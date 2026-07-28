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মাঝরাতে ৩ ঘণ্টার বৈঠক, বড় সিদ্ধান্তের খবর! কী জানালেন সিজেপির প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস

Cockroach Janta Party: সরকারি প্রতিনিধিরা বিহার স্বরাষ্ট্র দফতরের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি সিজেপি নেতাদের দেখান। সেখানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে, শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত এফআইআর প্রত্যাহার করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 28, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:00 AM IST
মাঝরাতে ৩ ঘণ্টার বৈঠক, বড় সিদ্ধান্তের খবর! কী জানালেন সিজেপির প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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