিযোগও তোলা হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 10, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 02:41 PM IST
অভিজিৎ আটক হতেই CJP আন্দোলনের রাশ গেল কার হাতে? রাজপথে নেহা বোরা-যোগেন্দ্র যাদব, জোরবাগ থেকে দিল্লি হাট মিছিলে উত্তাল রাজধানী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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