/কলকাতার আঁচে ফুটছে যন্তর মন্তর: গুণ্ডা দমন আইনে আটক আন্দোলনকারীদের না ছাড়লে ফের পথে আরশোলারা, বড় ঘোষণা CJP-র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: NEET-UGC- তে প্রশ্নপত্র ফাঁস, কারচুপি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে যুক্ত আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে পুলিসি পদক্ষেপ এবং গ্রেফতারি বন্ধ না হলে, যারা গ্রেফতার তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে, ফের বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিল ‘ককরোজ জনতা পার্টি’ (CJP)। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমঝোতা এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের পর সিজিপি আন্দোলন তুলে নিয়েছিল। তবে সংগঠনের অভিযোগ, সরকার চুক্তি ভঙ্গ করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং দিল্লিতে ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে অন্যায্য পুলিসি পদক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে
সোমবার দিল্লির সাংবাদিক বৈঠকে সিজিপির জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা এবং সৌরভ দাস প্রবীণ আইনজীবী তথা সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিব্বলকে পাশে নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে এই বিষয়ে একটি চূড়ান্ত কড়া আল্টিমেটাম দেন। চুক্তি ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগ বিষয়ে সিজিপির মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা জানান, সরকারের সঙ্গে তিনটি সফল বৈঠকের পর কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর তুলে নেওয়া হবে এবং কোনও প্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিন্তু আদতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো।
সংগঠনের দাবি অনুযায়ী:
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে গ্রেফতারি: শুধু পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারেই শতাধিক ছাত্রনেতা ও বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
দিল্লি ও অন্যান্য রাজ্যে নজরদারি: দিল্লির আন্দোলনকারীদের লজিস্টিক সমর্থন দেওয়া স্বেচ্ছাসেবীদের আটক করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্রদের ওপর নজরদারি ও হেনস্থা চালানো হচ্ছে।
আইনি লড়াই ও সিব্বলের বার্তা
প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল এই পুরো বিষয়টিই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। আন্দোলন স্থগিতের পরপরই আইনি পদক্ষেপ হতে পারে বলে সিজিপি আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। সিব্বল জানান, ছাত্র ও তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠরোধ করতেই কেন্দ্র এই পথ বেছে নিয়েছে। গ্রেফতার হওয়া সমস্ত ছাত্রদের জামিন ও আইনি সুরক্ষার জন্য সিজিপির আইনি দল বিভিন্ন রাজ্যের আইনজীবীদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করছে। কেন্দ্রের কাছে সিজিপির চার দফা দাবি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’ (X)-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংকে ট্যাগ করে আশুতোষ রাঙ্কা কেন্দ্রের কাছে অবিলম্বে ৪টি স্পষ্ট দাবি পেশ করেছেন:
১. পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও দিল্লিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে রুজু করা সমস্ত এফআইআর অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।
২. পুলিস বা কেন্দ্রীয় এজেন্সির হেফাজতে থাকা সমস্ত পড়ুয়াদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।
৩. ভবিষ্যতে দিল্লি পুলিস, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বা বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির পুলিস কোনও ছাত্রের বিরুদ্ধে নতুন কোনও এফআইআর করবে না-- এই বিষয়ে লিখিত গ্যারান্টি দিতে হবে।
৪. আইনি মামলা প্রত্যাহার ও চুক্তি বাস্তবায়নের লিখিত বিবরণ এবং সুনির্দিষ্ট সময়সীমা মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে প্রকাশ্যে তুলে ধরতে হবে।
পুনরায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি সিজিপির পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, যদি কেন্দ্র সরকার মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে এই চুক্তি অনুযায়ী ইতিবাচক পদক্ষেপ না নেয় এবং পুলিসি হেনস্থা বন্ধ না করে, তবে তারা ফের যন্তরমন্তর-সহ দেশজুড়ে গণধরনায় বসতে বাধ্য হবে। আন্দোলনের মাধ্যমেই ছাত্রদের ওপর হওয়া এই অন্যায়ের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছে।
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