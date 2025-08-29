Baby Birth in School Washroom: গিয়েছিল স্কুলের টয়লেটে, ক্লাস নাইনের ছাত্রী প্রসব করল বাচ্চা! চমকে ওঠা ঘটনায় শাহাপুরে শিহরণ...

Baby Birth in School Washroom: গিয়েছিল স্কুলের টয়লেটে, ক্লাস নাইনের ছাত্রী প্রসব করল বাচ্চা! চমকে ওঠা ঘটনায় শাহাপুরে শিহরণ...
Karnataka: স্কুলের বাথরুমে পুত্র সন্তানের জন্ম দিল ক্লাস নাইনের ছাত্রী। পড়ুয়া অন্তঃসত্ত্বা জেনেও কেন আগাম কোনও পদক্ষেপ নেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের কড়া পদক্ষেপ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্তঃসত্ত্বা ক্লাস নাইনের নাবালিকা। ঘটনা এটা নয়, ঘটনা হল সে সন্তান প্রসব করে স্কুলের বাথরুমে। কর্নাটকের সরকারি আবাসিক স্কুলের ঘটনা। জানা গিয়েছে, ১৭ বছরের ওই নাবালিকা মা এবং সদ্যোজাত দুজনেই সুস্থ আছে। এবং তারা দুজনেই এখন শাহাপুর সরকারি হাসপাতালে চিকিত্সাধীন।
নাবালিকা কিছু না জানিয়ে শুধু বলেছে, সে যখন বাথরুমে গিয়েছিল, তখন তার পেট ব্যথা শুরু হয় এবং সেখানেই সন্তানের জন্ম দেয়। ঘটনাটি ঘটে, ২৭ আগস্ট দুপুরে। কিন্তু প্রকাশ্যে আসে ২৮ আগস্ট। কর্ণাটক রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য শশীধর কোসাম্বে কর্মকর্তাদের এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিতে এবং অভিযোগ দায়ের করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কমিশনকে তথ্য না দেওয়ায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হবে। শশীধর কোসাম্বে বলেন, 'রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা আমরা ক্রমশ বাড়তে দেখছি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি ইয়াদগিরির ডিসিপিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মামলা দায়ের করতে বলেছি। এবং আজ সন্ধ্যার মধ্যেই কমিশনে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের উচিত ছিল প্রতি মাসে ওই মেয়েটির খোঁজ নেওয়া। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাদের দিক থেকেও গাফিলতি হয়েছে। আমরা দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছি।'
অন্যদিকে, কর্নাটক আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমিতির নির্বাহী পরিচালক কান্তারাজু সঙ্গে সঙ্গে দুই শিক্ষক- বিজ্ঞান শিক্ষক নারসিমহ মূর্তি ও শারীরশিক্ষা শিক্ষক শ্রীধরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন।
বরখাস্তের আদেশে বলা হয়েছে, নবম শ্রেণিতে ওই ছাত্রীর উপস্থিতি ছিল মাত্র ১০ শতাংশ, এবং শ্রেণিশিক্ষক হিসেবে নারসিমহ মূর্তির দায়িত্ব ছিল উপস্থিতির রিপোর্ট করা, আর শারীরিক অবস্থার রিপোর্ট প্রধান শিক্ষকের কাছে পাঠানোর দায়িত্ব ছিল শ্রীধরের।
