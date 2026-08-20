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ভাই, অনেক হয়েছে, এবার চেয়ার ছাড়ো: আবারও উত্তাল দিল্লি, বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্র রাজধানী

CJP Protest in Delhi: হায়দরাবাদের নালসার ইউনিভার্সিটি অব ল (NALSAR University of Law)-এর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করার অভিযোগ তুলে অল ইন্ডিয়া ইয়ং অ্যাডভোকেটস অ্যাসোসিয়েশনের (AIYAA) প্রতিবাদ কর্মসূচিতে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে সিজেপি। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 20, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:40 PM IST
ভাই, অনেক হয়েছে, এবার চেয়ার ছাড়ো: আবারও উত্তাল দিল্লি, বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্র রাজধানী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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