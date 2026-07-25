/দাবি মেনে নিল কেন্দ্র! ১ মাস পর আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা ককরোচদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দাবি মানল কেন্দ্র, দিল্লি বৈঠক সফল, অবিলম্বে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা সিজিপির। নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্কে কেন্দ্র সরকারের সাথে সফল বৈঠকের পর বিক্ষোভ ও আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ‘কাকরোচ জনতা পার্টি’। শনিবার বিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র সৌরভ দাস এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তৃতীয় দফার ফলপ্রসূ আলোচনার পর এই সমঝোতা হয়। আন্দোলনকারীদের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দাবিই মেনে নিয়েছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্র সরকার।
কী বললেন সিজেপি মুখপাত্র?
জে পি নাড্ডার সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে কাকরোচ জনতা পার্টির মুখপাত্র সৌরভ দাস জানান , আন্দোলনকারীদের মূল দাবিগুলো বিবেচনা করতে রাজি হয়েছে কেন্দ্র সরকার। এর মধ্যে রয়েছে— শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত এফআইআর প্রত্যাহার এবং আত্মহত্যা করা পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান।
সৌরভ দাস বলেন, 'আমরা নিট শিকার হওয়া শিক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য ১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছিলাম। সরকার এতে সম্মতি দিয়ে জানিয়েছে যে, বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও নীতিমালার আওতায় ওই পরিবারগুলোকে যথাযথ সম্মানজনক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়া, শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপ্ত সংস্কারের লক্ষ্যে আমরা সরকারের কাছে ৫ দফা দাবিনামাও পেশ করেছি।'
যেসব দাবি মেনে নিয়েছে সরকার
দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত এফআইআর ও আইনি মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। নিট বিতর্কের জেরে আত্মহত্যা করা বা প্রাণ হারানো পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। প্রতিবাদে অংশ নেওয়া কোনও শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধেই পরবর্তীতে কোনওপ্রকার পুলিসি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।
দীর্ঘ আন্দোলনের পর শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা এবং কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে লিখিতভাবে দাবিগুলো মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা নিজেদের বড় জয় হিসেবে দেখছেন। প্রসঙ্গত, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সিজিপির একটি দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসে। বৈঠক শেষে সিজিপির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, অবিলম্বে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলনরত সমস্ত শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায় ককরোচরা।
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