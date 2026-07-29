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আরও বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে CJP, কৃষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে নতুন জল্পনা

CJP Meets Farmers Leader: রাঙ্কা সংবাদমাধ্যমে বলেন, সিজেপি লক্ষ্য মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর জোট তৈরি করা।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 29, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:46 PM IST
আরও বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে CJP, কৃষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে নতুন জল্পনা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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