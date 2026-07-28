/উত্তাল রাজধানী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে ক্রোধে ফুটছে ককরোচরা: একজনের গায়ে হাত পড়লেই ২৪ ঘণ্টায় এবার বিরাট আন্দোলনে নামছে CJP

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট (NEET) প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারি এবং দেশজুড়ে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর (FIR) প্রত্যাহারের দাবিকে কেন্দ্র করে আবার আগুন ছড়াল রাজনীতিতে। কেন্দ্র সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া এবং শীর্ষ আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করে দেশ জুড়ে পুনরায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)। তাদের স্পষ্ট দাবি, সুপ্রিম কোর্টের মঙ্গলবারের নির্দেশ আর আন্দোলনকারীদের দেওয়া কেন্দ্রের আশ্বাসের সঙ্গে কোনও মিল নেই। কেন্দ্রের আচরণ প্রহসন মাত্র।
সম্প্রতি নিট প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভকারীদের উপর থেকে মামলা তোলার আশ্বাস দিয়েছিন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কিন্তু বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের যে অন্তর্বর্তী নির্দেশ সামনে এসেছে, তাতে স্পষ্ট বার্তা মেলেনি বলেই অভিযোগ তুলেছে CJP. তাদের দাবি, আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর ঝুলে থাকা বেআইনি এফআইআর সম্পূর্ণ এবং অতি দ্রুত খারিজ করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পর তা কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।
মুখপাত্র সৌরভ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে বলেছেন--
'ভারতের সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা ককরোচ জনতা পার্টির (CJP) আন্দোলন সংক্রান্ত একাধিক জনস্বার্থ মামলায় দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে সমগ্র দেশ জুড়ে উদ্বেগ। বিশেষ করে ৪ নম্বর নির্দেশিকাটি, যেখানে রাজ্য সরকারগুলিকে বর্তমান সব এফআইআর (FIR) চালিয়ে যাওয়ার এবং তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তার জন্ম দেয়।
এই নির্দেশিকায় ২০২৬ সালের ২৫ জুলাই কেন্দ্র সরকার দেশের যুব সমাজের কাছে দেওয়া সেই নীতিগত আশ্বাস ও গ্যারান্টির সম্পূর্ণ বিরোধী কথা দিয়েছিল যে, সমস্ত এফআইআর প্রত্যাহার করা হবে এবং এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য কোনও আন্দোলনকারীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিশানা করা হবে না।
সেই নীতিগত আশ্বাসের ওপর ভরসা রেখে এবং সম্পূর্ণ সদ্ভাব বজায় রেখেই ককরোচ জনতা পার্টি তাদের দেশব্যাপী আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেছিল।
আমাদের এখন দৃঢ় আশঙ্কা হচ্ছে যে, ভারত সরকার এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের এই আদেশকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, যাতে ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর বজায় রেখে তাঁদের চরম হেনস্থা করা যায়। প্রথম দিন থেকেই আমাদের ঠিক এই বিষয়েই আশঙ্কা ছিল: রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আদালতকে ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার চেষ্টা হতে পারে।
সমানভাবে উদ্বেগজনক বিষয় হল, কেন্দ্রীয় সরকার ভালোভাবেই জানত যে গত গভীর রাত পর্যন্ত CJP-র সঙ্গে তাদের আলোচনা ও আশ্বাস প্রদান পর্ব চলেছে এবং ২৫ জুলাই একটি চূড়ান্ত সম্মতি বজায় ছিল; তা সত্ত্বেও সরকারের আইনজীবীরা এই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের কোনও বিরোধিতা করেননি। ফলস্বরূপ, আদালতের এই তথ্যহীন ও অসচেতন নির্দেশ সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ও গ্রহণযোগ্য নয়।
হাজার হাজার তরুণ শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের দেওয়া একটি প্রকাশ্য নীতিগত আশ্বাসকে আইনগত মারপ্যাঁচে পরবর্তীতে অসৎ উপায়ে লঘু করা, ক্ষুণ্ণ করা বা অর্থহীন করে দেওয়া যায় না। এর ফলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসই কেবল ভঙ্গ হয়।
যেকোনও অবস্থাতেই, এই অন্তর্বর্তী আদেশের এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যা ভারত সরকার বা সংশ্লিষ্ট বিজেপি/এনডিএ শাসিত রাজ্য সরকারগুলিকে এফআইআর প্রত্যাহার করা বা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ না নেওয়া থেকে আটকে রাখতে পারে-- যেমনটা বিহার ও অসম সরকার করে দেখিয়েছে। মামলা প্রত্যাহার বা আর না চালানোর ক্ষমতা এখনো প্রশাসনিক বা রাজ্য সরকারের হাতেই রয়েছে। আদালত কোনো অবস্থাতেই নির্দেশ দেয়নি যে সরকারগুলিকে এই এফআইআর নিয়ে এগোতেই হবে। সেরকম অর্থ বের করা হবে ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা। ২৫ জুলাই দেওয়া নিজের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসার জন্য সরকার কোনোভাবেই আদালতের এই আদেশকে বাহানা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না।
তাই আমরা দাবি জানাচ্ছি যে, ভারত সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিজেপি/এনডিএ রাজ্য সরকারগুলি অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন এই প্রক্রিয়ার সামনে সেই নীতিগত আশ্বাসের শর্তগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করুক, যাতে দেশের যুবসমাজকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় থাকে এবং আদালত ভবিষ্যতে একটি সঠিক ও তথ্যনির্ভর নির্দেশ জারি করতে পারে।
ভারতের যুবসমাজ সম্পূর্ণ সদ্ভাব নিয়ে এই সমঝোতায় এসে পৌঁছেছিল। সেই বিশ্বাসের সাথে কোনওভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করা চলবে না। সাংবিধানিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে কখনোই প্রতিশ্রুতি পূরণে বাধা দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা অস্ত্র বানানো উচিত নয়।
ভারত সরকারের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতির মেয়াদ আজই শেষ হচ্ছে। যে আশ্বাস আন্দোলন শেষ করেছিল, তার প্রতিটি শব্দ ও ভাবনাকে সম্মান জানিয়ে সমস্ত এফআইআর প্রত্যাহার করতে এবং কোনো আন্দোলনকারী যেন ভবিষ্যতে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি না হয় তা নিশ্চিত করতে আমরা আবারও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।
যদি তা না করা হয়, তবে পূর্বে ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিক্ষার্থী এবং সেই তরুণ আন্দোলনকারীদের রক্ষা করতে ককরোচ জনতা পার্টির সামনে আবার দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না-- যাঁরা কেবল নিজেদের জন্য নয়, এই দেশের ভবিষ্যতের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। যে সরকার কথা দিয়ে কথা রাখে না, সে দেশের যুবসমাজ চুপ করে থাকবে বলে আশা করতে পারে না। যদি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়, তবে ভারতের রাজপথই আবারও এই দেশের তরুণদের কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠবে।'
মঙ্গলবার এক প্রেস বার্তায় ককরোচ জনতা পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্র সরকার পড়ুয়াদের স্বস্তি দেওয়ার কথা বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু আদালতে তাদের তথ্য পেশ ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার ফলে আন্দোলনকারীদের ওপর আইনি খাঁড়া থেকেই গিয়েছে। দলের অন্যতম বড় মুখপাত্র বলেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ ঢাকতে সরকার পড়ুয়াদের বলির পাঁঠা বানাচ্ছে। একের পর এক বিজেপি ও এনডিএ শাসিত রাজ্যে বিক্ষোভকারীদের মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা হলেও, সুপ্রিম কোর্টের এই অন্তর্বর্তী রায় কেন্দ্রের মূল প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত।'
CJP-র নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকার যদি আদালতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট না করে এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে রুজু হওয়া সমস্ত FIR ও আইনি নোটিশ একতরফাভাবে প্রত্যাহার না করে, তবে তারা ফের রাস্তায় নামবে। রাজঘাট ও যন্তর মন্তর থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষা দফতর ও রাজভবনের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্না ও দেশ স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো কর্মসূচির নেবে ককরোচরা বলেই জানিয়েছে।
প্রতিবাদের মূল কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, নিট কান্ডে ধৃত বেশ কিছু সাধারণ শিক্ষার্থী ও প্রতিবাদীকে বিভিন্ন রাজ্যে আদালতের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কেন্দ্রের নির্দেশিকার ওপর ভরসা রেখে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশ বা শর্তযুক্ত আদেশের ফলে ফের তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের বার্তা, আন্দোলনকারীদের ওপর মামলা জিইয়ে রেখে কোনো আলোচনা বা সমাধান সম্ভব নয়। কেন্দ্র সরকারকে অতিসত্বর সুপ্রিম কোর্টে নতুন হলফনামা পেশ করে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে সমস্ত মামলা পুরোপুরি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যথায় দেশজুড়ে ছাত্র ও যুব সমাজকে সঙ্গে নিয়ে তারা আন্দোলনকে আরও গণমুখী ও তীব্র করে তুলবে।
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