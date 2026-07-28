Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /উত্তাল রাজধানী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ক্রোধে ফুটছে ককরোচরা: একজনের গায়ে হাত পড়লেই ২৪ ঘণ্টায় এবার বিরাট আন্দোলনে নামছে CJP

উত্তাল রাজধানী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ক্রোধে ফুটছে ককরোচরা: একজনের গায়ে হাত পড়লেই ২৪ ঘণ্টায় এবার বিরাট আন্দোলনে নামছে CJP

Cockroach Janta Party Protest: সম্প্রতি নিট প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভকারীদের উপর থেকে মামলা তোলার আশ্বাস দিয়েছিন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কিন্তু বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের যে অন্তর্বর্তী নির্দেশ সামনে এসেছে, তাতে স্পষ্ট বার্তা মেলেনি বলেই অভিযোগ তুলেছে CJP. 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 28, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:50 PM IST
উত্তাল রাজধানী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ক্রোধে ফুটছে ককরোচরা: একজনের গায়ে হাত পড়লেই ২৪ ঘণ্টায় এবার বিরাট আন্দোলনে নামছে CJP

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কমনওয়েলথে ক্যাঙারু গর্জন, তালিকায় ভারত কত নম্বরে? সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ সংখ্যা কত?
CWG 20261 hr ago
2
Rahul Gandhi1 hr ago
3
CJP Protest1 hr ago
4
BCCI2 hrs ago
5
Priyanka Gandhi2 hrs ago