/ভাই, অনেক হয়েছে, এবার চেয়ার ছাড়ো: আবারও উত্তাল দিল্লি, বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্র রাজধানী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশ্নফাঁস বিতর্ক ঘিরে দেশজুড়ে আন্দোলনের পর এক মাস কাটতে না কাটতেই রাজধানীতে আবারও উত্তাল। আরেকটা বিক্ষোভ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (Cockroach Janta Party - CJP)। এবার তাদের সরাসরি নিশানায় বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার (Bar Council of India - BCI) চেয়ারম্যান, বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ মনন কুমার মিশ্র।
হায়দরাবাদের নালসার ইউনিভার্সিটি অব ল (NALSAR University of Law)-এর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করার অভিযোগ তুলে অল ইন্ডিয়া ইয়ং অ্যাডভোকেটস অ্যাসোসিয়েশনের (AIYAA) প্রতিবাদ কর্মসূচিতে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে সিজেপি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে মনন মিশ্রকে হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখেন-- 'মনন, ইটস ডান ব্রো! অল লিগ্যাল ককরোচেস মাস্ট জয়েন দিস প্রটেস্ট' (Manan, it's done bro! All legal cockroaches must join this protest)।
বিতর্কের সূত্রপাত
ঘটনার সূত্রপাত হায়দরাবাদের নালসার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্তকে সমাবর্তনের প্রধান অতিথি করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়।
এর জবাবে বিসিআই চেয়ারম্যান মনন কুমার মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বার কাউন্সিল এক বিতর্কিত নির্দেশিকা জারি করে। সেখানে দেশের সমস্ত রাজ্য বার কাউন্সিলকে নির্দেশ দেওয়া হয়, নালসার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬ সালের ব্যাচের পাস করা পড়ুয়াদের যেন আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্ত (Enrolment) না করা হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারের জন্য পুরো ব্যাচের পেশাগত ভবিষ্যৎ আটকে দেওয়ার এই সিদ্ধান্তে দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়।
সুপ্রিম কোর্টের তোপ
বিসিআই-এর এই সিদ্ধান্তের পর আইনি মহলে তুমুল সমালোচনার ঝড় ওঠে। স্বয়ং প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বিসিআই-এর কড়া সমালোচনা করে জানান, শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারে নাক গলানোর কোনও এক্তিয়ার বিসিআই-এর নেই এবং এটি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থী ও তাঁর মধ্যকার বিষয়।
সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা এবং ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিসিআই তাদের নির্দেশিকা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা দিবসে মনন কুমার মিশ্র দুঃখপ্রকাশ করে জানান, শিক্ষার্থীদের আঘাত দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। তবে বোম্বে বার অ্যাসোসিয়েশন-সহ বিভিন্ন আইনজীবী সমিতি এই দুঃখপ্রকাশকে দায়সারা বলে আখ্যা দেয় এবং তাঁর পদত্যাগ দাবি করে।
কেন ‘ককরোচদের’ এই অনড় অবস্থান?
সিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সৌরভ দাসের মতে, শুধু ক্ষমা চেয়ে সাংবিধানিক ও নিয়ন্ত্রক পদে থাকা শীর্ষ ব্যক্তির জবাবদিহি এড়ানো যায় না। দিল্লির বিসিআই সদর দফতরের সামনে ‘লিগ্যাল ককরোচ’ ব্যানারে তরুণ আইনজীবীদের জমায়েতের প্রধান কারণগুলো হলো:
স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে তাদের ক্যারিয়ার ধ্বংসের হুমকি দেওয়া ক্ষমতার চরম অপব্যবহার।
বিসিআই-এর বিশ্বাসযোগ্যতা সংকট: একটি স্বায়ত্তশাসিত নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত আক্রোশের জায়গা বানিয়ে ফেলার বিরুদ্ধে জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
দিল্লির রাজপথে তরুণ আইনজীবীদের এই সমাবেশ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বিসিআই চেয়ারম্যান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আইনের আঙিনায় এই ‘ককরোচ আন্দোলন’ থামছে না।
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