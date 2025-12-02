English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kanpur: দশম শ্রেণির পরীক্ষায় পেয়েছিল ৯৭.৪%। যার জন্য মকুব হয়েছিল স্কুল-কোচিং ফি। দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রি-বোর্ড পরীক্ষা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই চরম পদক্ষেপ ১৭-র পড়ুয়ার।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 2, 2025, 12:34 PM IST
Class 12 Student Death: দশম শ্রেণিতে ৯৭.৪%, জেলার টপার রৌনক! টুয়েলভের প্রি-বোর্ডের কিছু ঘণ্টা আগেই রেললাইনে মিলল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি পরীক্ষার। তার আগেই চরম সিদ্ধান্ত জেলা টপার পড়ুয়ার। আত্মঘাতী ১৭ বছর বয়সী ছাত্র। জানা গিয়েছে, ১৭ বছরের রৌনক ২০২৩ সালে ক্লাস টেনের পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছিল। সোমবার, দ্বাদশ শ্রেণির ফিজিক্সের প্রি-বোর্ড পরীক্ষা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে, সে আত্মহত্যা করে।

রৌনক তার ক্লাস টেনে পরীক্ষায় ৯৭.৪% পেয়েছিল। যার কারণে কোচিং ইনস্টিটিউটে পুরো ফি মকুব হয়। রৌনক ব্রিজ কিশোরী দেবী মেমোরিয়াল ইন্টার কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। তার প্রি-বোর্ড পরীক্ষা চলছিল। রৌনকের নিজের কোনও ফোন ছিল না। বাড়িতে সে তার মায়ের ফোন ব্যবহার করত। রবিবার রাতে, সে তাদের বলেছিল যে মোবাইলে সকাল সাড়ে ৬টার জন্য একটি অ্যালার্ম সেট করে বিছানায় রেখে দিতে। অ্যালার্ম বাজলে, সে সকালে ঘুম থেকে উঠে তার বাইক এবং হেলমেট নিয়ে চলে যায়। প্রথমে তারা ভেবেছিল সে কাছে কোথাও যাচ্ছে। কিন্তু অনেকক্ষণ সময় অতিক্রম করার পরও যখন সে ফিরে না আসে, তখন তারা খুঁজতে যায়, কিন্তু তাকে কোথাও দেখা যায় না। এর পরে, তারা তাকে গোবিন্দপুরী স্টেশনে খুঁজতে যায়, তারপর জুহিজু ইয়ার্ডের দিকে যায় এবং সেখানে তার বাইক পার্ক করা দেখতে পায়। একটু এগিয়ে গিয়ে তারা দেখতে পেল তার মৃতদেহ সেখানে পড়ে আছে। 

রৌনকের বাবা, অলোক পাঠক, যিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তিনি পুলিসকে জানান যে, তার ছেলে সোমবার সকাল ৬:৩০টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল কিন্তু ফিরে আসেনি। বারবার ফোন করেও তাকে পাওয়া যায়নি, তাই তার ছোট বোন মিনি ও বাবা তাকে খুঁজতে শুরু করেন। কয়েক ঘণ্টা পরে, রৌনকের বাইক জুহি রেলওয়ে ইয়ারের কাছে পাওয়া যায়। সেখানে রেললাইনের পাশে রৌনকের মৃতদেহও পাওয়া যায়, জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। রৌনকের বিধ্বস্ত বাবা বলেন, 'আমি কখনও ভাবিনি আমার একমাত্র ছেলে এমন চরম পদক্ষেপ নেবে। সে খুব মেধাবী ছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমি আমার ছেলেকে পড়াশোনা না করার জন্য কখনও বকিনি। কখনও তাকে পড়াশোনা করতে বলিনি। সে তার পড়াশোনার প্রতি এতটাই সিরিয়াস ছিল যে আমাকে তাকে কিছু বলার প্রয়োজন হত না।' অলোক বলেন, তার ছেলে তার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার কারণে কানপুরে শীর্ষস্থান অর্জন করেছিল।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন যে ইন্টারমিডিয়েটের প্রাক-বোর্ড পরীক্ষার কারণে রৌনক মানসিক চাপে ছিল। রাতে ঘুমানোর আগে সে অ্যালার্ম সেট করেছিল। সকাল সাড়ে ৬টা বাজতেই সে তার বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর স্টেশনে বাইক রেখে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয়। আরও জানা গিয়েছে, একদিন আগে রৌনক তার খুড়তুতো ভাইকে বলেছিল যে সে ইংরেজি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত নয়। 

রেলওয়ে পুলিস (GRP)-এর ইনস্পেক্টর ওম নারায়ণ সিং বলেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। তিনি আরও বলেন, 'আত্মহত্যার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। আমরা তার মোবাইল ফোন পরীক্ষা করছি এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছি।'

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

