/আরও বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে CJP, কৃষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে নতুন জল্পনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ককরোচ জনতা পার্টি নেতা ও মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কার সঙ্গে কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েতের সাক্ষাতে বাড়ছে জল্পনা। এবার কি ছাত্র-কৃষকের মধ্যে কোনও যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে? মঙ্গলবার রাকেশ টিকায়েতের সঙ্গে সাক্ষাত করেন আশুতোষ। আশুতোষ বলেন, দেশের সব সংগঠনের উচিত একসঙ্গে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে ঘিরে ধরা।
মঙ্গলবারের ওই বৈঠকে রাঙ্কা-সহ ছিলেন সিজেপির একাধিক নেতা। পাশাপাশি রাকেশ টিকায়ত-সহ 'ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন'-এর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সিজেপি-র মতে, কৃষক, ছাত্র এবং যুবসমাজকে যৌথ মঞ্চে কীভাবে একত্রিত করা যায় তা নিয়েই আলোচনায় মূল জোর দেওয়া হয়েছিল।
ওই বৈঠকের পর রাঙ্কা সংবাদমাধ্যমে বলেন, সিজেপি লক্ষ্য মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর জোট তৈরি করা। আশা করছি আমাদের কৃষক ভাইয়েরা এবং দেশের ছাত্র ও যুবসমাজ একসঙ্গে কাজ করবে, যাতে মোদী সরকারকে সব দিক থেকে ঘিরে ফেলা যায়।
সিজেপির দাবিগুলি মেনে নিয়েছে সরকার। ইস্তফা দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এর পরও তারা কৃষকদের সঙ্গে জোট বাঁধতে চাইছে। অর্থাত্ একটা বিষয় বলাই যে অভিজিত্ দিপকেরা এবার বড় আন্দোলনের পরিকল্পনায় রয়েছে। সিজেপির দাবি, ছাত্র আন্দোলনের সময় কেন্দ্র ও কয়েকটি রাজ্য যেসব আশ্বাস দিয়েছিল, তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়নি। যেমন বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, আর রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলোতে ছাত্রদের নামে এখনও এফআইআর দায়ের করা হচ্ছে।
সিজেপি এখন চাইছে তাদের আন্দোলনে যেসব ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তা তুলে নেওয়ার দাবিতে টিকায়েতদের সমর্থন চায় সিজেপি। সেকথা তারা বলেওছে প্রকাশ্যে। দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভের সময় টিকায়ত তাঁদের প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বহুবার আন্দোলনের জায়গায় যান এবং আন্দোলনকারীদের দাবিগুলোকে সমর্থন জানান।
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