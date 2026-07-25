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দাবি মেনে নিল কেন্দ্র! ১ মাস পর আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা ককরোচদের

CJP Withdraws Protest: এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা লাগাতার আন্দোলনের পর অবশেষে দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচি তুলে নেওয়ার ঘোষণা করল ‘কাকরোচ জনতা পার্টি’। শনিবার কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে তৃতীয় দফার ফলপ্রসূ আলোচনার পরই এই বড় সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 25, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:57 PM IST
দাবি মেনে নিল কেন্দ্র! ১ মাস পর আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা ককরোচদের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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