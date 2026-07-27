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কলকাতার আঁচে ফুটছে যন্তর মন্তর: গুণ্ডা দমন আইনে আটক আন্দোলনকারীদের না ছাড়লে ফের পথে আরশোলারা, বড় ঘোষণা CJP-র

CJP protest in Jnatar Mantar:  চুক্তি ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগ বিষয়ে  সিজিপির মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা জানান, সরকারের সঙ্গে তিনটি সফল বৈঠকের পর কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর তুলে নেওয়া হবে এবং কোনও প্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিন্তু আদতে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 27, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:59 PM IST
কলকাতার আঁচে ফুটছে যন্তর মন্তর: গুণ্ডা দমন আইনে আটক আন্দোলনকারীদের না ছাড়লে ফের পথে আরশোলারা, বড় ঘোষণা CJP-র

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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