/অভিজিৎ আটক হতেই CJP আন্দোলনের রাশ গেল কার হাতে? রাজপথে নেহা বোরা-যোগেন্দ্র যাদব, জোরবাগ থেকে দিল্লি হাট মিছিলে উত্তাল রাজধানী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অগ্নিগর্ভ দিল্লি। সারা দেশের যুবসমাজ-সহ বিরোধী দলদের‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র ১০ অক্টোবরের যন্তর মন্তরের ডাকা বিক্ষোভ অভিযান রুখতে প্রশাসন সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেও বিক্ষোভ থামানো গেল না। সকালে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে আটক করার পর আন্দোলনের মোড় ঘুরে যায়। শীর্ষ নেতৃত্বকে সরিয়ে দেওয়ার পর এবার রাজধানীতে প্রতিবাদের মুখ হয়ে উঠলেন নেহা বোরা, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব ও বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। যন্তর মন্তরে পৌঁছতে না পেরে জোরবাগ থেকে দিল্লি হাট-আইএনএ (Dilli Haat-INA) পর্যন্ত বিশাল মিছিল বের করেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের স্লোগান--'দিল্লি হাটই এবার আমাদের যন্তর মন্তর'।
রণকৌশল বদল
আন্দোলনের রাশ অজিঙ্কা শিন্ডের হাতে
বিমানবন্দরে আটক হওয়ার আগেই একটি প্রি-রেকর্ডেড ভিডিয়ো বার্তা রেকর্ড করে রেখেছিলেন সিজেপি আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে। সেই ভিডিয়োতে তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, শীর্ষ নেতৃত্ব গ্রেফতার হলেও আন্দোলন কোনও পরিস্থিতিতেই থামবে না। দীপকের অবর্তমানে এই বিক্ষোভ আন্দোলনের মূল নেতৃত্বের রাশ তুলে দেওয়া হয়েছে অজিঙ্কা শিন্ডের কাঁধে।
শনিবার সকালে মুম্বই থেকে আসা উড়ান দিল্লির আইজিআই বিমানবন্দরে নামার পরেই বিমানের ভেতরে ঢুকে অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কাকে নিজেদের হেফাজতে নেয় দিল্লি পুলিশের বিশেষ দল। তবে পুলিসি পদক্ষেপের আঁচ আগে থেকেই পেয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। আটকের কিছুক্ষণ পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসে দীপকের একটি প্রি-রেকর্ডেড ভিডিও বার্তা।
সেই ভিডিওতে দীপকে জানান, পুলিস তাঁদের আটক বা গ্রেফতার করলেও যন্তর মন্তরের কর্মসূচি কোনওভাবেই বন্ধ হবে না। যতক্ষণ না শীর্ষ নেতৃত্ব মুক্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ গোটা আন্দোলনের মুখ হবেন সিজেপির অন্যতম ভরসা অজিঙ্কা শিন্ডে। একই সঙ্গে সাধারণ নাগরিক ও তরুণ প্রজন্মকে মহাত্মা গান্ধী এবং বি আর অম্বেডকরের অহিংস পথ অনুসরণ করে রাস্তায় নামার আহ্বান জানান তিনি।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ডাকা এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে দিল্লি। বিমানবন্দর থেকে রাজপথ-- ইতোমধ্যেই সহস্রাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিস। যন্তর মন্তর সিল করে রাখা হলেও অজিঙ্কার নেতৃত্বে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সিজেপি।
জোরবাগ থেকে দিল্লি হাটে জনজোয়ার
যন্তর মন্তরমুখী সমস্ত পথ সিল করে দেওয়ায় কৌশল বদলে জোরবাগে জড়ো হন শত শত আন্দোলনকারী। সেখান থেকেই নেহা বোরার নেতৃত্বে দিল্লি হাটের দিকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলে পা মেলান স্বরাজ ইন্ডিয়ার যোগেন্দ্র যাদব ও সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। পুলিসি ব্যারিকেড উপেক্ষা করে পথচলতি যুবসমাজের এই জমায়েত সেন্ট্রাল দিল্লির প্রশাসনের কপালে নতুন করে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।
তোপ শশী থারুরের
দিল্লির এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। গভীর রাতে দিল্লি ফিরে রাস্তার পরিস্থিতি দেখার অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি একে 'লজ্জাজনক ও বিবেকহীন' বলে কটাক্ষ করেন।
থারুর বলেন, গোটা শহর জুড়ে ২২ হাজার পুলিস ও আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন, রাস্তায় স্পাইক স্ট্রিপ ও কংক্রিটের ব্যারিকেড দেখে মনে হচ্ছে কোনও যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। ২৫০টি ট্রেন বাতিল, ৪৫টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ এবং সেন্ট্রাল দিল্লিতে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটকে তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের জেন জি (Gen Z) তরুণ প্রজন্ম এই দমনপীড়ন পাওয়ার যোগ্য নয়। দেশে কার্যত এক অঘোষিত ইমার-জেন-জি (Emer-GenZ) চলছে।'
কেন অনুমতি দেয়নি পুলিস?
দিল্লি পুলিসের যুগ্ম কমিশনার নূপুর প্রসাদের দাবি, সিজেপি কোনও নিয়ম মানেনি। বড় কর্মসূচির জন্য অন্তত ১০ দিন আগে আবেদন জানাতে হয়, অথচ তারা ৭ অক্টোবর আবেদন জমা দিয়েছিল। জুন-জুলাইয়ের আন্দোলনের শর্তভঙ্গের অভিযোগও তোলা হয়েছে।
এর পাল্টা জবাব দিয়ে সিজেপির সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস জানান, ২ অক্টোবর থেকেই প্রশাসন এই কর্মসূচির কথা জানত। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সরকারেরই অনুমতি চাওয়ার এই বাধ্যবাধকতাকে 'ঔপনিবেশিক মানসিকতা' বলে দাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। নেতা আটক হলেও রাজপথ ছাড়তে নারাজ তরুণ প্রজন্ম।