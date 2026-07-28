/মাঝরাতে ৩ ঘণ্টার বৈঠক, বড় সিদ্ধান্তের খবর! কী জানালেন সিজেপির প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনকারীদের সুরক্ষায় বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো। গত সোমবার রাতে আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে মামলা তোলা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিজেপি-র নেতারা। চুক্তি ভেঙে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করার অভিযোগে সিজেপি আবার আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিল। তার পরপরই এই জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। দীর্ঘ আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা ধরে এই বৈঠক চলে। বৈঠকে বিহার ও অসম সরকারের তৈরি দুটি নির্দেশিকা দেখানো হয়। কেন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে যে, রাজস্থান-সহ বিজেপি ও এনডিএ শাসিত বাকি রাজ্যগুলোতেও আন্দোলনকারীদের রক্ষায় দ্রুত একই রকম সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হবে।
বৈঠক শেষ হওয়ার পর রাত ১টায় সোশ্যাল মিডিয়ায় আপডেট দেন সিজেপির প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস। তিনি জানান, সরকার তাদের পুরনো কথা ফের নিশ্চিত করেছে। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আটক এবং গ্রেফতার করা সবাইকে দ্রুত ছেড়ে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি কেন্দ্র ও অন্যান্য রাজ্যগুলো থেকেও সুরক্ষার নোটিশ জারি করা হবে। সৌরভ দাস আরও লেখেন, 'আশা করছি দুই পক্ষের সম্মতিতে ঠিক হওয়া ভাষাতেই এই নির্দেশিকা প্রকাশিত হবে। কোনো আন্দোলনকারীকে একা ছেড়ে দেওয়া হবে না। আমরা সবাই এই লড়াইয়ে একসঙ্গে আছি।'
বৈঠকের পর একটি ভিডিয়ো বার্তা দেন সৌরভ দাস। তিনি জানান, সরকারের দেওয়া কথা সত্যি সত্যি পালন করা হবে কি না, তা নিয়ে তারা বৈঠকে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। এর জবাবে সরকারি প্রতিনিধিরা তাদের বিহারের স্বরাষ্ট্র দফতরের একটি বিজ্ঞপ্তি দেখান। সেখানে স্পষ্ট বলা আছে, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে হওয়া সব এফআইআর বাতিল করা হবে। ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কোন কোন রাজ্য সরকার দ্রুত এই নোটিশ জারি করতে পারে, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।
সৌরভ দাস আরও বলেন, সরকার তাদের গ্যারান্টি দিয়েছে যে আন্দোলনকারীদের চিন্তা দূর করতে সব রাজ্য থেকে নির্দেশিকা জারি করা হবে। সব আন্দোলনকারী সুরক্ষিত থাকবেন। বিহার ও অসমের পর রাজস্থান নিয়েও তারা নতুন আশ্বাস পেয়েছেন। রাজস্থানে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা রুজু হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। ঝুঁকিপূর্ণ সমস্ত বিজেপি ও এনডিএ শাসিত রাজ্যে যেন আন্দোলনকারীদের স্বার্থে সঠিক ভাষায় নোটিশ জারি হয়, সিজেপি তার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কোনও তরুণকে একা লড়াই করতে দেবে না।
এর আগে গত সোমবার বিকেলে সিজেপির আরেক মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি জানান, কথা দেওয়া সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিসি হামলা চলছে। বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে বহু শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিল্লির পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যেও আন্দোলনকারীদের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। আন্দোলনকারীদের সাহায্য করা স্বেচ্ছাসেবকদের আটক করা হচ্ছে।
আশুতোষ রাঙ্কা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে থাকা সব এফআইআর অবিলম্বে তুলে নিতে হবে। আটকে থাকা শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে হবে। নতুন করে আর কোনও এফআইআর করা যাবে না। যদি এই শর্তগুলো মানা না হয়, তবে তারা আবার রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হবেন।
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের মূল দাবিটি পূরণ হওয়ার পর আন্দোলন শেষ হয়। অভিজিৎ দীপকের নেতৃত্বাধীন এই আন্দোলনটি দিল্লির যন্তর মন্তরে ৩৭ দিন ধরে চলছিল। গত সপ্তাহান্তেই এই ধর্মঘট তোলা হয়। একটি ব্যাঙ্গাত্মক উদ্যোগ হিসেবে শুরু হওয়া এই আন্দোলনটি পরবর্তীতে বড় চেহারা নেয়। সোমবার গভীর রাতের এই ইতিবাচক আলোচনার পর আপাতত নতুন করে আন্দোলনের আশঙ্কা কেটেছে।
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