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বোন, বাবা-মাকে একা ছাড়িস না...! রাখি পরার পরই ভাইয়ের চরম পদক্ষেপ, নেটপাড়ায় শেষ বার্তা

 মৃত্যুর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় বোনকে উদ্দেশ্য করে সে লিখেছিল, বাবা-মাকে যেন একা ফেলে না যাওয়া হয়। বন্ধুকে পাঠানো একটি ভিডিওতেও সে গেমিংয়ে টাকা হারানোর কথা জানিয়েছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:00 PM IST
বোন, বাবা-মাকে একা ছাড়িস না...! রাখি পরার পরই ভাইয়ের চরম পদক্ষেপ, নেটপাড়ায় শেষ বার্তা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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